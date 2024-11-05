17-й Форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»: обсуждена подготовка к первому саммиту в 2025 году

В понедельник, 4 ноября, под председательством Министра иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юля состоялся 17-й Форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», в котором приняли участие министры иностранных дел, заместители министров иностранных дел и главные делегаты из пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщают корейские сми.

В Форуме приняли участие около 300 человек, в том числе правительственные делегации из пяти стран Кореи и Центральной Азии, бизнесмены и частные эксперты. Форум этого года, который проводится ежегодно с 2007 года, стал первым мероприятием с тех пор, как в июне администрация Президента Кореи Юн Сук Еля запустила свою инициативу K-Silk Road – это первая всеобъемлющая дипломатическая стратегия Южной Кореи, направленная конкретно на укрепление связей с Центральной Азией.

В ходе встречи министр Чо подчеркнул, что этот форум станет важной платформой для Южной Кореи и пяти стран Центральной Азии для доработки ключевых проектов и уточнения тем повестки дня первого Корейско-Центральноазиатского саммита, который состоится в следующем году в Южной Корее.

“Мы стремимся поднять взаимовыгодное партнерство между Кореей и Центральной Азией на более высокий уровень”, – сказал Чо участникам встречи. “С этой целью мы планируем провести первый саммит Корея-Центральная Азия в Корее в следующем году, что ознаменует первый шаг в реализации инициативы сотрудничества на K-Silk Road Шелковом пути. В этом смысле данный форум имеет большее значение, чем когда-либо прежде”.

Ключевыми темами форума в Сеуле стали транспортно-логистическое взаимодействие, энергетическое сотрудничество, цифровая трансформация и вопросы экологической повестки.

Чо охарактеризовал эти сектора как «области с высоким спросом на сотрудничество», которые будут способствовать эффективной реализации инициативы K-Silk Road.

Чо выразил надежду, что в условиях обострения геополитической ситуации, кризиса цепочки поставок, сотрудничество в ключевых областях цепочки поставок полезных ископаемых, согласованное во время государственного визита президента Юна в Узбекистан и Казахстан в июне прошлого года, может быть расширено на все пять стран Центральной Азии. Кроме того, Таджикистан недавно завершил внутреннюю процедуру вступления в Глобальный институт зеленого роста (GGGI). Таким образом завершено создание общей основы для международного сотрудничества в области охраны окружающей среды путем присоединения всех пяти стран Центральной Азии к GGGI.

Кроме того, министр иностранных дел Кореи подчеркнул, что в эпоху цифрового развития страны должны найти способы преодоления цифрового разрыва и совместного использования преимуществ, таких как поддержка цифровой трансформации. Между тем, он сказал, что туризм является многообещающей сферой с большим потенциалом для сотрудничества. По мнению Чо, обмены между народами становятся более активными благодаря недавнему увеличению количества прямых рейсов, соединяющих регион и Корею. Министр выразил надежду на то, что сотрудничество в области туризма, в том числе запуск совместных туристических продуктов, станет более активным.

В свою очередь, выступая на форуме заместитель Премьер-министра и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нутрлеу подчеркнул значимость транспортной взаимосвязанности для устойчивого экономического развития региона. Он призвал корейские компании участвовать в реализации крупных проектов для дальнейшего расширения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута и отметил, что в 2025 году её планируется увеличить до 10 млн тонн в год. «Центральная Азия становится важным логистическим хабом, способным связать Азию и Европу через Казахстан», – подчеркнул М. Нуртлеу.

По мнению министра иностранных дел Узбекистана Бахтиера Саидова, решение о проведении первого Корейско-Центральноазиатского саммита в Сеуле в 2025 году является убедительным свидетельством приверженности стран продвижению нового этапа партнерства во имя общего процветания.

Он подчеркнул, что сочетание динамичного потенциала Центральной Азии с сильными сторонами Кореи может создать мощный синергетический эффект для взаимного экономического роста. Сотрудничество Кореи и стран Центральной Азии предоставляет жизненно важную возможность раскрыть рыночный потенциал, увеличить инвестиции и потребление и создать новые рабочие места.

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев озвучил предложение своего правительства о рассмотрении возможности создания специального экономического диалога на уровне заместителей министров между Южной Кореей и странами Центральной Азии, подчеркнув необходимость создания платформы для последовательных дискуссий для решения общих проблем, обмена передовым опытом и координации новых направлений взаимовыгодного экономического сотрудничества.

В своих выступлениях заместитель министра иностранных дел Таджикистана Имоми Содик Ашурбойзода и посол Туркменистана в Корее Бегенч Дурдыев указали на важность взаимовыгодного сотрудничества.

«Если опыт и инновационные технологии Кореи будут применены в горнодобывающей, текстильной и пищевой промышленности Таджикистана, это не только повысит эффективность производства, но и позволит Таджикистану интегрироваться в глобальные цепочки поставок», – считает Ашурбойзода.

Дурдыев подчеркнул «важность объединения усилий во всех перспективных областях, где необходимо сотрудничество между Кореей и Центральной Азией».

«Наше партнерство должно развиваться с тщательным учетом интересов и потенциала каждой страны», – сказал он.

По итогам встречи были приняты Совместное заявление Министров иностранных дел и План работы Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» на 2025 год. ///nCa, 5 ноября 2024 г. (фото – МИД Южной Кореи, МИД Казахстана)