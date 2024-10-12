Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с руководителем Туркмено-австрийского общества

11 октября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Туркмено-австрийского общества г-жу Неду Бергер.

В ходе встречи Неда Бергер подчеркнула успешное проведение в городе Аркадаг VI Венского бала и важность организации этого значимого мероприятия в году 300-летия со дня рождения великого поэта.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил вклад Бергер как руководителя Туркмено-австрийского общества в развитие дружественных отношений между двумя странами, в том числе в сферах культуры, искусства, средств массовой информации.

В ходе встречи подчёркивалась важность дальнейшего укрепления двусторонних связей в области культуры. ///nCa, 12 октября 2024 г.