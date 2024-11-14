Клиника “Novin Irana” в Мешхеде предлагает услуги по трансплантации волос иностранным пациентам

Novin Irana, узкоспециализированная клиника в Мешхеде (Иран), предлагает услуги по пересадке волос и бровей иностранным пациентам

Обладая более чем десятилетним опытом работы в смежных областях, клиника Novin Irana пользуется все большей популярностью у пациентов из многих стран, которым может потребоваться трансплантация волос и/или бровей.

Клиника Novin Irana

Mashhad, 35 Khayyam Dastghib ​​intersection, Bestun corner 2, Irana building

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Трансплантация волос – это хирургическая процедура, которая может уменьшить выпадение волос и восстановить естественный рост волос у пациентов, которые сталкиваются с истончением волос или облысением. Мы рассмотрим детали трансплантации волос, поскольку важно знать об этапах этого процесса. Понимание этапов и методов, связанных с трансплантацией волос, может помочь пациентам принимать более логичные решения по этому поводу.

Выпадение волос может негативно сказаться на уверенности человека в себе и качестве его жизни. Трансплантация волос – это эффективное решение для людей, которые ищут способ вернуть себе красоту.

Перед проведением трансплантации волос необходимо провести полное обследование, чтобы определить пригодность пациента к операции. Обследование включает в себя оценку объема и характера выпадения волос, оценку наличия донорских волос и проверку общего состояния здоровья пациента. Кроме того, практикующий врач может обсудить ожидания, цели и любые потенциальные ограничения пациента во время сеанса оценки.

Причин выпадения волос может быть много и они разнообразны: наследственность, возраст, очаговая алопеция, лечение рака или химиотерапия, роды, болезни или другие стрессовые факторы, недостаточный уход за волосами, вредная укладка, гормональный дисбаланс, инфекции кожи головы, лекарственные препараты, псориаз кожи головы, импульсивное выдергивание волос, рубцовая алопеция, инфекции, передающиеся половым путем, заболевания щитовидной железы, дефицит биотина, железа, белка или цинка, трение головных уборов, яды и т.д.

Эффективность трансплантации волос зависит от ряда факторов, а именно от квалификации и опыта специалистов, проводящих процедуру, степени выпадения волос, качества и доступности донорских волос. Если эту процедуру выполняет профессиональный специалист, она может обеспечить естественные результаты и восстановить пышную шевелюру. Важно иметь реалистичные ожидания. Другими словами, пациент должен понимать, что трансплантация волос – это не лекарство от выпадения, а способ восстановления.

Все факторы, такие как гормональный дисбаланс, стрессовая жизнь, вредные привычки, генетические факторы, медицинские состояния и методы лечения, могут привести к выпадению волос. В связи с этим важно понимать причину выпадения волос у каждого пациента. В целом, пересадка волос – это долгосрочное решение для мужчин, столкнувшихся с выпадением волос, поскольку она может восстановить густоту волос и повысить уверенность в себе. Следовательно, консультация с квалифицированным врачом жизненно важна для оценки индивидуальной пригодности и обсуждения потенциальных преимуществ и рисков, связанных с трансплантацией волос.

В зависимости от степени выпадения волос и облысения операция по пересадке волос проводится в течение нескольких часов. Если область, на которой нет волос, очень большая, для завершения лечения может потребоваться несколько сеансов. Большую часть времени человек находится под местной анестезией. После операции на голову пациента накладывается специальная повязка, и через несколько часов его выписывают. В целом, пациент может вернуться к работе, после 3-дневного отдыха дома, накрыв голову.

Чтобы трансплантация волос прошла успешно, волосяные фолликулы должны быстро попасть в кровеносные сосуды. Для достижения естественного вида, волосы должны быть привиты к залысинам с правильным интервалом, углом наклона и плотностью.

Короткое видео о пересадке волос доступно по этой ссылке: https://www.aparat.com/v/q59qnw1

Методы пересадки волос могут отличаться в зависимости от условий заявителя и затрат на эту работу. Как правило, новые методы пересадки волос отличаются лучшим качеством, и желаемое качество увеличивает побочные расходы.

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Одна из самых важных рекомендаций, которую необходимо соблюдать перед операцией, – не курить, не употреблять кальян и алкогольные напитки. Поскольку никотин и этанол, содержащиеся в сигаретах и алкогольных напитках, усиливают кровообращение и вызывают большее кровотечение во время операции.

В течение двух недель избегайте приема противовоспалительных препаратов, таких как аспирин, которые разжижают кровь. Такие лекарства, как таблетки от простуды, могут усилить кровотечение, поэтому не принимайте их перед операцией. Употребление алкогольных напитков усиливает кровотечение, поэтому избегайте их употребления в течение недели перед операцией.

Витамины Е и группы В вызывают нарушения свертываемости крови, поэтому их прием следует прекратить за неделю до имплантации.

Продолжительность и количество сеансов будут варьироваться в зависимости от метода пересадки волос и необходимого количества трансплантатов. Обычно за один сеанс имплантируется около 3000 волосяных трансплантатов, что занимает 6 часов и более, в зависимости от квалификации врача. Если потребуется больше трансплантатов, возможно, потребуется второй сеанс. /// nCa, 14 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Ирана в Туркменистане)