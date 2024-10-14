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БОМКА 10 завершила серию мониторинговых совещаний в Центральной Азии

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Программа содействия управлению границами в Центральной Азии, финансируемая Европейским Союзом, провела третье заседание Национальной руководящей группы в Туркменистане, чтобы рассмотреть ход выполнения третьего года реализации и определить планы на заключительный период реализации проекта.

9 октября в г. Ашхабад состоялось заседание руководящей группы с участием национальных партнеров, которые вовлечены в реализацию проекта в Туркменистане.

Стоит отметить, что с начала 10-й фазы Программы БОМКА 10 было реализовано более 90 мероприятий по всем четырем тематическим компонентам с участием 847 представителей Туркменистана. В результате было разработано 45 документов, которые были переданы бенефициарам Туркменистана для дальнейшего изучения и использования. Кроме того, в этом году был запущен грантовый проект, работающий с организациями гражданского общества в двух регионах страны.

Стоит отметить, что заседание руководящей группы в Туркменистане завершило серию мониторинговых встреч в регионе Центральной Азии в рамках 10-й фазы. ///БОМКА, 9 октября 2024 г.

 

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