Председатель Государственного Концерна «Туркменгаз» встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудил с государственным министром Туркменистана, председателем Государственного Концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым вопросы транспортировки туркменского газа в Европу и двустороннее сотрудничество в области газа и нефти, сообщают турецкие СМИ.

Байрактар сообщил в социальной сети X, что встретился с Бабаевым в рамках Энергетического форума в Стамбуле (İstanbul Energy Forum (İEF), организованного агентством Anadolu под эгидой Министерства энергетики и природных ресурсов на тему «Общее будущее, общие цели».

В своем сообщении министр Байрактар отметил: «Мы рассмотрели альтернативные маршруты для транспортировки туркменского газа в нашу страну, а оттуда в Европу. Кроме того, мы обсудили совместные проекты, которые могут быть реализованы с нашими национальными компаниями BOTAŞ и TPAO на нефтяных и газовых месторождениях Туркменистана». ///nCa, 24 ноября 2024 г.