CIET 2024: Инновации, технологии и кадровый потенциал Туркменистана – ключевые темы пятой сессий форума

Сегодняшний день (5 ноября) стал заключительным днем Международной конференции «Строительство, промышленность и Энергетика Туркменистана» CIET 2024, в которой приняли участие лидеры отрасли, правительственные чиновники и академические эксперты, чтобы обсудить будущее строительного, промышленного и энергетического секторов Туркменистана.

Пятая сессия форума, которую провели Танрыгули Атаев, заместитель председателя правления АО “Туркменхимия”, Сердар Сапаров, заместитель министра энергетики, и Азат Атаев, заместитель министра образования, была посвящена влиянию технологических инноваций и важной роли подготовки квалифицированных кадров.

В ходе дискуссии были освещены перспективы цифровизации промышленных процессов, включая автоматизацию, анализ данных и Интернет вещей.

Выступавшие отметили, что, хотя цифровая трансформация повышает эффективность, она также требует модернизации инфраструктуры и принятия мер кибербезопасности. Но что еще более важно, технологический прогресс диктует необходимость наращивания потенциала человеческого капитала.

Спикеры подчеркнули, что благодаря инвестициям в высшее и профессиональное образование, популяризация науки среди молодежи, Туркменистан может укрепить свои позиции на мировом рынке. Ведь именно молодежь является драйвером инноваций.

Следует отметить, что высокий уровень спикеров – среди них было четыре кандидата наук и два доктора наук, все они имеют солидный опыт работы в энергетике, промышленности, химической отрасли.

Ректоры ведущих университетов, в том числе Байраммырат Атаманов (Международный университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева), Нурнепес Кулиев (Туркменский государственный институт телекоммуникаций и информатики), Сердар Назаров (Туркменский государственный энергетический институт) и Батыр Мамедов (Туркменский государственный архитектурно-строительный институт), поделились опытом подготовки специалистов для цифровой экономики, а также представили информацию об образовательной инфраструктуре своих вузов.

Модерировавший сессию заместитель министра образования Азат Атаев резюмировал итоги сессии, отметив следующее:

• Роль интеллектуальной собственности в производстве и промышленности возрастает. Растет значение в наукоемкой экономике.

• При вузах предлагается создать координационные советы по развитию соответствующих отраслей, куда могли бы войти также заинтересованные работодатели, а заинтересованные стороны могли бы задавать вектор развитию научно-исследовательскому потенциалу вузов.

• Также озвучено предложение о создании координационного совета по компетенциям и квалификациям. Это позволит более гибко реагировать на запросы рынка труда.

• Третье предложение касается организации стартап-площадок, которые стали своеобразными фондами по развитию науки и молодежного движения.

Как отметил Атаев, данные предложения будут учтены при развитии стратегии высшего образования в Туркменистане на период 2026-2052 годов.

На сессии также были представлены инновационные проекты, подчеркивающие приверженность Туркменистана модернизации и устойчивому развитию и позиционирующие страну как регионального лидера. ///nCa, 5 ноября 2024 г.