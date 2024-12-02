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Сессия Парламента: Туркменистан расширяет международное сотрудничество и совершенствует законодательство

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Меджлис Туркменистана седьмого созыва провел очередное заседание, на котором были приняты важные решения, направленные на укрепление международных связей и совершенствование национального законодательства.

Одним из ключевых событий заседания стало принятие законов о ратификации ряда международных соглашений. Так, Туркменистан расширяет инвестиционное сотрудничество с Казахстаном и упрощает международные автомобильные перевозки с Монголией. Кроме того, страна присоединяется к важным международным конвенциям, направленным на развитие транзитной торговли и укрепление сотрудничества между развивающимися странами.

Международные соглашения и многосторонние документы

  • Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о взаимном поощрении и защите инвестиций»
  • Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о международном автомобильном сообщении».
  • Закона Туркменистана «О присоединении к Конвенции о транзитной торговле внутриконтинентальных государств»
  • Закон «О присоединении к Многостороннему соглашению о создании Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

Совершенствование национального законодательства

Депутаты Меджлиса также внесли ряд изменений в действующее законодательство Туркменистана. В частности, были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Трудовой кодекс, законы о валютном регулировании, дипломатической службе и международных договорах. Эти изменения направлены на оптимизацию законодательной базы страны и ее приведение в соответствие с современными реалиями.

  • Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях
  • Закон Туркменистана О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях
  • Трудовой кодекс Туркменистана
  • Закон Туркменистана О дипломатической службе
  • Закон Туркменистана О Чрезвычайном и Полномочном После Туркменистана
  • Закон Туркменистана О международных договорах Туркменистана.

///nCa, 2 декабря 2024 г.

 

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