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Туркменистан и Катар провели консультации по «Дорожной карте» сотрудничества в области образования

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23 сентября 2024 года состоялась онлайн-конференция между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования и высшего образования Катара, на которой обсуждалась дорожная карта сотрудничества в области образования между двумя странами, сообщает Минобразования Туркменистана.

Туркменскую сторону на встрече представлял заместитель министра образования Азат Атаев, катарскую — заместитель министра по делам высшего образования Хареб Мохаммед Саид Эль Габери.

В ходе переговоров стороны рассмотрели проект дорожной карты, которая охватывает следующие направления:

  • изучение катарского опыта в реформировании образовательной системы
  • организация краткосрочных курсов для студентов и преподавателей Туркменистана
  • совместные научные исследования и публикации
  • развитие программ двойных дипломов по приоритетным направлениям, включая зеленые технологии, искусственный интеллект и биотехнологии.

Также обсуждался опыт Катарского фонда в управлении образовательными учреждениями, сотрудничество в области мониторинга и анализа образовательных показателей, развитие университетов как элементов инновационной экосистемы и внедрение STEM-подходов в образовательный процесс.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в области цифровизации образования и использовании инструментов Learning Analytics для построения индивидуальных образовательных траекторий.

По итогам встречи стороны согласились с проектом «Дорожной карты» и подтвердили намерение реализовать ее на практике.

Реализация намеченных направлений позволит не только расширить образовательные возможности для молодежи и преподавателей обеих стран, но и поспособствует обмену опытом в области реформирования и цифровизации образовательных систем. ///nCa, 24 сентября 2024 г.

 

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