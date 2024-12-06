Глава РЦПДЦА ООН принял участие в юбилейной встрече по укреплению сотрудничества между безъядерными зонами

5 декабря 2024 года Спецпредставитель по Центральной Азии и Глава РЦПДЦА Каха Имнадзе принял участие во встрече государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия (ЗСЯО) в Центральной Азии.

Мероприятие, организованное Министерством иностранных дел Туркменистана в рамках председательства страны в Договоре, было посвящено 15-летию вступления в силу Договора о ЗСЯО в Центральной Азии.

Во встрече приняли участие представители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Монголии, руководители Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, Африканской комиссии по ядерной энергии, эксперты Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также представители научных кругов.

Участники встречи обсудили механизмы взаимодействия и обмена опытом между зонами, обеспечение международных гарантий безопасности, а также продвижение целей ядерного разоружения и нераспространения.

В своем выступлении господин Имнадзе подчеркнул, что ядерное разоружение является ключевым элементом глобального мира и стабильности, призвав страны к совместным усилиям по устранению ядерных рисков. Он отметил, что усилия Центральной Азии в этой области являются примером эффективного регионального сотрудничества и имеют важное значение для международного сообщества.

Участники встречи уделили особое внимание Меморандуму о сотрудничестве между ЗСЯО Центральной Азии и Африканской комиссией по ядерной энергии, подписанному в декабре 2023 года, а также новым соглашениям, достигнутым в ходе встречи.

По итогам встречи был принят Итоговый документ и подписан Меморандум между ЗСЯО Центральной Азии и Агентством по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ).///РЦПДЦА, 6 декабря 2024 г.