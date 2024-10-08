Туркменистан занимает важное место во внешней политике Ирана – Президент Ирана может посетить Туркменистан в ближайшем будущем

Сотрудничество с соседями и уделение им особого внимания являются одним из приоритетных принципов внешней политики Исламской Республики Ирана. В основном, текущая политика, основана на положительных и конструктивных взаимодействиях с соседними государствами и проводится с целью укрепления экономических, политических и культурных связей, а также создания устойчивой безопасности и сбалансированного развития региона. Таким образом, Туркменистан в качестве одного из стратегических соседних государств занимает особое место во внешней политике Ирана, поскольку обе страны имеют много общего в различных культурных, исторических, религиозных и этнических сферах. Общие черты стали основой прочных и дружественных отношений между двумя странами в развитии политических и экономических отношений.

Отношения между Ираном и Туркменистаном были начаты с приобретением независимости Туркменистана в 1991 г. Иран был среди первых стран, признавших зависимость Туркменистана и с самого начала были образованы дружественные отношения и масштабные сотрудничества между ними. После того, как Туркменистан огласил политику нейтралитета в ООН в 1995 г., Исламская Республика Иран незамедлительно выразила поддержку исторического решения Туркменистана. Политические отношения между Ираном и Туркменистаном на протяжении более чем последние три десятилетия никогда не имели негативного характера, а наоборот границы двух стран протяженностью 1200 км всегда были границами мира, спокойствия, безопасности, дружбы и сотрудничества. Как уже отмечено, дружественные и братские отношения между Ираном и Туркменистаном укреплялись с годами и теперь стали одним из успешных примеров двустороннего, регионального и международного сотрудничества. Отношения между двумя странами ещё являются основой широкого торгово-экономического сотрудничества.

Культурные связи между Ираном и Туркменистаном также пользуются особой значимостью и основаны на культурной и исторической общности двух стран. С самого начала политических отношений, непрерывно расширяются культурные отношения между двумя странами.

Отношения такого характера включают в себя образовательные, культурные и художественные программы, оказывающие содействие укреплению взаимоотношения народа и росту взаимопонимания.

Одной из важнейших сфер сотрудничества между Ираном и Туркменистаном является торгово-экономическое сотрудничество. В целом торгово-экономические отношения между Ираном и Туркменистаном основаны на взаимном уважении, сотрудничестве и выгоде. Обе страны осуществляют обширное сотрудничества в различных областях, включая энергетику, транспорт, инфраструктуру и экономическое развитие.

Будучи одним из крупнейших производителей природного газа в регионе, Туркменистан использует географическое положение Ирана для транспортировки своего газа в третьи страны. кроме того, между двумя странами находятся 4 пограничных таможенных пункта, 3 железнодорожные линии, 2 линии электропередачи и 1 плотина Дружбы с равным разделением воды. В регионе, где встречается большая напряженность по вопросу воды, модель поведения Ирана и Туркменистана при совместном использовании воды водохранилища плотины Дружбы можно представить на глобальном уровне.

Сотрудничество Ирана и Туркменистана в сфере транзита и перевозки грузов имеет особое значение и в некотором смысле эти страны посредством сотрудничества дополняют друг друга. Таким образом, что Иран обеспечивает доступ Туркменистана к открытым водам, Европе, южной Азии и ближнему востоку и взамен Туркменистан играет важную роль в экономике и внешней политике Ирана в качестве ворот Ирана в среднюю Азию. Кроме того, транзитное сотрудничество между двумя странами не только отвечало интересам обеих сторон. Другими словами, используя свое геополитическое положение, Иран и Туркменистан способствовали развитию транспортно-транзитных сетей между Центральной Азией и другими регионами мира. Это сотрудничество принесло пользу не только двум странам, но и всему региону и международному сообществу.

Учитывая дружественные отношения между Ираном и Туркменистаном в широком спектре, перспектива будущих отношений между двумя странами очень яркая и многообещающая. Обе страны уже доказали, что в трудные времена поддерживают друг друга. В качестве примера можно привести случай крушения вертолёта покойного президента Исламской Республики Иран. В данном случае Туркменистан был среди первых стран, официально следивших с волнением и чувствительностью за развитием события.

Очные встречи политических чиновников между обеими странами осуществляются регулярно. После проведения 14-х президентских выборов в Иране, национальный лидер и президент Туркменистана в отдельных посланиях, поздравили с победой г-на Пезешкияна. 29 июля 2024 г. министр иностранных дел Туркменистана, г-н Рашид Мередов, по поручению высших должностных лиц Туркменистана отправился в Тегеран для того, чтобы принять участие в церемонии инаугурации президента. Также, 28 августа 2024 г. Гурбангулы Бердымухамедов во главе с высокопоставленной делегацией прибыл в Тегеран и побеседовал с Верховным лидером Исламской революции и Президентом Ирана. Иран и Туркменистан в ходе данного визита подписали 4 документа по сотрудничеству, важнейший из которых относился к сотрудничеству в сфере натурального газа. Как отмечено, Исламская Республика Иран имеет большой потенциал в области передачи газа Туркменистана в другие страны. Ранее в июле 2024 г. был подписан своповой договор о транспортировке газа Туркменистана в Ирак до объёма 10 миллиард кубометров представителями обеих стран.

Президент Ирана собирается в ближайшее время посетить Ашхабад. Встречи и политические взаимоотношения по таким форматам играют важную роль в укреплении взаимоотношениях и развитии сотрудничества в различных сферах между двумя странами. В настоящее время подписаны несколько соглашений между двумя странами о реализации проектов, которые готовы к запуску. Ожидается, что благодаря запланированным мерам товарооборот экономического сотрудничества между двумя странами в ближайшее время достигнет более 1 миллиарда долларов, и этим превосходит нынешнюю отметку 500 миллионов долларов. При этом необходимо подчеркнуть, что обе страны предусматривают уровень взаимной торговли до отметки 5 миллиардов, как была зафиксирована в прошлом десятилетии. Кажется, что такая цель доступна в среднесрочной перспективе в соответствии с сотрудничеством в газовой сфере. /// nCa, 8 октября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Ирана с Туркменистане)