ЮНИСЕФ работает над ликвидацией институционализации детей в Центральной Азии к 2030 году



nCa Report

ЮНИСЕФ, всегда выступавший инициатором инициатив, ориентированных на результат, систематически работает над ликвидацией институционализации детей в Центральной Азии к 2030 году.

В докладе ЮНИСЕФ, озаглавленном “Сохранение единства семей в Центральной Азии”, говорится: “Каждый ребенок имеет право расти в благоприятной семейной обстановке. Тем не менее, почти 60 000 детей в возрасте от 0 до 17 лет в пяти странах Центральной Азии растут в интернатных учреждениях, несмотря на хорошо известные и разрушительные последствия разделения семей и помещения детей в специальные учреждения. Эта цифра вполне может быть ”верхушкой айсберга”, учитывая нынешние ограничения в доступности, последовательности и охвате данных”.

В докладе указываются недостатки институционализации и пропагандируется семейная среда.

Сохранение единства семей в Центральной Азии

https://www.unicef.org/eca/reports/keeping-families-together-central-asia

Позиция ЮНИСЕФ ясна: ни один ребенок никогда не должен подвергаться альтернативному уходу из-за бедности, инвалидности или вызывающего поведения, а также из-за того, что его семья не имеет доступа к услугам, необходимым для ухода за собственным ребенком на дому. В тех редких случаях, когда альтернативный уход отвечает наилучшим интересам ребенка, он всегда должен быть семейным, а не институциональным. Объединение семей поможет положить конец долгой истории помещения детей в специальные учреждения в регионе и поддержит создание социальных служб, которые удовлетворяли бы потребности всех уязвимых детей и их семей.

ЮНИСЕФ настоятельно призывает правительство и неправительственные организации, участвующие в реформировании системы ухода за детьми, закрыть все крупные интернатные учреждения для детей к 2030 году.

Для достижения этой цели ЮНИСЕФ рекомендует предпринять следующие шаги:

Провести эффективные реформы в сфере ухода за детьми в целях сохранения детей в своих семьях, когда это возможно, включая планирование закрытия крупных специализированных учреждений и формирование всесторонней системы услуг по поддержке и защите детей и семей.

Инвестировать в развитие целого ряда услуг поддержки детей и семей, в том числе обязательных служб поддержки семьи и формирование квалифицированного персонала социальных служб в целях раннего выявления рисков разлучения ребенка с семьей и принятия соответствующих мер.

Обеспечить организацию альтернативного ухода на базе семьи, включая усиление поддержки членов расширенных семей, которые заботятся о детях, и реализацию стратегий, позволяющих братьям и сестрам по возможности не разлучаться.

Обеспечить защиту детей, которые уже находятся в учреждениях альтернативного ухода, от насилия, отсутствия заботы и жестокого обращения посредством надежных стратегий и практических методов защиты.

Инвестировать в увеличение объема и повышение качества данных о детях, которым грозит разлучение с семьей, содержащихся в учреждениях альтернативного ухода или вышедших из-под опеки.

Повысить осведомленность общественности о преимуществах поддержки целостности семьи и о настоятельной необходимости уделять первоочередное внимание обеспечению ухода на базе семьи.

Обеспечить детям право быть услышанными при принятии касающихся их решений и учитывать их мнение при разработке новых стратегий и практических мер, направленных на удовлетворение потребностей и прав детей.

Чтобы облегчить переход к цели ликвидации институционализации детей в Центральной Азии к 2030 году, ЮНИСЕФ работает с заинтересованными сторонами в каждой стране. Хотя подход является универсальным, фактические шаги различаются в каждой стране в зависимости от сложившейся ситуации.

Это задача для всего общества, поскольку в том, что касается детей, не стоит вопрос “мое” или “ваше”. Дети – это общая ответственность общества. /// nCa, 16 августа 2024 г.