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Президент Туркменистана подписал семь указов по развитию сектора здравоохранения

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал 4 октября 2024 года семь указов, касающихся развития сектора здравоохранения.

Ниже подробности:

  • В целях утверждения принципов здорового образа жизни, укрепления здоровья и увеличения средней продолжительности жизни населения, изучения физиологии человека в условиях жаркого климата в рамках намеченных мер по исполнению Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Национальную программу развития физиологии в Туркменистане на 2024–2028 годы и План мероприятий по её реализации. Согласно документу профильным министерствам и ведомствам предписано обеспечить исполнение вышеуказанной Госпрограммы.
  • В целях исполнения государственной политики в области охраны здоровья населения в стране, Закона Туркменистана «Об охране здоровья граждан» и Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана, а также Праграммы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Национальную стратегию медицинских оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Туркменистане на 2024–2028 годы и План мероприятий по её реализации. Согласно документу профильным министерствам и ведомствам предписано обеспечить исполнение вышеуказанной Национальной стратегии.
  • В целях обеспечения здорового благополучия населения страны, профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними, а также последовательного усиления целевых мер согласно международным стандартам в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Национальную программу Туркменистана по иммунопрофилактике на 2024–2028 годы и План мероприятий по её реализации. Согласно документу профильным министерствам и ведомствам, хякимликам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг предписано обеспечить исполнение вышеуказанной Национальной программы.
  • В целях успешной реализации Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана и предоставления населению профилактической, диагностической и терапевтической помощи высокого качества в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив Государственному банку внешнеэкономической деятельности от имени Правительства Туркменистана заключить с Исламским банком развития контракты на финансирование проектов строительства онкологических больниц в Балканском и Лебапском велаятах на 150 мест каждая, а также контракт с Саудовским банком развития на финансирование проекта строительства онкологической больницы в Марыйском велаяте на 200 мест и провести работу, связанную со вступлением в силу данного соглашения и его управлением.
  • В целях успешной реализации Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана, организации для населения современной оздоровительно-реабилитационной помощи согласно международным стандартам и на основе инновационных технологий, значительного укрепления материально-технической базы системы здравоохранения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав Министерству здравоохранения и медицинской промышленности в установленном порядке учредить подведомственный Международный оздоровительно-реабилитационный центр на 400 мест, работающий на хозяйственном расчёте и предоставляющий платные услуги, и утвердить его Устав.
  • В целях успешной реализации в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана, современного лечения наиболее распространённых заболеваний согласно международным стандартам и на основе инновационных технологий, эффективной организации научных исследований и значительного укрепления материально-технической базы системы здравоохранения Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав Министерству здравоохранения и медицинской промышленности в установленном порядке учредить подведомственный Международный научно-клинический центр физиологии на 250 мест и утвердить его Устав.
  • В целях значительного улучшения обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также исполнения законов Туркменистана «Об охране здоровья граждан» и «О лекарственном обеспечении» Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Перечень лекарственных средств, продаваемых в государственных аптеках гражданам, заключившим договор государственного добровольного медицинского страхования и уплачивающим соответствующие страховые взносы, на льготных условиях в размере пятидесяти процентов стоимости, и Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, реализуемых (отпускаемых) бесплатно или на льготных условиях. /// nCa, 8 октября 2024 г.

 

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