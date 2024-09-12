TIF 2024: АБР выделил 625 миллионов долларов на развитие Туркменистана

Азиатский банк развития (АБР) выделил 625 миллионов долларов на инвестиционные проекты в Туркменистане, один из которых завершен, а другой продолжается. Кроме того, Банк предоставляет техническую помощь на сумму 11 миллионов долларов для укрепления институтов и наращивания потенциала, о чем объявил страновой директор АБР по Туркменистану Артур Андрисяк во время своей онлайн-презентации на TIF2024 в Ашхабаде.

Акцент на транспорт: ключевые проекты

Завершенный проект строительства железной дороги Север-Юг (125 миллионов долларов) является важной вехой. В настоящее время реализуется проект по укреплению Национальной электросети (500 миллионов долларов).

Кроме того, АБР разрабатывает проекты в области финансов, здравоохранения, транспорта и энергетики.

В августе 2024 года АБР утвердил новую Страновую Стратегию Партнерства для Туркменистана на 2024-2028 годы. Общая цель новой Стратегии заключается в оказании поддержки Туркменистану в его усилиях по созданию более стабильной, устойчивой к изменению климата и конкурентоспособной экономики.

В центре внимания ССП на 2024-2028 годы будут устойчивые и интегрированные транспортные сети вдоль ключевых торговых коридоров с целью повышения эффективности, надежности, безопасности и интеграции внутренних и международных цепочек поставок.

Модернизация железных дорог: Стратегическая инициатива

Основной областью сотрудничества будут железные дороги.

АБР планирует, основываясь на опыте предыдущего участия в железнодорожном проекте Север-Юг и поддержать модернизацию и электрификацию железнодорожной сети вдоль коридора Туркменабат-Мары-Душак -Ашхабад-Туркменбаши.

Помимо железных дорог, участие АБР будет распространяться на морскую отрасль, автомобильные дороги и региональное сотрудничество. Улучшая региональное сообщение посредством взаимосвязанных железнодорожных сетей и снижая торговые барьеры, АБР стремится содействовать активному участию Туркменистана в Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Проект модернизации Транс-Туркменистанской железной дороги (TransTurkmenistan Railway)

АБР тесно сотрудничает с Агентством железных дорог Туркменистана в подготовке проекта модернизации Транстуркменистанской железной дороги.

Этот проект имеет решающее значение по нескольким причинам:

• Это коридор восток–запад, соединяющий портовый город Туркменбаши на Каспийском море, столицу Ашхабад, крупный транспортный узел в Мары и Туркменабаде вблизи границы с Узбекистаном, как часть коридоров ЦАРЭС 2, 3 и 6.

• Магистраль важна не только для Центральной Азии, но и для Транс-Евразийского транзита между Китаем и Европой, Средиземноморьем, Ближним Востоком.

Существующая железнодорожная линия сталкивается с такими проблемами, как длительное время в пути, высокие эксплуатационные расходы, устаревшая инфраструктура и подвижной состав. Новые проекты АБР адресованы на решение этих проблем путем поэтапной поддержки модернизации железнодорожной линии протяженностью 1147 км между Туркменабадом, Мары, Ашхабадом и Туркменбаши.

В рамках первого этапа проекта, который должен начаться в 2025 году, основное внимание будет уделено модернизации 171-километрового участка между Ашхабадом и Душаком, финансированию строительства завода по производству бетонных шпал и оказанию помощи в расширении операционного и институционального потенциала Агентства «Türkmendemirýollary». Очень важным аспектом этапа 1 и всего проекта в целом является внедрение новых и современных технологий для железнодорожного сектора.

А второй этап, который планируется начать в 2026/27 году, будет направлен на модернизацию участка Душак–Мары и электрификацию участка Ашхабад–Мары. Это будет первая электрификация железных дорог, которая будет способствовать декарбонизации и сокращению выбросов парниковых газов.

Со стороны АБР и правительства Туркменистана этот проект имеет стратегическое значение, подчеркнул Андрисяк.

Линейка проектов АБР, рассчитанных на 2024-2027 годы, также включает проекты, связанные с наращиванием потенциала экспортеров малого и среднего бизнеса, повышением качества медицинских услуг, развитием национальной электросети (дополнительное финансирование), профессиональным образованием в сфере туризма и услуг, поддержкой городского развития, развитие ВИЭ и повышением энергоэффективности. ///nCa, 11 сентября 2024 г.