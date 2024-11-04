CIET 2024: Daewoo Engineering & Construction и Госконцерн «Туркменхимия» реализуют масштабный химический проект

На международной конференции «Строительство, Промышленность, Энергетика Туркменистана» (CIET 2024) генеральный директор филиала “Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd” в Туркменистане Мин Манджун поделился подробностями о новом масштабном проекте компании в стране.

В прошлом месяце Daewoo была выбрана в качестве победителя тендера для строительства завода по производству минеральных удобрений в Туркменабаде. Завод будет выпускать простой суперфосфат (350 000 тонн в год) и гранулированный сульфат аммония (100 000 тонн в год).

Проект будет профинансирован на счет корейских инвестиций (Korea Exim Bank, K-Sure) b европейских инвестиций (со швейцарской стороны – Serve).

Меморандум о реализации проекта был подписан еще в конце 2022 года. В течение прошлого года совместно с Госконцерном «Туркменхимия» были проведены детальные исследования участка будущего завода и подготовлено технико-экономическое обоснование. Также были проведены переговоры с европейскими лицензиарами.

По словам Мин Манджуна, в настоящее время ведутся переговоры с финансовыми институтами и готовится окончательный контракт с «Туркменхимией». «После подписания контракта мы рассчитываем начать проект в следующем году после закрытия финансирования», – пояснил он.

Daewoo гарантирует применение самых передовых технологий и провела серьезную подготовку к проекту. Компания создала специальную группу для реализации проекта и привлекла кредитование до 85% от стоимости проекта через экспортно-кредитное агентство Кореи и европейские финансовые институты.

«Мы хотим стать настоящими партнерами, которые могут внести свой вклад в экономическое развитие Туркменистана», – заявил Генеральный директор филиала “Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd”.

В частности, в Туркменистане Daewoo может предложить свой обширный опыт в нефтегазовой отрасли и создании инфраструктуры умных городов.

Важным шагом в развитии сотрудничества стало открытие филиала Daewoo E&C в Ашхабаде в октябре прошлого года.

Сфера деятельности Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd состоит из трех подразделений – нефтегазовый сектор и электростанции, гражданское строительство, а также жилищное строительство. В настоящее время Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd участвует в более 30 проектах в 14 странах мира. ///nCa, 4 ноября 2024 г.