Ратан Тата, легендарный филантроп

В его группу входят 26 компаний, в которых работает более миллиона человек примерно в 80 странах. Компания, которая стоила всего 4 миллиарда долларов, когда он возглавил ее, сейчас стоит 400 миллиардов долларов. Его группа компаний является глобальной во всех смыслах – более 65% выручки приходится на продажи и операции за пределами Индии.

Ратан Навал Тата (28 декабря 1937 – 9 октября 2024) – индийский промышленник и филантроп. Он занимал пост председателя Tata Group и Tata Sons с 1991 по 2012 год и являлся временным председателем с октября 2016 по февраль 2017 года.

Ратан Тата-промышленник и Ратан Тата-филантроп гармонично сосуществовали. Даже в его промышленных инновациях преобладал дух филантропии. С одной стороны, он создал Jaguar Land Rover, доступный только для высшего класса, а с другой – Tata Nano, автомобиль, который по карману среднестатистическому индийцу.

Он потратил более 102 миллиардов долларов на гуманитарные цели.

В этой краткой речи невозможно рассказать о благотворительной деятельности Ратана Тата. Мы лишь кратко опишем некоторые из его проектов, связанных с поддержкой образования и научных исследований:

Университет Нового Южного Уэльса

Тата оказал поддержку инженерному факультету Университета Нового Южного Уэльса в разработке технологии емкостной деионизации для улучшения качества водоснабжения в проблемных районах.

Калифорнийский университет

Тата-холл Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego) – это современное исследовательское учреждение, которое было открыто в ноябре 2018 года. Здание названо в честь фонда Tata Trusts, который в 2016 году пожертвовал Калифорнийскому университету в Сан-Диего 70 миллионов долларов на создание Института генетики и общества Tata (TIGS), который расположен в этом здании. Институт генетики и общества Tata в Калифорнийском университете в Сан-Диего – это совместная инициатива Tata Trusts и Калифорнийского университета в Сан-Диего. Он направлен на решение некоторых из самых насущных проблем в мире, таких как распространение инфекционных заболеваний и потребность в устойчивых источниках продовольствия. Исследования, проводимые в институте, посвящены целому ряду тем, включая редактирование генов, терапию стволовыми клетками и борьбу с болезнями. Tata Hall в Калифорнийском университете в Сан-Диего – это 4-этажное здание площадью 128 000 квадратных футов, в котором расположены исследовательские центры для биологических и физических наук. В здании есть лаборатории, офисы и помещения для совещаний, предназначенные для содействия сотрудничеству и инновациям между исследователями. Это здание, сертифицированное LEED, спроектировано таким образом, чтобы быть экологически устойчивым и энергоэффективным.

Фонд Tata Education and Development Trust

Фонд Tata Education and Development Trust, филантропический филиал Tata Group, выделил стипендиальный фонд Tata в размере 28 миллионов долларов, который позволит Корнельскому университету оказывать финансовую помощь студентам старших курсов из Индии. Стипендиальный фонд будет поддерживать примерно 20 стипендиатов в любой момент времени и обеспечит поступление в Корнелл самых лучших индийских студентов, независимо от их финансового положения. Стипендия будет присуждаться ежегодно; получатели будут получать ее в течение всего срока обучения в Корнелле.

Исполнительный центр Гарвардской школы бизнеса

В 2010 году компании Tata Group и Tata charities пожертвовали 50 миллионов долларов на строительство центра для руководителей в Гарвардской школе бизнеса (HBS). Центр для руководителей был назван Tata Hall в честь Ратана Тата. Общая стоимость строительства оценивается в 100 миллионов долларов. Tata Hall расположен в северо-восточной части кампуса HBS и предназначен для обучения руководителей среднего звена Гарвардской школы бизнеса. Его высота составляет семь этажей, а общая площадь – около 155 000 квадратных футов. В нем расположено около 180 комнат, а также учебные и многоцелевые помещения.

Инновационный центр Tata в Корнелльском технологическом университете

Инновационный центр Tata в Корнелльском технологическом университете назван в честь Ратана Таты и объединяет представителей академических кругов и промышленности в здании на острове Рузвельта. Семиэтажное здание предназначено в первую очередь для бизнес-инкубатора для студентов, преподавателей и персонала, при этом 70% здания сдается в коммерческую аренду, а 30% отведено под учебные помещения. Tata Consultancy Services (TCS) является арендатором этого помещения.

Индийский технологический институт

В 2014 году Tata Group выделила Индийскому технологическому институту в Бомбее 950 миллионов йен и создала Центр технологий и дизайна Tata (TCTD) для разработки принципов проектирования и инженерной мысли, отвечающих потребностям людей и сообществ с ограниченными ресурсами.

Индийский центр неврологии

Фонд Tata Trusts под председательством Ратана Тата выделил грант в размере 750 миллионов йен Центру неврологии Индийского научного института для изучения механизмов, лежащих в основе болезни Альцгеймера, и разработки методов ее ранней диагностики и лечения. Этот грант должен был быть предоставлен в течение 5 лет, начиная с 2014 года.

Центр технологий и дизайна Массачусетского технологического института

Группа компаний Tata под руководством Ратана Тата основала Центр технологий и дизайна MIT Tata (MIT Tata Center of Technology and Design) при Массачусетском технологическом институте (MIT), целью которого является решение проблем сообществ, испытывающих нехватку ресурсов, с первоначальным акцентом на Индию.

Корнельский университет

Ратан Тата был крупнейшим международным донором Корнельского университета. Корнельский университет отдал дань уважения своему выпускнику Ратану Тата, отметив его дальновидное руководство, благотворительность и вклад в образование и научные исследования, в частности, через Институт сельского хозяйства и питания Тата-Корнелла.

Мир признал его вклад в промышленность, инновации, науку и технологии, а также в его благотворительную деятельность.

Он был удостоен ряда высших наград Индии. Кроме того, вот неполный список наград и почетных званий, которые он получил:

/// nCa, 18 октября 2024 г.