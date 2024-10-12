Президент Зардари пригласил Президента Туркменистана и Национального лидера посетить Пакистан

11 октября Президент Пакистана Асиф Али Зардари провел в Ашхабаде встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе встреч стороны провели обзор двусторонних отношений и выразили желание еще больше укрепить их во всех сферах, особенно в области торговли и взаимодействия.

Зардари также пригласил Национального Лидера и Президента Туркменистана посетить Пакистан в любое удобное время.

Пакистан и Туркменистан связывают прочные и дружественные отношения, уходящие корнями в историю, и общее видение мира и процветания в регионе, отмечает пресс-служба Президента Пакистана.

Президент Асиф Али Зардари принял участие в Международном форуме “Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития”, посвященном 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. ///nCa, 12 октября 2024 г. (фото – APP)