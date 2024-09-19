Первое заседание Правления Международного Фонда спасения Арала прошло в Астане

18 сентября в Астане состоялось первое заседание Правления Международного Фонда Спасения Арала (МФСА) в рамках казахстанского председательства.

Как сообщает Пресс-служба Правительства Казахстана, в мероприятии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Каната Бозумбаева приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, председатель исполнительного комитета МФСА Асхат Оразбай, заместитель Премьер-Министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода, заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыкули Атахаллыев, Советник Президента Узбекистана Шухрат Ганиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев.

«Нам необходим долгосрочный механизм взаимовыгодного использования водно-энергетических ресурсов бассейна Аральского моря. Также необходимо обеспечить согласованные действия по режимам работ водохранилищ с учетом энергетических и ирригационных интересов в бассейнах рек Сырдарья и Амударья. Прямое взаимодействие водников и энергетиков позволит принимать согласованные решения при аномальных климатических условиях: наводнениях и засухах», — отметил вице-премьер Канат Бозумбаев во время своего выступления.

В ходе заседания казахстанской стороной был предложен План работы. Документ состоит из 10 направлений и более 40 мероприятий по реализации поручений глав государств-учредителей и Президента МФСА, совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда.

Приоритетным направлением также является дальнейшая реализация двух масштабных проектов: Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, в рамках которой в регионе реализуются 35 проектов, и Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

По итогам обсуждений состоялась церемония подписания Решений заседания и утверждения Плана работы исполнительного комитета МФСА под председательством Казахстана.

Правительство Казахстана уделяет приоритетное внимание решению насущных проблем в зоне экологического бедствия. В этом году 275 тыс. га высохшего дна Арала будет засажено саксаулом. До конца 2025 года эта площадь составит 1,1 млн га.

Международный фонд спасения Арала (МФСА) был создан в 1993 году и является одним из ключевых региональных органов в Центральной Азии. Казахстан принял председательство в МФСА до 2026 года. ///nCa, 19 сентября 2024 г.