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Туркменистан направил гуманитарную помощь Афганистану

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В среду 11 сентября 2024 года, согласно распоряжению Президента Туркменистана, в Афганистан была отправлена гуманитарная помощь.

Гуманитарный груз был направлен за счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова по случаю начала строительства газопровода Серхетабат–Герат, линий электропередачи, транспорта и связи на туркмено-афганской границе.

Состав с грузом, состоящим из детского питания, пшеницы, продовольственной и промышленной продукции, топлива, проследовал по новому 177-метровому железнодорожному мосту, который был пущен в эксплуатацию в этот же день.

Нейтральный Туркменистан, неуклонно придерживаясь принципов миролюбия и взаимной поддержки, вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Афганистана, поддержание мирной жизни в дружественном государстве, отмечает государственное агентство TDH. ///nCa, 12 сентября 2024 г.

 

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