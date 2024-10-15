На переднем крае борьбы с изменением климата: История Огулсурай из Дашогуза

Дашогузский велаят в Туркменистане сталкивается с серьезными проблемами, вызванными последствиями кризиса Аральского моря и усиливающимся воздействием изменения климата. Уменьшение осадков, нехватка воды и деградация земель негативно сказываются на жизни местного населения и разрушают хрупкие экосистемы региона. Тем не менее, среди этих трудностей один человек выступает как символ надежды и стойкости: Огульсурай Атаева, посвятившая свою жизнь расширению прав и возможностей сельских общин в условиях тревожных экологических вызовов. Будучи лидером «Эко-Дурмуш», первой и единственной общественной организации в Дашогузском велаяте, возглавляемой женщиной, Огулсурай не просто борется с изменением климата — она укрепляет потенциал сельских женщин, расширяет их знания и постоянно выступает за устойчивое развитие. Ее неустанные усилия вдохновляют местное население адаптироваться к меняющемуся климату и создавать более устойчивое будущее. На пути к расширению прав и возможностей местных сообществ Путь Огульсурай был нелегким. Все началось в 2015 году, когда она стала свидетелем разрушительных последствий изменения климата для своего сообщества и приняла решение посвятить себя его укреплению, основав НПО “Эко-Дурмуш”. Несмотря на первоначальный скептический настрой некоторых местных жителей, сомневавшихся в способности возглавляемой женщиной организации решать насущные климатические проблемы, “Эко-Дурмуш” быстро превратилась в платформу для сотрудничества. Объединив международные проекты, государственные структуры, другие общественные организации и частный сектор, организация направила все усилия на то, чтобы дать сельским жителям необходимые навыки и знания для адаптации и процветания в условиях изменяющегося климата, особенно на фоне последствий Аральского кризиса.

ПРООН в Туркменистане

“Эко-Дурмуш” предоставляет местным жителям практические навыки по национальному законодательству, необходимому для регистрации и управления бизнесом, а также обучает их передовым сельскохозяйственным практикам и управлению окружающей средой. Продвигая устойчивое и органическое земледелие, НПО сыграла ключевую роль в создании климатически устойчивых продовольственных систем в регионе, что не только укрепило продовольственную безопасность, но и способствовало сохранению окружающей среды и биоразнообразия. Особое внимание уделялось рациональному использованию водных ресурсов и внедрению систем капельного орошения, что повысило эффективность водопользования и производительность сельского хозяйства в регионе. Под руководством Огулсурай “Эко-Дурмуш” напрямую столкнулась с преобладающими гендерными стереотипами. Создавая возможности получения дохода для женщин с помощью экологически чистых предприятий, они бросили вызов убеждению, что женщины не могут быть основными кормильцами семьи. «Расширение прав и возможностей сельских женщин и содействие устойчивым практикам — это не только улучшение условий жизни; это преобразование сообществ и повышение устойчивости к вызовам изменения климата. Вместе мы можем создать будущее, в котором у каждой женщины будет возможность процветать», — говорит Огулсурай.

ПРООН в Туркменистане

Джумагуль, одна из бенефициаров обучающих программ “Эко-Дурмуш”, является ярким примером влияния НПО. Под руководством и при поддержке “Эко-Дурмуш” она успешно запустила свой собственный бизнес по бисероплетению, продавая свои изделия как на местном уровне, так и в Интернете, что значительно улучшило ее экономическое положение. Под руководством Огулсурай “Эко-Дурмуш” также сыграла важную роль в содействии инновациям и предпринимательству среди молодежи региона. НПО поддержала создание и развитие инновационных бизнес-идей, таких как производство органических удобрений и услуги по доставке здоровой пищи. “Эко-Дурмуш” наставляет начинающих предпринимателей, предоставляя им знания и ресурсы, необходимые для запуска и ведения своего бизнеса, что создает положительный эффект, расширяя возможности молодежи и повышая экономическую устойчивость всего Дашогузского региона. Видение Огулсурай выходило за рамки индивидуального успеха. “Эко-Дурмуш” стал площадкой для социального сплочения. Вместе с партнёрами организация организовывают экологические ярмарки и фестивали, привлекая молодежь к климатическим действиям и пропагандируя устойчивый образ жизни. Эти мероприятия способствовали формированию чувства сплоченности и коллективной ответственности за окружающую среду. Сотрудничество с ПРООН: Партнёрство ради прогресса Программа развития ООН (ПРООН), ключевой партнёр на пути Огулсурай, сыграла важную роль в достижении ее успеха. Поддержка ПРООН была решающей в укреплении влияния инициатив “Эко-Дурмуш”. Благодаря различным программам и финансовым возможностям, ПРООН предоставила ресурсы и экспертные знания, необходимые для построения более устойчивого и самодостаточного сообщества в Дашогузском регионе. Миссия “Эко-Дурмуш” тесно согласуется с усилиями ПРООН, направленными на устойчивое развитие и сохранение ключевых экосистем туркменской части региона Аральского моря.

“Эко-Дурмуш” развивает дух сообщества, проводя экологические ярмарки, которые вовлекают молодежь в климатические инициативы и способствуют устойчивому развитию. ПРООН в Туркменистане

Благодаря активному участию в проекте, финансируемом Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) — «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемом совместно с ПРООН и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, Огулсурай успешно передавала свои ценные знания и навыки местным жителям. Это сотрудничество позволило ей расширить сферу своей деятельности, внедрив глобальные передовые практики в свои проекты и обеспечив людям доступ к современным подходам в области устойчивого развития. Благодаря партнерству с ПРООН “Эко-Дурмуш” получил доступ к передовым программам обучения, необходимому финансированию и ценным возможностям наставничества, ориентированным на интеграцию устойчивых методов землепользования и управления водными ресурсами для повышения сельскохозяйственной продуктивности и, следовательно, улучшения жизни сельских женщин и их семей. Эти ресурсы позволили организации значительно расширить свои усилия, продвигая инициативы, ориентированные на женщин, чтобы их голоса стали неотъемлемой частью местных планов по адаптации к изменению климата. История Огулсурай — это история не только личного триумфа, но и коллективной устойчивости и видения. Это свидетельство эффективности сотрудничества – между общественными организациями, государственными учреждениями и международными организациями – для достижения значимых и долгосрочных изменений на местах. Работа “Эко-Дурмуш”, под руководством Огулсурай, наглядно показывает силу местных инициатив в борьбе с разрушительными последствиями климатического кризиса.

ПРООН в Туркменистане