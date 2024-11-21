News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Министры иностранных дел Туркменистана и ОАЭ встретились в Абу-Даби

Министры иностранных дел Туркменистана и ОАЭ встретились в Абу-Даби

By

Шейх Абдулла Бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ, принял 21 ноября в Абу-Даби вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, говорится в пресс-релизе МИД ОАЭ.

В ходе встречи два высокопоставленных дипломата обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между ОАЭ и Туркменистаном в нескольких областях, включая экономику, торговлю, инвестиции и энергетику.

Шейх Абдулла приветствовал визит Рашида Мередова, выразив надежду, что этот визит внесет вклад в развитие сотрудничества и партнерства между двумя странами в жизненно важных секторах. Он высоко оценил тесные дружеские отношения между ОАЭ и Туркменистаном.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, рассмотрели ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече присутствовали Сухайл Бин Мохаммед Аль Мазруи, министр энергетики и инфраструктуры, и Ахмед Бин Али Аль Сайег, государственный министр. ///nCa, 21 ноября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Министры иностранных дел Туркменистана и Японии обсудили подготовку к первому саммиту ЦА-Япония
  2. Министры иностранных дел Казахстана и Туркменистана обсудили подготовку к визиту Президента Токаева
  3. Министры иностранных дел Туркменистана и Турции провели телефонные переговоры
  4. Министры иностранных дел Туркменистана и Австрии обсудили афганскую проблематику
  5. Министры иностранных дел Туркменистана и Таджикистана обсудили вопросы стратегического партнерства между двумя странами
  6. Министры иностранных дел Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры
  7. Министры иностранных дел Туркменистана и Казахстана обсудили график предстоящих региональных встреч
  8. Телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Китайской Народной Республики
  9. Министры иностранных дел России и стран Центральной Азии встретились Ташкенте
  10. Министры иностранных дел соседних с Афганистаном стран встретились онлайн
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan