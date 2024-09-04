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Афганистан увеличит импорт электроэнергии из Туркменистана с помощью новой подстанции

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Афганистан находится на пути к значительному увеличению импорта электроэнергии из Туркменистана. По словам представителя Министерства энергетики и водных ресурсов Афганистана, строительство 500-киловольтной подстанции “Арганди”, как ожидается, будет завершено в течение ближайших двух месяцев.

По завершении этого проекта и других проектов этой серии Афганистан сможет импортировать до 1000 мегаватт электроэнергии из Туркменистана, что значительно увеличит объем импорта и облегчит хроническую нехватку электроэнергии в стране.

Подстанция предназначена для передачи электроэнергии из Туркменистана через пустыню Ходжа-Алван в Баглане в район Арганди в Кабуле.

Матиулла Абид, представитель министерства, подчеркнул быстрый прогресс, достигнутый в строительстве. По его словам, как только этап строительства будет завершен, начнется монтаж электрооборудования.

Торгово-инвестиционная палата рассматривает электроэнергетику как жизненно важный ресурс для роста различных секторов экономики Афганистана. Палата выступает за дальнейшие инвестиции в производство энергии внутри страны.

“Энергетика – это очень важный вопрос”, – сказал Джан Ага Навид, представитель Торгово-инвестиционной палаты. “Мы должны укрепить энергетический сектор и обеспечить энергоснабжение всего населения Афганистана, как для домохозяйств, так и в коммерческих целях”. ///nCa, 4 сентября 2024 г.

 

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