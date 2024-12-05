Представители электроэнергетической отрасли Афганистана посетили Туркменистан – проект ТАП и будущее сотрудничество в центре внимания

Абдул Бари Омар, генеральный директор Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), крупнейшей энергетической компании Афганистана, и сопровождающая его делегация недавно посетили Туркменистан, чтобы обсудить проект передачи электроэнергии Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и другие инициативы в области энергетического сотрудничества.

В ходе своего визита афганская делегация встретилась с ключевыми представителями энергетической отрасли Туркменистана, включая Дурды Ильясова, генерального директора Государственной корпорации “Туркмен Энерго”, и Мурада Артыкова, директора проекта ТАП, говорится в пресс-релизе DABS.

Обсуждения были сосредоточены на предстоящем заключении соглашения о закупке электроэнергии на 2025 год и других потенциальных областях сотрудничества.

Омар подчеркнул важность укрепления экономических связей между Афганистаном и Туркменистаном, подчеркнув потенциал для расширения энергетического сотрудничества. Он выразил благодарность Туркменистану за постоянную поддержку в адрес Афганистана.

В составе делегации также присутствовали представители министерств иностранных дел и финансов Афганистана, что свидетельствует о важности визита.///nCa, 5 декабря 2024 г.