9 из 10 самых загруженных портов мира находятся в Азии

Арайлым Темиргалиева

С января по июль 2024 года объем грузов и багажа, доставленных морскими и прибрежными маршрутами в Казахстане, увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 1,6 млн тонн. Сообщается, что этот показатель является самым высоким за последние пять лет, передает информационное агентство Казинформ со ссылкой на Energyprom.kz.

Морские и каботажные грузовые перевозки также увеличились в 2,1 раза, достигнув 966 млн ткм, что является самым высоким показателем с 2020 года (данные за 2019 год отсутствуют), как по сравнению с январем-июлем 2024 года, так и по сравнению с годовыми показателями.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который соединяет Китай и Европу и задействует как железнодорожный, так и морской транспорт, способствовал увеличению объемов перевозок грузов морским и прибрежным транспортом.

Например, морские перевозки в Казахстане осуществляются через порты Курык и Актау. В 2025 году в порту Актау планируется открытие контейнерного хаба, который обеспечит перевалку контейнеров вместимостью до 300 000 TEU в год (TEU означает двадцатифутовую эквивалентную единицу, общую единицу грузоподъемности).

Как заявил президент Касым-Жомарт Токаев, к 2030 году грузопоток по ТМТМ увеличится до 500 000 TEU в год. В 2022 году этот объем составлял 33 600 TEU.

Между тем объем перевозок по ТМТМ не идет ни в какое сравнение с объемами перевозок в самых загруженных портах мира.

Девять из 10 самых загруженных портов мира работают в Азии, причем семь из них расположены в Китае, что свидетельствует о его центральной роли в мировом производственном процессе и торговле, а также о переориентации глобальных торговых потоков на восток.

В 90-х годах 2023 года более 70% азиатского экспорта в денежном выражении экспортировалось за пределы региона, и контейнеры возвращались в основном пустыми. Сегодня около 60% экспорта из Азии осуществляется внутри региона.

Порт Шанхай признан самым загруженным портом в мире с грузооборотом в 49 миллионов TEU в 2023 году. Далее следует порт Сингапур (39 миллионов TEU). Китайские порты Нинбо-Чжоушань (35,3 млн TEU), Шэньчжэнь (26,9 млн TEU) и Циндао (26,4 млн TEU) занимают 3-е, 4-е и 5-е места соответственно. Порт Пусан в Южной Корее занимает 6-е место с грузооборотом в 22,8 млн TEU. Нидерландский Роттердам, единственный неазиатский порт в списке, занимает 10-е место с грузопотоком в 13,4 млн TEU. /// nCa, 21 августа 2024 г. (первоначально опубликован «Казинформ», 20 августа 2024 г.)