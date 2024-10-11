Аркадаг Бердымухамедов встретился с Путиным – Россия ожидает участия Президента Туркменистана в саммите БРИКС

В завершение рабочего визита в Туркменистан Президент России Владимир Путин встретился с национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедовым.

Ниже приводим стенограмму беседы Бердымухамедова и Путина, опубликованную на официальном сайте Президента РФ:

Г.Бердымухамедов: Рады Вас видеть в Туркменистане. Мы Вас благодарим, признательны – приняли наше приглашение, приехали с рабочим визитом и участвовали в нашем международном форуме, посвящённом 300-летию Махтумкули Фраги.

Он наш писатель, философ, как у вас Пушкин, Достоевский, – всех перечислить, наверное, нам трудно будет. Но это были мыслители, которые смотрели прагматично. Действительно, сегодня это всё воплощается.

Поэтому мы рады тому, что в этом году и в России очень много было сделано по этой тематике. Много было сделано и создано скульптурных изображений, бюсты, школа носит его имя, творческие встречи были. Я просто хочу поблагодарить за тот Ваш личный вклад, что Вы сделали для этого. Это гуманитарное направление во все века нас сплачивало, особенно туркмен и россиян, поэтому вам благодарны, и с этой точки зрения Вас поздравляю с юбилейной медалью, то, что указом Президента [Туркменистана] Вы награждены за такой личный вклад.

Я, конечно, хотел бы, [чтобы] такая Ваша государственная деятельность была далее, и успехов. И в Вашем лице, конечно, всему народу России – всех наилучших благ и процветания.

Ещё раз, рады Вас видеть, и добро пожаловать в Ашхабад.

В.Путин: Спасибо Вам большое, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич. Я очень рад тоже Вас видеть. Мы давно не виделись. Я искренне рад этой возможности встретиться с Вами лично и поговорить.

Отношения стратегического партнёрства развиваются успешно между Россией и Туркменистаном, и это в значительной степени благодаря Вашим усилиям, поскольку Вы заложили основы таких отношений, они носят очень тесный, доверительный характер, мы этому очень рады и всячески будем способствовать дальнейшему развитию.

С действующим Президентом у нас хорошие отношения сложились – и деловые, и личные. Он регулярно бывает в России, совсем недавно был в Москве на саммите СНГ, и мы его ждём теперь в Казани на саммите лидеров БРИКС. Это будут, на мой взгляд, интересные, полезные встречи. Очень много стран приезжают: 35 на сегодняшний день заявилось стран-участниц. И потом [ждём] на традиционную предновогоднюю встречу лидеров стран СНГ в Петербурге.

Торгово-экономические связи у нас развиваются, есть хорошие проекты, и мы будем делать всё, что от нас зависит, чтобы их развивать.

Отношения по линии парламентов развиваются успешно. Здесь у вас был и Председатель Думы [России Вячеслав Володин]…

Г.Бердымухамедов: И Валентина Ивановна Матвиенко.

В.Путин: Да. Их коллеги тоже приезжают – Вы у нас были.

Межрегиональные связи развиваются хорошо: 60 субъектов Российской Федерации имеют устойчивые связи со своими друзьями и партнёрами в Туркменистане. В лидерах, конечно, находятся Татарстан, Астраханская область, Санкт-Петербург. Это традиционно, в том числе с Вашим участием, всегда это было. Я помню, как Вы трепетно к этому относились. Это всё сохраняется, слава богу.

Ищем и новые возможности. Работает межправкомиссия.

Мы всегда будем рады Вас видеть в России и с официальными визитами, и в личном плане.

Г.Бердымухамедов: Спасибо.

В.Путин: И конечно, хочу поздравить Вас с успешным проведением этого крупного мероприятия. Я уже сказал в своём выступлении, оно своевременным является. Почему? Потому что в мире очень много сложных ситуаций, конфликтов, а туркменский мыслитель, трёхсотлетие которого мы отмечаем сегодня все вместе, всё-таки он настраивал всех нас, всё человечество на то, чтобы искать решение любых сложных проблем и выстраивать должным образом отношения между людьми.

Так что Вам спасибо за это приглашение. ///nCa, 11 октября 2024 г.