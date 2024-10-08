Президент Туркменистана подписал семь указов по развитию сектора здравоохранения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал 4 октября 2024 года семь указов, касающихся развития сектора здравоохранения.

Ниже подробности:

В целях утверждения принципов здорового образа жизни, укрепления здоровья и увеличения средней продолжительности жизни населения, изучения физиологии человека в условиях жаркого климата в рамках намеченных мер по исполнению Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Национальную программу развития физиологии в Туркменистане на 2024–2028 годы и План мероприятий по её реализации. Согласно документу профильным министерствам и ведомствам предписано обеспечить исполнение вышеуказанной Госпрограммы.

В целях исполнения государственной политики в области охраны здоровья населения в стране, Закона Туркменистана «Об охране здоровья граждан» и Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана, а также Праграммы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Национальную стратегию медицинских оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Туркменистане на 2024–2028 годы и План мероприятий по её реализации. Согласно документу профильным министерствам и ведомствам предписано обеспечить исполнение вышеуказанной Национальной стратегии.

В целях обеспечения здорового благополучия населения страны, профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними, а также последовательного усиления целевых мер согласно международным стандартам в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Национальную программу Туркменистана по иммунопрофилактике на 2024–2028 годы и План мероприятий по её реализации. Согласно документу профильным министерствам и ведомствам, хякимликам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг предписано обеспечить исполнение вышеуказанной Национальной программы.

В целях успешной реализации Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана и предоставления населению профилактической, диагностической и терапевтической помощи высокого качества в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив Государственному банку внешнеэкономической деятельности от имени Правительства Туркменистана заключить с Исламским банком развития контракты на финансирование проектов строительства онкологических больниц в Балканском и Лебапском велаятах на 150 мест каждая, а также контракт с Саудовским банком развития на финансирование проекта строительства онкологической больницы в Марыйском велаяте на 200 мест и провести работу, связанную со вступлением в силу данного соглашения и его управлением.

В целях успешной реализации Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана, организации для населения современной оздоровительно-реабилитационной помощи согласно международным стандартам и на основе инновационных технологий, значительного укрепления материально-технической базы системы здравоохранения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав Министерству здравоохранения и медицинской промышленности в установленном порядке учредить подведомственный Международный оздоровительно-реабилитационный центр на 400 мест, работающий на хозяйственном расчёте и предоставляющий платные услуги, и утвердить его Устав.

В целях успешной реализации в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Государственной программы «Saglyk» Президента Туркменистана, современного лечения наиболее распространённых заболеваний согласно международным стандартам и на основе инновационных технологий, эффективной организации научных исследований и значительного укрепления материально-технической базы системы здравоохранения Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав Министерству здравоохранения и медицинской промышленности в установленном порядке учредить подведомственный Международный научно-клинический центр физиологии на 250 мест и утвердить его Устав.