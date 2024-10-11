В Ашхабаде состоялся форум Международная конференция «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития» – Президент Сердар Бердымухамедов: Великое богатое по содержанию наследие Махтумкули предопределило основу внешней политики Туркменистана

Сегодня, 11 октября, в Ашхабаде под председательством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялась Международная конференция «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвященная 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и классика Махтумкули Фраги.

В качестве спикеров в форуме приняли участие:

1. Масуд Пезешкиан — Президент Исламской Республики Иран

2. Асиф Али Зардари — Президент Исламской Республики Пакистан

3. Владимир Путин – Президент Российской Федерации

4, Касым-Жомарт Токаев – Президент Республики Казахстан

5. Шавкат Мирзиёев — Президент Республики Узбекистан

6. Эмомали Рахмон — Президент Республики Таджикистан

7. Садыр Жапаров — Президент Республики Кыргызстан

8. Ваагн Хачатурян — Президент Республики Армения

9. Ухнаагийн Хурэлсух – Президент Республики Монголия

10. Нуман Куртулмуш — Председатель Великого Национального Собрания Турецкой Республики

Участники высокого форума в своих выступлениях подчеркнули необходимость укрепления межкультурного диалога, роль исторического наследия мыслителя и философа Махтумкули в развитие гуманистических ценностей и идеалов в современном мире.

Ниже приводим текст Выступления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на международной конференции «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития»

Уважаемые участники Форума!

Туркмены – созидатели духовных и культурных ценностей на протяжении всей своей многотысячелетней истории. Весьма ценные идеи титана мировой литературы и видного мыслителя нашего народа – Махтумкули Фраги, навсегда закрепились в сокровищнице общечеловеческой цивилизации, чем и объясняется огромная поддержка со стороны ведущих международных организаций и членов мирового сообщества масштабных исследований жизни и творчества поэта.

Нынешнее мероприятие, посвящённое 300-летию великого поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, также имеет особое значение.

Уважаемые участники Форума!

Сегодня масштаб праздника в честь поэта и философа туркменского народа охватил весь мир. За минувшие столетия пронизанные мудростью мысли Махтумкули Фраги превратились в принцип жизни не только нашей нации, но и представителей других народов.

Как вам известно, коллекция рукописей Махтумкули Фраги включена в Программу Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО – «Память мира», а 300-летие поэта внесено в Список памятных дат, отмечаемых совместно с ЮНЕСКО. Всё это в полной мере проявляет глубокое почитание памяти выдающегося мастера художественного слова.

Вместе с тем Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги.

Уважаемые участники Форума!

2024 год объявлен в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Исходя из этого, Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг выступил с инициативой о грандиозном праздновании 300-летия Махтумкули Фраги с целью широкой популяризации произведений поэта, ставших уже достоянием всего человечества.

Именитые отечественные и иностранные поэты и прозаики, учёные, литературоведы, художники и представители искусства также проделали значительную работу: ими созданы безупречные произведения, посвящённые великому поэту и мыслителю. Сегодня их труды играют весьма существенную роль в деле изучения и прославления в мире богатого литературного наследия Махтумкули.

В предгорьях Копетдага – живописном уголке Ашхабада – воздвигнут монументальная скульптура Махтумкули Фраги, там же построен и одноимённый культурно-парковый комплекс. Их создание непосредственно обусловлены мудрыми начинаниями Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага. В комплексе установлены и памятники иностранным поэтам и прозаикам, что само по себе является триумфальным выражением дружбы и братства в суверенной державе, о котором чаял Махтумкули Фраги.

Вместе с тем отмечу, что в ряде зарубежных стран также установлены памятники Махтумкули Фраги: подобное благородное дело значительном укрепляет мосты дружбы и братства между народами.

Уважаемые друзья!

Великое богатое по содержанию наследие Махтумкули предопределило основу внешней политики Туркменистана: его незыблемые идеи о мире, справедливости, гуманизме, дружбе и братстве, об уважении всех и каждого оказывают значительное влияние на взаимодействие с другими государствами.

Поэт и мыслитель, сыгравший непомерную по значению роль в формировании характера нашей нации, постигал мир: он побывал во многих странах. Странствия в корне повлияли на его мировосприятие: оно расширилось и совершенствовалось, что в результате привело к взаимообогащению культур и знаний между народами.

Уважаемые участники Форума!

Дорогие гости!

Поэзия Махтумкули – патриотический гимн: он всем сердцем любил свой народ и Родину, призывал защищать и ценить их. Будучи выдающимся мыслителем, он чаял о благополучии человечества и указал верный путь к нему.

Стихотворения поэта также содействуют в деле воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и высокой морали, чтобы взрастить достойных людей, которые направят свои знания и профессиональные навыки во благо государства, общества и человечества.

Уважаемые участники Форума!

Наследие Махтумкули Фраги – наше великое достояние, и непреклонное следование его заветам является нашим священным долгом. Будучи привержены его наставлениям, мы будем и впредь укреплять единство и сплочённость народа, суверенитет государства, а также расширять с другими странами мира узы дружбы и братства, добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество.

Мы всегда готовы внести вклад в интересах мира и сбалансированного развития человечества.

В завершение желаю всем участника крепкого здоровья, счастья и больших успехов в отечественной работе!

///nCa, 11 октября 2024 г.