Меджлис Туркменистана седьмого созыва провел очередное заседание, на котором были приняты важные решения, направленные на укрепление международных связей и совершенствование национального законодательства.

Одним из ключевых событий заседания стало принятие законов о ратификации ряда международных соглашений. Так, Туркменистан расширяет инвестиционное сотрудничество с Казахстаном и упрощает международные автомобильные перевозки с Монголией. Кроме того, страна присоединяется к важным международным конвенциям, направленным на развитие транзитной торговли и укрепление сотрудничества между развивающимися странами.

Международные соглашения и многосторонние документы

Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о взаимном поощрении и защите инвестиций»

Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о международном автомобильном сообщении».

Закона Туркменистана «О присоединении к Конвенции о транзитной торговле внутриконтинентальных государств»

Закон «О присоединении к Многостороннему соглашению о создании Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

Совершенствование национального законодательства

Депутаты Меджлиса также внесли ряд изменений в действующее законодательство Туркменистана. В частности, были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Трудовой кодекс, законы о валютном регулировании, дипломатической службе и международных договорах. Эти изменения направлены на оптимизацию законодательной базы страны и ее приведение в соответствие с современными реалиями.

Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях

Закон Туркменистана О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях

Трудовой кодекс Туркменистана

Закон Туркменистана О дипломатической службе

Закон Туркменистана О Чрезвычайном и Полномочном После Туркменистана

Закон Туркменистана О международных договорах Туркменистана.

///nCa, 2 декабря 2024 г.