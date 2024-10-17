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Двухдневный семинар по водной дипломатии и Нексус симуляции состоялся в Ашхабаде

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17–18 октября 2024 года в рамках Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде (WAVE) прошел двухдневный семинар, организованный при поддержке Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана и Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА). Основной темой семинара стала водная дипломатия и использование подхода Нексус «вода-энергетика-продовольствие-экосистемы».

В семинаре приняли участие представители Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана и преподаватели и студенты Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана (ИМО МИДТ).

Первый день семинара был посвящен теоретической части, в рамках которой участники ознакомились с основными принципами водной дипломатии, механизмами решения трансграничных водных проблем и особенностями их применения в Центральной Азии. Национальный эксперт проекта Георгий Куртовезов представил доклад о специфике водной дипломатии в регионе, подчеркнув значимость совместного управления водными ресурсами между странами вверх и вниз по течению рек.

Также координатор компонента по развитию потенциала и образованию, Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде Мархабо Едалиева рассказала об основах Нексус подхода и подчеркнула его важность для устойчивого развития.

Одним из ключевых моментов семинара стала интерактивная Нексус симуляция, проведенная для преподавателей ИМО МИДТ. В рамках симуляции участники проигрывали различные сценарии управления водными, энергетическими и продовольственными ресурсами, что позволило им на практике освоить навыки переговоров и поиска компромиссов между странами, расположенными выше и ниже по течению реки, в условиях изменения климата.

Так, во время игры участники разделились на 2 команды, которые представляют страны расположенные вверх и вниз по течению реки. Играя роли премьер-министров и министров страны, они управляли ресурсами, строили новые объекты и обеспечивали свое население водой, энергией и продовольствием.

Во второй день семинара преподаватели ИМО МИДТ выступили в роли фасилитаторов, проводя симуляцию для студентов. Это помогло закрепить полученные навыки и подготовить будущих специалистов в области водной дипломатии.

Семинар завершился обсуждением результатов, обменом мнениями и подведением итогов двухдневной работы. Участники отметили важность интеграции подхода Нексус в образовательные программы и сотрудничества в вопросах управления водными ресурсами на региональном уровне.

Краткая информация

Нексус симуляция была разработана Центром системных решений в сотрудничестве с Международным институтом прикладного системного анализа и Инициативой «Устойчивая энергия для всех». История ее внедрения в регионе Центральной Азии началась в 2018 году в рамках проекта Европейского Союза «Нексус Диалог в Центральной Азии», реализуемого Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА). Игра представляет собой фасилитируемый процесс проигрывания 5-ти различных сценариев развития территорий вверх и вниз по течению при одновременном удовлетворении водных потребностей населения, промышленности и сельского хозяйства и с учетом проблем изменения климата. В настоящее время Нексус игра активно продвигается РЭЦЦА в университетах, академиях, бассейновых организациях и медиа Центральной Азии при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID). ///nCa, 17 октября 2024 г. (Материал предоставлен Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде)

 

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