Состоялась встреча Президента Туркменистана со Спецпосланником Генсека ООН по вопросам безопасности дорожного движения

27 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Специального посланника Генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жана Тодта, прибывшего в страну для участия в конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024».

Жан Тодт передал Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа приветствия от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ООН в области безопасности дорожного движения.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что повышение безопасности дорожного движения является одним из приоритетов государственной политики Туркменистана.

В качестве примера приводились ежегодное проведение месячника «Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни», совершенствование нормативно-правовой базы в сфере безопасности дорожного движения, строительство дорог, отвечающих мировым стандартам, таких как высокоскоростная автомагистраль Ашхабад – Туркменабат, создание в 2022 году «Группы друзей устойчивого транспорта».

Жан Тодт в свою очередь подчеркнул, что деятельность Туркменистана в сфере устойчивой транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения является образцовой.

Он также отметил значение принятой по инициативе Туркменистана Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 26 ноября Всемирным днём устойчивого транспорта.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию автоспорта в Туркменистане. Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что государство уделяет большое внимание повышению мастерства туркменских спортсменов и их участию в международных соревнованиях. ///nCa, 28 ноября 2024 г.