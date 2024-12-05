Национальный Лидер туркменского народа встретился с Наследным Принцем Саудовской Аравии

4 декабря в рамках рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Наследным Принцем, Премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салман бин Абделазиз Аль Саудом.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение стремительным ростом взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Бердымухамедов поблагодарил Наследного Принца за приглашение принять участие в саммите «Единая вода» и поздравил с успешным проведением мероприятия. Он также передал сердечные приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова.

Мухаммед бин Салман бин Абделазиз Аль Сауд отметил, что встреча с Бердымухамедовым является знаком особого уважения и дружбы. Он выразил признательность Председателю Халк Маслахаты за активное участие в саммите. Наследный Принц также передал наилучшие пожелания главе Туркменского государства от своего имени и от имени Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда. Он подтвердил приверженность Королевства Саудовская Аравия традиционным дружеским связям и плодотворному партнерству с Туркменистаном.

Туркменистан, последовательно реализуя внешнеполитический вектор, основывающийся на принципах нейтралитета и миротворчества, развивает равноправное и конструктивное сотрудничество со всеми странами мира, в том числе с государствами арабского мира. Отношения с Саудовской Аравией являются одним из ярких примеров такого сотрудничества.

Туркменистан и Саудовскую Аравию объединяют близкие подходы к важным вопросам международной повестки дня. Это служит надежной основой для координации взаимных усилий на международной арене.

Страны эффективно сотрудничают в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. В этой связи отмечено значение саммита «Единая вода» и конкретных предложений, выдвинутых Туркменистаном.

Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонние торгово-экономические отношения, расширять сотрудничество в энергетической, транспортно-коммуникационной сферах.///nCa, 5 декабря 2024 г.