Новая эра нашей государственности

Нурлан НОГАЕВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане

25 октября в Казахстане отмечается День Республики. Восстановление в 2022 году статуса Дня Республики в качестве главного национального праздника страны продиктовано намерением восстановить историческую справедливость и память, подтверждающую приверженность Казахстана суверенитету, независимости и прогрессивному будущему. Казахстан также отмечает День Независимости – 16 декабря как государственный праздник, как день памяти о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа, за восстановление независимого Казахстана.

Народ Казахстана сегодня живёт в совершенно новой политической реальности. За последние пять лет реализованы масштабные реформы, через кардинальную трансформацию прошла политическая система. Фундаментальные изменения происходят в общественном сознании, повышается уровень правовой культуры граждан, в обществе формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности. Одним словом, идёт строительство Справедливого Казахстана, и это полностью соответствует чаяниям народа. Систематически предпринимаемые усилия по повышению благосостояния граждан способствуют реализации концепции «слышащего государства».

Начиная с 1993 года в Казахстан привлечены прямые иностранные инвестиции в размере 441 млрд долларов США, что свидетельствует о растущем доверии инвесторов к стране. Казахстан является региональным финансовым центром, привлёкшим более 3000 международных компаний из 82 стран и инвестиции на сумму более 12 миллиардов долларов. Казахстан производит 18 из 34 видов сырья, определённых ЕС как «критически важные материалы».

Ключевыми элементами внешней политики Казахстана являются независимость, региональная стабильность и дипломатия. Поэтому мы решительно поддерживаем роль ООН как единственной универсальной организации, движущей силы глобального сотрудничества и прогресса. Казахстан рассматривает участие в миротворческой деятельности ООН как важное направление своей внешней политики, направленной на укрепление региональной и глобальной безопасности. Мы считаем, что конструктивное взаимодействие со всеми ключевыми партнёрами имеет важное значение для укрепления долгосрочного мира и процветания как в нашем регионе, так и за его пределами.

Ядерное разоружение стало важной частью внешней политики Казахстана, и мы продолжим бороться за мир, свободный от ядерного оружия. Инициатива Астаны по созданию Международного агентства по биологической безопасности дополняет наши обязательства по противодействию угрозам в сфере глобальной безопасности.

Регулярно проводимый в нашей стране Съезд лидеров мировых и традиционных религий является платформой для межконфессионального диалога, направленного на содействие взаимопониманию и сотрудничеству религиозных лидеров. В 2025 году состоится VIII Съезд.

Астана твёрдо придерживается стратегического курса на укрепление многостороннего сотрудничества с государствами ЦА и намерена продолжать вносить вклад в дальнейшее развитие регионального сотрудничества для поддержания стабильности в регионе. Казахстан придерживается принципа «Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан».

В области охраны окружающей среды Казахстан привержен целям глобальной климатической повестки дня. Мы решительно поддерживаем Парижское соглашение по климату. Казахстан сохраняет приверженность оказанию гуманитарной помощи в рамках KazAID, включая инициативы, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий, продовольственную безопасность, образование и здравоохранение.

В текущем году Казахстан одновременно председательствует в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркоязычных государств, Консультативных встречах глав государств Центральной Азии, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской организации по продовольственной безопасности и Международном фонде спасения Арала.

Казахстан прилагает усилия по укреплению демократических институтов, децентрализации власти, продвижению многопартийной системы, повышению прозрачности выборов и расширению прав и возможностей местных органов власти для построения Справедливого Казахстана.

Проведение 6 октября референдума по вопросу строительства атомной электростанции является подтверждением приверженности руководства страны демократическому подходу с учётом мнений общества в принятии важных решений национального уровня и ярким примером реализации концепции «слышащего государства».

Планомерно набирает обороты диверсификация экономики за счёт снижения зависимости от традиционных секторов, таких как нефть и газ, в частности, развитие отраслей, таких как технологии, искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии и финансы.

Молодая, квалифицированная, высокообразованная и владеющая цифровыми технологиями рабочая сила Казахстана является ключевым фактором экономического и социального прогресса страны. Поэтому будущий 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования.

С момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Казахстаном и Туркменистаном, основанное на многовековых исторических, культурных и духовных связях, складывается исключительно в духе взаимного уважения, высокого уровня доверия, взаимовыгодного стратегического партнёрства. Имеются возможности для последовательного расширения и углубления сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня, а также дальнейшего продвижения сложившихся отношений на ещё более высокий уровень.

Благодаря совместным усилиям по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 28 процентов, превысив полмиллиарда долларов. Позитивная динамика сохраняется и в этом году.

На постоянной основе проходят встречи на высшем уровне. 15 октября 2022 года состоялся государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан. 10 октября 2024 года – официальный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. Договорённости, достигнутые на высшем уровне, реализуются благодаря успешной работе казахстанско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, очередное заседание которой прошло в Ашхабаде 2 октября текущего года.

2024 год был ознаменован весьма важными событиями двустороннего сотрудничества в сфере культуры. В мае в новом культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy» Ашхабада, объединяющем 24 статуи всемирно известных писателей и поэтов разных стран и эпох, по инициативе туркменской стороны возведён памятник великому казахскому кюйши-композитору Курмангазы Сагырбайулы. В июле в центре Астаны торжественно открыт памятник выдающемуся туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги. В рамках визита главы Казахстана в Туркменистан в живописном парке «Laçyn» города Ашхабад в торжественной обстановке состоялось открытие памятника казахскому мыслителю и писателю Абаю Кунанбаеву. В этой связи хотелось бы ещё раз выразить благодарность многоуважаемому руководству Туркменистана за возможность увековечивания памяти Курмангазы Сагырбайулы и Абая Кунанбаева в Ашхабаде.

Одним из знаковых и важных событий явилось проведение в этом году перекрёстных Дней культуры. Творческий коллектив из Мангистауского областного музыкально-драматического театра принял участие во 2-м Международном театральном фестивале «ТЮРКСОЙ». Театральные коллективы Туркменистана примут участие в 9-м Международном фестивале театров стран ЦА в Шымкенте 6–12 ноября.

Казахстанско-туркменские отношения отвечают всем условиям взаимовыгодного парт­нёрства на принципах равноправия и взаимного уважения. В этот знаменательный для казахстанского народа день хочу поблагодарить братский народ Туркменистана за поддержку и дружбу. Уверен, что традиции добрососедского сотрудничества и дружеские отношения между нашими братскими народами будут и впредь стремительно расширяться и укрепляться. Наши страны движутся в векторе последовательного развития и имеют серьёзный потенциал, который в дальнейшем позволит нам выйти на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества. Казахстан, как братское соседнее государство, нацелен на укрепление и дальнейшее повышение уровня наших отношений. ///nCa, 25 октября 2024 г., первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан»