Дипломатический Клуб «Астана» приглашает туркменские компании на крупнейшие выставки Казахстана в 2024 году  

Дипломатический Клуб «Астана» приглашает туркменские компании принять участие в серии выставок в Казахстане в 2024 году. Организация предлагает уникальную возможность для предприятий Туркменистана укрепить международное сотрудничество и расширить свой бизнес.
В течение года в Казахстане пройдет ряд крупных отраслевых выставок, охватывающих различные сферы экономики. Среди них:
KazBuild (Алматы, Atakent)
- Дата: 4-6 сентября
- Тематика: Строительство и интерьеры
AquaTherm (Алматы, Atakent)
- Дата: 4-6 сентября
- Тематика: Отопление, водоснабжение, санитария, кондиционирование и вентиляция
MinincMetals (Алматы, Atakent)
- Дата: 17-19 сентября
- Тематика: Разведка полезных ископаемых и горнодобывающее оборудование
KazComak (Алматы, Atakent)
- Дата: 17-19 сентября
- Тематика: Дорожное и тяжелое строительство, коммунальная техника
KIOGE (Алматы, Atakent)
- Дата: 25-27 сентября
- Тематика: Нефть и газ
Transport & Logistics (Астана, Expo Centre)
- Дата: 9-11 октября
- Тематика: Транспорт и логистика
Powerexpo (Алматы, Atakent)
- Дата: 30 октября – 1 ноября
- Тематика: Энергетика, энергетическое оборудование и машиностроение
AgroWorld Kazakhstan (Алматы, Atakent)
- Дата: 30 октября – 1 ноября
- Тематика: Сельское хозяйство
Cold Storage, Transportation and Cold Chain Services (Алматы, Atakent)
- Дата: 30 октября – 1 ноября
- -Тематика: Холодильное хранение, транспортировка и услуги холодовой цепи
FoodExpo Qazaqstan (Алматы, Atakent)
- Дата: 13-15 ноября
- Тематика: Пищевая промышленность
QazPack (Алматы, Atakent)
- Дата: 13-15 ноября
- Тематика: Упаковка, тара, этикетка
HoRex (Алматы, Atakent)
- Дата: 13-15 ноября
- Тематика: всё для гостиниц, ресторанов и супермаркетов
«Земин сыяхат» берет на себя все организационные вопросы, включая бронирование отелей, визовую поддержку, трансферы и регистрацию на выставках. Компания подчеркивает, что это отличная возможность для туркменских предприятий продемонстрировать свои достижения, найти новых партнеров и повысить экспортный потенциал.
Заинтересованным компаниям рекомендуется связаться с «Земин сыяхат» для получения дополнительной информации и участия в выставках:
- адрес: Ашхабад, ул. Ашхабад, ул. Й.Дурдыев 48;
- телефоны: (+993 62) 60 68 85, (+993 62) 94 85 60;
- электронная почта info@zemin-tours.com
Обратите внимание на то, что даты мероприятий могут быть изменены. ///nCa, 25 августа 2024 г. (в сотрудничестве с «Земин Сыяхат»)