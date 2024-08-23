Ставка на Индонезию: электронная коммерция TikTok распространяется на местные сервисы

[Это сокращенная версия статьи из EqualOcean News]

Недавно стало известно, что TikTok потихоньку тестирует местные сервисы в Индонезии и Таиланде. Согласно информированным источникам, некоторые удачливые пользователи уже сталкивались с тщательно продуманными предложениями о групповых покупках в своих лентах, в основном для продавцов в ресторанах. Этот шаг быстро привлек широкое внимание и обсуждение на рынке, особенно учитывая предыдущий опыт TikTok в секторе электронной коммерции Индонезии.

Оглядываясь на развитие электронной коммерции TikTok в Индонезии, можно сказать, что это была бурная глава в истории китайских компаний, расширяющих свою деятельность за рубежом. В 2021 году интернет-магазин TikTok официально вышел на индонезийский рынок и быстро произвел фурор благодаря своей мощной экосистеме коротких видеороликов и модели продаж в режиме реального времени. Статистика показывает, что выручка магазина TikTok в Юго-Восточной Азии в 2022 году выросла более чем на 400%, достигнув впечатляющих 4,4 миллиарда долларов. На мгновение показалось, что TikTok нашел ключ к выходу на рынок Юго-Восточной Азии.

Однако хорошие времена продлились недолго. В ноябре 2023 года правительство Индонезии внезапно ввело новые правила, запрещающие платформам социальных сетей участвовать в транзакциях электронной коммерции. Эта политика сильно ударила по магазину TikTok, вынудив TikTok объявить о закрытии своего бизнеса электронной коммерции в Индонезии. Некогда процветающий рынок электронной коммерции TikTok внезапно прекратил свое существование.

Бизнес-модель TikTok для электронной коммерции в основном состоит из трех основных компонентов: продажи в режиме реального времени, короткие видеорекламы и магазины, работающие самостоятельно. Продажи в режиме реального времени – это его отличительная особенность, позволяющая влиятельным лицам демонстрировать и рекомендовать товары в режиме реального времени, что приводит к быстрым транзакциям. Короткие видео-рекомендации используют обширную экосистему контента TikTok, легко интегрируя товары в ленты пользователей. Автономные магазины больше похожи на традиционную электронную коммерцию, где продавцы открывают магазины на платформе, позволяя пользователям просматривать и приобретать товары напрямую.

Новая пробная версия локальных сервисов напоминает перевод офлайновых торговых сервисов в онлайн с использованием коротких видеороликов и прямой трансляции для показа и продаж. Эта модель аналогична модели таких платформ, как Meituan и Ele.me, но уникальная экосистема контента TikTok может предложить ей особое преимущество.

Понятно, что местные сервисы TikTok в настоящее время находятся на стадии внутреннего тестирования. Некоторые опытные местные поставщики услуг электронной коммерции уже начали активную подготовку, формируя команды и расширяя свое влияние, стремясь закрепиться на этом развивающемся рынке.

В Таиланде некоторые аккаунты TikTok призывают продавцов присоединиться к новой платформе TTLS (TikTok Local Services), позиционируя ее как новый этап для продавцов.

В объявлениях рассказываются об амбициозных планах TikTok в сфере местных услуг. На официальном сайте компании перечислены многочисленные должности, тесно связанные с местными услугами, которые охватывают основные города Юго-Восточной Азии, такие как Сингапур, Джакарта и Бангкок. Вакансии варьируются от управления экосистемой и стратегического анализа до управления продуктами и развития бизнеса. Это свидетельствует о том, что TikTok создает полноценную команду и возможности для предоставления местных услуг.

Примечательно, что должность “Директор по развитию бизнеса” в Джакарте предназначена для создания коммерческих экосистем с нуля в таких секторах, как ресторанный бизнес и туризм. Кандидаты должны обладать выдающимися навыками расширения рынка и способностью разрабатывать индивидуальные маркетинговые планы. Это подчеркивает приверженность TikTok своему бизнесу в сфере местных услуг.

Отраслевые тенденции свидетельствуют о том, что местные услуги являются быстрорастущим сектором во всем мире. Согласно авторитетным прогнозам, в ближайшие годы ожидается устойчивый рост выручки на мировом рынке услуг доставки, которая потенциально достигнет 1,45 трлн долларов к 2027 году. Юго-Восточная Азия с ее плотным населением со значительной долей молодежи представляет собой многообещающий рынок местных услуг.

Обладая большой базой пользователей и высокоактивной пользовательской экосистемой, TikTok имеет все возможности для развития новых направлений роста на этой плодородной почве. Однако возможности сопряжены с трудностями. На рынке Юго-Восточной Азии TikTok столкнется с жесткой конкуренцией со стороны устоявшихся местных сервисных платформ, платформ доставки и сервисов бронирования путешествий. У этих конкурентов есть определенные преимущества с точки зрения цепочек поставок, систем обслуживания и базы пользователей. /// nCa, 23 августа 2024 г. (первоначально опубликовано на EqualOcean, 16 августа 2024 г.)