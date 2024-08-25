Дипломатический Клуб «Астана» приглашает туркменские компании на крупнейшие выставки Казахстана в 2024 году  

Дипломатический Клуб «Астана» приглашает туркменские компании принять участие в серии выставок в Казахстане в 2024 году. Организация предлагает уникальную возможность для предприятий Туркменистана укрепить международное сотрудничество и расширить свой бизнес.

В течение года в Казахстане пройдет ряд крупных отраслевых выставок, охватывающих различные сферы экономики. Среди них:

KazBuild (Алматы, Atakent)

Дата: 4-6 сентября

Тематика: Строительство и интерьеры

AquaTherm (Алматы, Atakent)

Дата: 4-6 сентября

Тематика: Отопление, водоснабжение, санитария, кондиционирование и вентиляция

MinincMetals (Алматы, Atakent)

Дата: 17-19 сентября

Тематика: Разведка полезных ископаемых и горнодобывающее оборудование

KazComak (Алматы, Atakent)

Дата: 17-19 сентября

Тематика: Дорожное и тяжелое строительство, коммунальная техника

KIOGE (Алматы, Atakent)

Дата: 25-27 сентября

Тематика: Нефть и газ

Transport & Logistics (Астана, Expo Centre)

Дата: 9-11 октября

Тематика: Транспорт и логистика

Powerexpo (Алматы, Atakent)

Дата: 30 октября – 1 ноября

Тематика: Энергетика, энергетическое оборудование и машиностроение

AgroWorld Kazakhstan (Алматы, Atakent)

Дата: 30 октября – 1 ноября

Тематика: Сельское хозяйство

Cold Storage, Transportation and Cold Chain Services (Алматы, Atakent)

Дата: 30 октября – 1 ноября

-Тематика: Холодильное хранение, транспортировка и услуги холодовой цепи

FoodExpo Qazaqstan (Алматы, Atakent)

Дата: 13-15 ноября

Тематика: Пищевая промышленность

QazPack (Алматы, Atakent)

Дата: 13-15 ноября

Тематика: Упаковка, тара, этикетка

HoRex (Алматы, Atakent)

Дата: 13-15 ноября

Тематика: всё для гостиниц, ресторанов и супермаркетов

«Земин сыяхат» берет на себя все организационные вопросы, включая бронирование отелей, визовую поддержку, трансферы и регистрацию на выставках. Компания подчеркивает, что это отличная возможность для туркменских предприятий продемонстрировать свои достижения, найти новых партнеров и повысить экспортный потенциал.

Заинтересованным компаниям рекомендуется связаться с «Земин сыяхат» для получения дополнительной информации и участия в выставках:

адрес: Ашхабад, ул. Ашхабад, ул. Й.Дурдыев 48;

телефоны: (+993 62) 60 68 85, (+993 62) 94 85 60;

электронная почта info@zemin-tours.com

Обратите внимание на то, что даты мероприятий могут быть изменены. ///nCa, 25 августа 2024 г. (в сотрудничестве с «Земин Сыяхат»)