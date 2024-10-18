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Ратан Тата, легендарный филантроп

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В его группу входят 26 компаний, в которых работает более миллиона человек примерно в 80 странах. Компания, которая стоила всего 4 миллиарда долларов, когда он возглавил ее, сейчас стоит 400 миллиардов долларов. Его группа компаний является глобальной во всех смыслах – более 65% выручки приходится на продажи и операции за пределами Индии.

Ратан Навал Тата (28 декабря 1937 – 9 октября 2024) – индийский промышленник и филантроп. Он занимал пост председателя Tata Group и Tata Sons с 1991 по 2012 год и являлся временным председателем с октября 2016 по февраль 2017 года.

Ратан Тата-промышленник и Ратан Тата-филантроп гармонично сосуществовали. Даже в его промышленных инновациях преобладал дух филантропии. С одной стороны, он создал Jaguar Land Rover, доступный только для высшего класса, а с другой – Tata Nano, автомобиль, который по карману среднестатистическому индийцу.

Он потратил более 102 миллиардов долларов на гуманитарные цели.

В этой краткой речи невозможно рассказать о благотворительной деятельности Ратана Тата. Мы лишь кратко опишем некоторые из его проектов, связанных с поддержкой образования и научных исследований:

Университет Нового Южного Уэльса

Тата оказал поддержку инженерному факультету Университета Нового Южного Уэльса в разработке технологии емкостной деионизации для улучшения качества водоснабжения в проблемных районах.

Калифорнийский университет

Тата-холл Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego) – это современное исследовательское учреждение, которое было открыто в ноябре 2018 года. Здание названо в честь фонда Tata Trusts, который в 2016 году пожертвовал Калифорнийскому университету в Сан-Диего 70 миллионов долларов на создание Института генетики и общества Tata (TIGS), который расположен в этом здании. Институт генетики и общества Tata в Калифорнийском университете в Сан-Диего – это совместная инициатива Tata Trusts и Калифорнийского университета в Сан-Диего. Он направлен на решение некоторых из самых насущных проблем в мире, таких как распространение инфекционных заболеваний и потребность в устойчивых источниках продовольствия. Исследования, проводимые в институте, посвящены целому ряду тем, включая редактирование генов, терапию стволовыми клетками и борьбу с болезнями. Tata Hall в Калифорнийском университете в Сан-Диего – это 4-этажное здание площадью 128 000 квадратных футов, в котором расположены исследовательские центры для биологических и физических наук. В здании есть лаборатории, офисы и помещения для совещаний, предназначенные для содействия сотрудничеству и инновациям между исследователями. Это здание, сертифицированное LEED, спроектировано таким образом, чтобы быть экологически устойчивым и энергоэффективным.

Фонд Tata Education and Development Trust

Фонд Tata Education and Development Trust, филантропический филиал Tata Group, выделил стипендиальный фонд Tata в размере 28 миллионов долларов, который позволит Корнельскому университету оказывать финансовую помощь студентам старших курсов из Индии. Стипендиальный фонд будет поддерживать примерно 20 стипендиатов в любой момент времени и обеспечит поступление в Корнелл самых лучших индийских студентов, независимо от их финансового положения. Стипендия будет присуждаться ежегодно; получатели будут получать ее в течение всего срока обучения в Корнелле.

Исполнительный центр Гарвардской школы бизнеса

В 2010 году компании Tata Group и Tata charities пожертвовали 50 миллионов долларов на строительство центра для руководителей в Гарвардской школе бизнеса (HBS). Центр для руководителей был назван Tata Hall в честь Ратана Тата. Общая стоимость строительства оценивается в 100 миллионов долларов. Tata Hall расположен в северо-восточной части кампуса HBS и предназначен для обучения руководителей среднего звена Гарвардской школы бизнеса. Его высота составляет семь этажей, а общая площадь – около 155 000 квадратных футов. В нем расположено около 180 комнат, а также учебные и многоцелевые помещения.

Инновационный центр Tata в Корнелльском технологическом университете

Инновационный центр Tata в Корнелльском технологическом университете назван в честь Ратана Таты и объединяет представителей академических кругов и промышленности в здании на острове Рузвельта. Семиэтажное здание предназначено в первую очередь для бизнес-инкубатора для студентов, преподавателей и персонала, при этом 70% здания сдается в коммерческую аренду, а 30% отведено под учебные помещения. Tata Consultancy Services (TCS) является арендатором этого помещения.

Индийский технологический институт

В 2014 году Tata Group выделила Индийскому технологическому институту в Бомбее 950 миллионов йен и создала Центр технологий и дизайна Tata (TCTD) для разработки принципов проектирования и инженерной мысли, отвечающих потребностям людей и сообществ с ограниченными ресурсами.

Индийский центр неврологии

Фонд Tata Trusts под председательством Ратана Тата выделил грант в размере 750 миллионов йен Центру неврологии Индийского научного института для изучения механизмов, лежащих в основе болезни Альцгеймера, и разработки методов ее ранней диагностики и лечения. Этот грант должен был быть предоставлен в течение 5 лет, начиная с 2014 года.

Центр технологий и дизайна Массачусетского технологического института

Группа компаний Tata под руководством Ратана Тата основала Центр технологий и дизайна MIT Tata (MIT Tata Center of Technology and Design) при Массачусетском технологическом институте (MIT), целью которого является решение проблем сообществ, испытывающих нехватку ресурсов, с первоначальным акцентом на Индию.

Корнельский университет

Ратан Тата был крупнейшим международным донором Корнельского университета. Корнельский университет отдал дань уважения своему выпускнику Ратану Тата, отметив его дальновидное руководство, благотворительность и вклад в образование и научные исследования, в частности, через Институт сельского хозяйства и питания Тата-Корнелла.

Мир признал его вклад в промышленность, инновации, науку и технологии, а также в его благотворительную деятельность.

Он был удостоен ряда высших наград Индии. Кроме того, вот неполный список наград и почетных званий, которые он получил:

Год Название награды Награждающая организация
2001 Почетный доктор делового администрирования Университет штата Огайо
2004 Медаль Восточной Республики Уругвай Правительство Уругвая
Почетный доктор технических наук Азиатский технологический институт .
2005 Международная премия за выдающиеся достижения Бней Брит Интернешнл
Почетный доктор наук Университет Уорика .
2006 Почетный доктор наук Индийский технологический институт Мадраса
Премия «Ответственный капитализм» За вдохновение и признание науки и технологий (FIRST)
2007 Почетное звание Лондонская школа экономики и политических наук
Медаль Карнеги за благотворительность Фонд Карнеги за Международный Мир
2008 Почетный доктор права Кембриджский университет
Почетный доктор наук Индийский технологический институт в Бомбее
Почетный доктор наук Индийский технологический институт Харагпур
Почетное звание гражданина Правительство Сингапура
Почетное звание Институт инженерии и технологий
Премия за вдохновенное лидерство Театр «Перформанс»
2009 Почетный рыцарь-командор ордена Британской империи (KBE) Королева Елизавета II
Премия за вклад в инженерное дело за 2008 год Индийская национальная инженерная академия
Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» Правительство Италии
2010 Почетный доктор права Кембриджский университет
Премия Адриана Всемирный фонд памятников
Премия «Бизнес за мир» Фонд «Бизнес ради мира»
Премия «Легенда лидерства» Йельский университет
Почетный доктор права Университет Пеппердина
Премия «Бизнес ради мира» Фонд «Бизнес ради мира»
Бизнес-лидер года Азиатские награды .
2012 Почетный член [ 4 ] Королевская инженерная академия [ 4 ]
Почетный доктор бизнеса Университет Нового Южного Уэльса
Большая лента ордена Восходящего Солнца Правительство Японии
Премия за достижения всей жизни Фонд Рокфеллера
2013 Международный член Национальная инженерная академия США
Трансформационный лидер десятилетия Конклав лидеров Индии по делам Индии 2013 г.
Предприниматель года по версии Ernst and Young – жизненные достижения Эрнст энд Янг
Почетный доктор деловой практики Университет Карнеги-Меллона
2014 Почетный доктор бизнеса Сингапурский университет менеджмента
Премия Саяджи Ратны Ассоциация менеджмента Бароды
Почетный рыцарь Большого креста ордена Британской империи (GBE) Королева Елизавета II
Почетный доктор права Йоркский университет, Канада
2015 Почетный доктор автомобилестроения Университет Клемсона
Премия Саяджи Ратны Ассоциация менеджмента Барода, Honoris Causa, HEC Paris
2016 Командор ордена Почетного легиона Правительство Франции
2018 Почетный доктор инженерных наук Университет Суонси
2022 Почетный доктор литературы Университет HSNC
2023 Почетный офицер Ордена Австралии (AO) Король Карл III
2023 Махараштра Удйог Ратна Правительство Махараштры

/// nCa, 18 октября 2024 г.

 

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