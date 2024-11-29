27-28 ноября 2024 г. в Ашхабаде (Туркменистан) прошла Международная конференция «Усиление профилактики употребления психоактивных веществ, сокращение предложения и развитие национального опыта в области наркологии и лечения в Центральной Азии» при поддержке финансируемой Европейским Союзом Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP). В мероприятии участвовали делегации из стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) из представителей государственных учреждений, НПО и экспертных организаций Европейского Союза. Целью конференции был экспертный обмен опытом и знаниями в области сокращения предложения, профилактики и лечения употребления психоактивных веществ, внедрение и поддержание эффективных, основанных на фактических данных мер и политик, которые способствовали бы сокращению употребления психоактивных веществ, минимизации последствий и связанных с ними рисков.

В ходе конференции был сделан обзор передового международного опыта в области профилактики употребления психоактивных веществ и предоставляемых услуг; за одним столом собрались ключевые заинтересованные стороны и эксперты; были рассмотрены меры по сокращению предложения в Центральной Азии; совместно обсуждены стратегии и меры по профилактике употребления психоактивных веществ, включая НПВ, в Центральной Азии.

Приветствуя участников и гостей конференции, представитель МВД Туркменистана подчеркнул, что в результате совместных усилий правоохранительных органов, министерств, ведомств и общественных организаций, направленных на профилактику незаконного употребления наркотиков, а также укрепления государственной границы с сопредельными странами, наблюдается минимизация незаконного оборота наркотиков. В Туркменистане большое внимание уделяется активизации работы органов здравоохранения, образования, средств массовой информации по формированию негативного отношения населения страны к употреблению наркотиков.

Согласно выступления представителей Генеральной Прокуратуры и МВД Республики Казахстан, особую сложность приобретает вопрос контроля за прекурсорами, учитывая необходимость наличия высококачественных реагентов для выявления прекурсоров среди огромного потока химических веществ используемых в экономике и для производственных процессов. Также, в Казахстане создан комитет по противодействию наркопреступности ипроизошла рекструктуризация МВД РК.

Согласно представителя МВД Кыргызской Республики, увеличилась популярность различных курительных смесей за последние годы. Действие курительных смесей связано с наличием синтетических наркотиков (каннабиоидов). За 3 года и 10 месяцев было изьято 260 кг синтетических наркотиков.

Агентство по контролю за наркотиками проинформировало что в 2024 было ликвидировано 16 преступных группировок состоявших из 74 человек, и было изъято 1.300 кг наркотических веществ. Особую озабоченность вызывает изобретательность наркоггуппировок, которые используют высококачественные вакуумные аппараты для упаковки наркопрепаратов и данные упаковки не могут распознать собаки-ищейки.

Выступили европейские экспертные организации такие как Национальный центр по профилактике зависимостей (Польша), Akzept (Германия), Республиканский центр по лечению зависимостей (Литва), технические специалисты пенитенциарных учреждений Испании.

Таким образом, конференция создала интерактивную платформу для обмена знаниями и успешными моделями среди международных и региональных экспертов о текущих тенденциях с целью определения совместных стратегий и инициатив.

По результатам международной конференции будут разработаны проекты рекомендаций по укреплению национальных политик в области наркотиков, с тем чтобы они учитывали гендерные аспекты, были последовательными, сбалансированными и основанными на фактических данных. ///nCa, 29 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с EU CADAP)