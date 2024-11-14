Ускорение перемен: Региональная платформа для ускоренного отслеживания хода осуществления Конвенции ООН против коррупции в Центральной Азии способствует позитивным изменениям

На Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции, состоявшейся в декабре 2021 года, была принята резолюция 9/4 “Усиление осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на региональном уровне”, в которой подчеркивалась важность разработки программ технической помощи и принятия регионального подхода к оказанию технической помощи в борьбе с коррупцией. Это включает в себя создание региональных платформ по всему миру для ускорения осуществления Конвенции.

В поддержку этого УНП ООН запустило программу “Ускоренное отслеживание хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции”, которая позволила создать шесть региональных платформ в Азии, Восточной Африке, Южной Америке и Мексике, на юге Африки, на Западных Балканах, в Западной Африке и в Сахеле. Эти платформы направлены на предотвращение коррупции и борьбу с ней путем эффективного внедрения Конвенции ООН против коррупции в поддержку ЦУР 16.

2-3 ноября 2023 года делегации Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Туркменистана встретились в Ташкенте с целью скоординированного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и более эффективного выполнения рекомендаций по ее реализации. В ходе встречи было решено создать Региональную платформу для ускоренного отслеживания внедрения Конвенции ООН против коррупции в Центральной Азии. Создание Региональной платформы будет способствовать взаимному обмену информацией и обучению, управлению знаниями и согласованию приоритетов антикоррупционной политики в регионе.

Было решено, что Платформа будет сосредоточена на нескольких тематических областях:

Мерах по предупреждению коррупции

Предупреждение коррупции в корпоративном и частном секторах и борьба с ней

Возвращение активов и международное сотрудничество

Криминализация коррупции и расследование коррупционных правонарушений.

В течение 2024 года стратегическое управление Платформой осуществлялось странами-членами, а роль Секретариата Платформы выполняло УНП ООН.

Чтобы подвести итоги деятельности платформы, 30 октября 2024 года в Астане, Казахстан, состоялась Первая ежегодная конференция Центральноазиатской платформы. В конференции приняли участие более 150 специалистов по борьбе с коррупцией из государственных органов, частного сектора и гражданского общества из разных стран-участниц, которые обсудили достижения и наметили планы на будущую работу.

В ходе конференции обсуждались такие темы, как роль антикоррупционных служб, цифровизация государственного сектора и комплаенс-служб в борьбе с коррупцией. Конференция также была посвящена следующим этапам механизма и процедур обзора Конвенции ООН против коррупции, направленным на углубление сотрудничества в Центральной Азии.

Ключевыми достижениями в 2024 году стали:

успешная организация десяти региональных технических тренингов и практических экспертных дискуссий с участием более 900 участников и 30 международных экспертов, которые укрепили антикоррупционный потенциал по всей Центральной Азии.

Укрепление потенциала в разработке национальных антикоррупционных стратегий и законодательства, криминализации и расследовании случаев коррупции, возвращении активов, решении проблем, связанных с виртуальными активами, деловой честностью, урегулированием конфликта интересов, проверкой добросовестности и привлечением гражданского общества.

обмен передовой практикой и опытом между странами Центральной Азии и укрепление как формального, так и неформального сотрудничества между антикоррупционными органами в расследовании дел о транснациональной коррупции.

После продуктивных технических обсуждений страны-участницы также обновили приоритеты деятельности Региональной платформы на следующий двухгодичный период. Региональная платформа укрепит свое взаимодействие с заинтересованными сторонами гражданского общества и расширит обмен передовым опытом, таким как разработка типового законодательства в различных областях противодействия коррупции.

Кроме того, УНП ООН организовало 12 двусторонних встреч в рамках Конференции, на которых присутствующие делегации обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

В третий день Ежегодной конференции УНП ООН организовало тренинг по наращиванию потенциала для специалистов по борьбе с коррупцией под руководством Международной академии по борьбе с коррупцией (IACA) из Гонконга, Китай. Инструкторы рассказали о пути борьбы с коррупцией в Гонконге – 50-летней приверженности борьбе с коррупцией посредством правоприменения, профилактики и просвещения, включая информацию о судебно-бухгалтерской экспертизе и возвращении активов, а также о передовых методах борьбы с коррупцией как в государственном, так и в частном секторах.

На 2025 год намечены следующие мероприятия:

разработка методологических ресурсов для специалистов-практиков, расширение исследовательского потенциала и внедрение ИТ-решений

Продолжение работы в области консультирования по вопросам политики с целью укрепления правовой базы, касающейся конфликтов интересов, декларирования активов и корпоративной ответственности за коррупцию

Повышение квалификации национальных экспертов, участвующих в механизме обзора выполнения Конвенции ООН против коррупции

Формирование фокус-групп, специализирующихся на ключевых темах, в дополнение к серии национальных тренингов и вебинаров, направленных на расширение взаимодействия специалистов по антикоррупционной деятельности.

Команда проекта прилагает все усилия для постоянного совершенствования Платформы, чтобы обеспечить ее соответствие потребностям органов по борьбе с коррупцией, предоставляя адресную и практическую техническую помощь.

Цитаты участников конференции:

Асхат Жимагали, председатель Агентства Республики Казахстан по борьбе с коррупцией, подчеркнул: “Деятельность Региональной платформы стала катализатором разработки новых антикоррупционных мер по всей Центральной Азии”.

Азамат Дуйсембеков, заместитель начальника отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан: “Транснациональный характер коррупции требует от нас принятия скоординированных мер на международном уровне. Казахстан проводит масштабные реформы по искоренению коррупции и полностью поддерживает деятельность Платформы по ускорению реализации Конвенции ООН против коррупции”.

Акмаль Бурханов, директор Агентства Республики Узбекистан по борьбе с коррупцией: «Наша страна активно укрепляет свои антикоррупционные рамки в рамках национальной государственной политики в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции. Поэтому в 2023 году, чтобы ускорить внедрение Конвенции ООН против коррупции, мы запустили Региональную платформу в Ташкенте для стран Центральной Азии с целью укрепления сотрудничества, обмена передовым опытом и его интеграции в наше национальное законодательство».

Нурбек Каимов, заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики: “Мы приняли новую антикоррупционную стратегию на 2025-2030 годы и считаем, что наше членство в Платформе поможет в реализации этих реформ, применяя международные стандарты и нормы Конвенции ООН против коррупции”.

Сулаймон Султонзода, директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан: “Согласно Дорожной карте Платформы, в октябре 2024 года в Душанбе было проведено региональное мероприятие на тему добропорядочности в бизнесе и государственном секторе. Мы планируем поэтапное внедрение этих практик в нашей стране, и Платформа послужит ценным ресурсом, который поможет нам в этом начинании. Кроме того, в рамках Платформы на 2025-2026 годы мы хотели бы организовать практические тренинги по темам прозрачности государственного сектора, возвращения активов и совершенствования антикоррупционного законодательства”.

Алланазар Ниязлыев, заместитель Генерального прокурора Туркменистана: «В настоящее время Туркменистан проходит второй цикл обзора в рамках Конвенции ООН против коррупции, и я хотел бы подтвердить, что Туркменистан открыт для сотрудничества в борьбе с коррупцией как на региональном, так и на международном уровнях».

Дэнни Ву, комиссар Независимой комиссии по борьбе с коррупцией, Гонконг, Китай: «Эта конференция – отличная возможность для нашей Комиссии обменяться опытом со странами Центральной Азии. Конвенция ООН против коррупции устанавливает международные правовые рамки и стандарты, необходимые для борьбы с коррупцией во всем мире. Эта платформа служит ключевым механизмом для консолидации и продвижения этих усилий в регионе, способствуя сотрудничеству и усилению региональных мер по борьбе с коррупцией».

Региональная конференция организована при финансовой поддержке правительства Дании. /// Региональное отделение УНП ООН для Афганистана, Центральной Азии, Ирана и Пакистана, 13 ноября 2024 г.