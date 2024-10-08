Посол КНР в Туркменистане: Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания (36-й выпуск)



Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

30 сентября Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР и Председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин принял участие в приёме по случаю 75-й годовщины образования Китайской Народной Республики в Пекине и выступил с важной речью. Как посол КНР в Туркменистане, я хотел бы поделиться с друзьями из Туркменистана главным содержанием вышеупомянутой речи Генерального секретаря ЦК КПК господина Си Цзиньпина.

1. 75 лет назад образование Китайской Народной Республики ознаменовало подъём китайского народа, а также начало новую историческую эпоху великого возрождения китайской нации. За 75 лет под руководством КПК, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ на неустанную борьбу, было создано два чуда: быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. В Китае произошли огромные перемены, и осуществление великого возрождения китайской нации стало необратимым историческим процессом.

2. Всестороннее продвижение построения могущественной державы и осуществления национального возрождения за счет китайской модернизации является центральной задачей КПК и государства в новом походе в новую эпоху. Сегодня наилучшее мероприятие для чествования Дня образования КНР заключается в непрерывном продвижении вперед вышеназванного беспрецедентного в истории великого дела.

3. Чтобы продвигать китайскую модернизацию, необходимо придерживаться руководства Коммунистической партии Китая. Мы должны неуклонно придерживаться роли КПК как руководящего ядра, владеющего обстановкой в целом и координирующего деятельность всех сторон, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство, неуклонно и последовательно осуществлять всестороннее строгое внутрипартийное управление, стремясь ориентировать великие социальные преобразования посредством революционных самопреобразований партии.

4. Чтобы продвигать китайскую модернизацию, необходимо непоколебимо следовать по пути социализма с китайской спецификой. Мы должны всегда оставаться твёрдыми в своей решимости и воле оставаться верными нашим принципам, тщательно реализовывать основную теорию, основную линию и основную стратегию партии, в дальнейшем всесторонне углублять реформы и расширять открытость, концентрировать усилия на обеспечении высококачественного развития, стремясь к тому, чтобы крепко держать судьбу развития и прогресса страны в руках китайского народа.

5. Чтобы продвигать китайскую модернизацию, необходимо придерживаться концепции, в которой народ занимает центральное место. Мы должны всегда помнить об основной цели КПК и характере страны, помнить о том, что народ превыше всего, во всём действовать во имя народа и опираться на него, стремиться к тому, чтобы весь народ смог разделить плоды реформ и развития в ходе совместной борьбы.

6. Чтобы продвигать китайскую модернизацию, необходимо неуклонно идти по пути мирного развития. Мы должны всегда твёрдо стоять на правильной стороне истории и прогресса человеческой цивилизации, высоко поднимая знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, чтобы обеспечить мир и спокойствие на планете и совместный прогресс человечества.

7. Осуществление великого возрождения китайской нации – это общее чаяние сынов и дочерей китайской нации, включая соотечественников из САР Сянган, САР Аомэнь и с Тайваня. Мы будем полноценно, точно и твёрдо воплощать в жизнь курс “одно государство – два строя”, ориентирующийся на высокую степень самоуправления по принципам “Сянганом управляют сами сянганцы” и “Аомэнем управляют сами аомэньцы”, неизменно сохранять и стимулировать процветание и стабильность Сянгана и Аомэня в долгосрочной перспективе..

8. Тайвань является священной территорией Китая и соотечественники, проживающие на обоих берегах Тайваньского пролива, связаны между собой кровным родством. Необходимо придерживаться принципа одного Китая и “Договоренностей 1992 года”, углублять экономические и культурные обмены и сотрудничество между двумя берегами пролива, укреплять духовное сближение соотечественников с обоих берегов, причём решительно противостоять раскольнической деятельности, нацеленной на “независимость Тайваня”. Осуществление полного воссоединения Родины – это общее чаяние сынов и дочерей китайской нации в стране и за рубежом, это неудержимое направление развития, великое чувство долга и общее чаяние народов. Когда колесо истории стремительно катится вперед, никто не сможет его остановить!

9. Человечество живёт на одной Земле, и люди из всех стран разделяют общую судьбу. Мы всегда будем придерживаться цели внешней политики о защите мира во всём мире и содействии общему развитию, продвигать общие ценности всего человечества, выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, всеобщую и инклюзивную экономическую глобализацию, способствовать реализации Инициативы по глобальному развитию, Инициативы в области глобальной безопасности и Инициативы по глобальной цивилизации, а также активно участвовать в реформировании и построении глобальной системы управления и способствовать построению сообщества единой судьбы человечества. /// nCa, 8 октября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)