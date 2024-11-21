Министры иностранных дел Туркменистана и ОАЭ встретились в Абу-Даби

Шейх Абдулла Бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ, принял 21 ноября в Абу-Даби вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, говорится в пресс-релизе МИД ОАЭ.

В ходе встречи два высокопоставленных дипломата обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между ОАЭ и Туркменистаном в нескольких областях, включая экономику, торговлю, инвестиции и энергетику.

Шейх Абдулла приветствовал визит Рашида Мередова, выразив надежду, что этот визит внесет вклад в развитие сотрудничества и партнерства между двумя странами в жизненно важных секторах. Он высоко оценил тесные дружеские отношения между ОАЭ и Туркменистаном.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, рассмотрели ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече присутствовали Сухайл Бин Мохаммед Аль Мазруи, министр энергетики и инфраструктуры, и Ахмед Бин Али Аль Сайег, государственный министр. ///nCa, 21 ноября 2024 г.