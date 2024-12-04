Туркменистан привлек инвестиций почти на миллиард долларов США в текущие транспортные проекты

В настоящее время для реализации текущих проектов транспортного комплекса Туркменистана привлечены инвестиции на общую сумму 953,2 млн. долларов США, из которых освоено 77,5%.

Об этом сообщил председатель агентства “Türkmenhowaýollary” (Туркменские Авиалинии) Довран Сабуров, выступая на Международной конференции «Международные транспортные и транзитные коридоры: связность и развитие» ITTC 2024 , которая прошла в Ашхабаде в конце ноября.

Сабуров отметил, что для привлечения средств, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, Туркменистан успешно сотрудничает с такими финансовыми институтами, как: Европейский банк реконструкции и развития; Азиатский банк развития; Японское агентство международного сотрудничества; Экспортно-импортный банк Китая; Исламский банк развития; Фонд международного развития ОПЕК; Токийский филиал ING Bank N.V.; Фонд развития Абу-Даби и другие.

Спикер также отметил роль государственных инвестиций в развитие устойчивой транспортной инфраструктуры.

«Благодаря инвестиционным проектам Правительства Туркменистана, в настоящее время предприятиям транспортного комплекса Туркменистана предоставлены кредиты на общую сумму 3 647,4 млн. долларов США под государственные гарантии», – сказал он.

В разбивке по транспортным отраслям кредитование распределено следующим образом:

Агентство “Туркмендемирйоллары” (Туркменские железные дороги) – 1 976,5 млн. долларов США;

Агентство “Туркменховаеллары” (Туркменские авиалинии) – 1 168,2 млн. долларов США;

Агентство “Туркменавтоулаглары” (Туркмен авто транспорт) – 360,7 млн. долларов США;

Агентство “Туркмендениздеряллары” (морской и речной транспорт Туркменистана) – 142,0 млн. долларов США.

Помимо предоставления кредитов под государственные гарантии, Правительство осуществило прямые капитальные вложения в различные проекты транспортного комплекса на общую сумму 4 639,1 млн. долларов США, в том числе:

Туркменские Авиалинии – 2 939,4 млн. долларов США;

Туркменские Железные Дороги – 1 517,8 млн. долларов США;

Туркменавтотранспорт – 181,9 млн. долларов США.

Энергоэффективные транспортные проекты

В своем выступлении Сабуров выделил несколько проектов по внедрению энергоэффективных транспортных систем в Туркменистане.

Наглядным примером успешной реализации подобных проектов является использование электромобилей и электробусов для общественного транспорта в городе Аркадаг.

Следующим важным проектом по развитию транспортной инфраструктуры является разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем для улучшения управления дорожным движением, например, автоматизация дорожного движения, использование искусственного интеллекта для управления дорожным движением, что значительно повысит эффективность транспортной сети и сократит выбросы CO2 в атмосферу.

Руководитель «Туркменских авиалиний» сообщил, что в настоящее время в Туркменистане успешно внедряется система спутникового слежения (GPS) для городского общественного транспорта (такси и автобусы).

GPS-трекеры также устанавливаются на грузовые транспортные средства дальнего следования, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их точное местоположение для эффективного планирования и управления перевозками.

Транспортные коридоры

Другим важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры является создание и развитие транспортных коридоров для улучшения логистики и транспортных связей.

Сабуров выделил следующие транспортные коридоры, проходящие по территории Туркменистана: “Север-Юг”, “Восток-Запад” и Южный транспортный коридор.

Туркменистан играет важную роль в развитии транзитного коридора Ляпис-Лазули, который соединяет Афганистан с Турцией и Европой. В феврале 2018 года была запущена железная дорога Серхетабат-Тургунди, являющаяся частью этого коридора.

Кроме того, в сентябре 2024 года состоялось торжественное открытие 177-метрового железнодорожного моста Серхетабат-Тургунди, и был дан старт прокладке волоконно-оптической линии Серхетабат-Герат, строительству складского комплекса железнодорожной станции Тургунди, участка железной дороги Тургунди-Санабар.

«Общий объем инвестиций Туркменистана в Афганистан составляет более 1,5 миллиардов долларов США», – заявил Сабуров.

Авиасообщения

Туркменистан также активно развивает свою авиационную инфраструктуру. Страна модернизирует существующие международные аэропорты и строит новые.

Открытие новых авиамаршрутов и упрощение процедур получения разрешений на полеты привели к увеличению количества коммерческих посадок иностранных авиакомпаний в 1,6 раза, росту количества технических посадок в 1,5 раза, увеличению количества пролетов иностранных воздушных судов над территорией Туркменистана в 1,6 раза.///nCa, 4 декабря 2024 г.