26 ноября в международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана начал работу III туркмено-китайский научно-инновационный форум «Инновации, новые технологии и вопросы внедрения их в производство».

Мероприятие нацелено на обмен накопленным позитивным опытом, обсуждение вопросов практического внедрения передовых инновационных решений в ведущих отраслях национальной экономики, а также на активизацию научно-технического партнёрства между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой.

Для участия в форуме в Ашхабад прибыла представительная делегация в составе заместителя министра науки и технологий КНР г-жи Линь Синь, руководителей и сотрудников научно-исследовательских центров, профессоров и преподавателей вузов дружественной страны.

Накануне члены китайской делегации приняли участие во втором заседании подкомитета по научно-техническому сотрудничеству при Туркмено-китайском межправительственном комитете по сотрудничеству, в ходе которого были подведены итоги проведённой совместной работы, а также обсуждены перспективы дальнейшего расширения продуктивного взаимодействия между профильными учреждениями двух стран.

Среди главных тем обсуждения – создание Туркмено-китайского центра научно-технического сотрудничества при Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана.

Это предложение было закреплено подписанным по итогам заседания Меморандумом о взаимопонимании между Международным научно-технологическим парком АН Туркменистана и Центром международного научно-технического обмена провинции Хубэй Китайской Народной Республики.

В ходе научно-инновационного форума прозвучали доклады, охватившие теоретические и практические аспекты развития различных областей, актуальные направления проводимых в Туркменистане и Китае исследовательских работ, вопросы создания конкурентоспособных, экологически безопасных и экономически эффективных высоких технологий, активного внедрения наукоёмких решений в производство.

Предметом заинтересованного обсуждения также стали перспективы плодотворного взаимодействия между туркменскими и китайскими учёными в самых разных сферах, определение точек соприкосновения для будущей совместной деятельности в контексте приоритетов национальных программ развития.

В числе важных направлений развития межгосударственных отношений были обозначены укрепление научно-технологического сотрудничества, подготовка кадров и взаимная трансформация достижений в области научно-технологических инноваций.

Как отмечалось, Академия наук, научно-исследовательские институты и вузы Туркменистана активизируют работу в области научного обмена и обсуждают возможные проекты партнёрства с профильными учреждениями Китая, что служит упрочению двусторонних связей и динамичному социально-экономическому развитию обеих стран.

Особый интерес у делегатов форума вызвали доклады об инновационных концепциях в сфере градостроения. В этой связи речь шла об умном городе Аркадаг.

Строительство «умного» города и разработка его цифровой платформы являются своеобразной школой практического применения теоретических знаний и новаторских идей для студентов и профессорско-преподавательского состава отечественных профильных высших учебных заведений.

В числе важных тем, вынесенных на повестку дня форума, – современные агротехнологии, комплексное освоение гидроминерального сырья и других природных ресурсов, достижения в области генетики и селекции, внедрение инновационных технологий на промышленных производствах, решение экологических задач, исследования эффективных методов профилактики и лечения различных заболеваний и т.д.

Сегодня III туркмено-китайский научно-инновационный форум «Инновации, новые технологии и вопросы внедрения их в производство» продолжит свою работу.

Запланирован ряд двусторонних встреч и «круглых столов», где будут обсуждены перспективные направления и формы сотрудничества научных учреждений на ряде ключевых направлений.

Темами дискуссий станут: «Химические технологии, инновационные технологии в переработке природного сырья»; «Нанотехнологии, разработка и производство новых материалов»; «Биотехнологии, инновационные технологии в сельском хозяйстве»; «Сейсмология»; «Информационные и телекоммуникационные системы, компьютерные технологии»; «Энергосберегающие технологии, альтернативные источники энергии»; «Передовые технологии в медицине и фармакологии»; «Гуманитарные науки».

По итогам форума состоится подписание пакета двусторонних документов. ///nCa, 27 ноября 2024 г. (по материалам TDH)