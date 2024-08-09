Каракум-река: проект века

Елена Долгова

70 лет назад, в июле 1954 года, началось строительство одного из величайших реализованных человеком объектов XX века – Каракум-реки, последовавшее за решением выращивать больше туркменского хлопка. Но, по сути, задуманный проект превращал в явь вековую мечту туркменского народа привести воду на целинные земли равнинной части предгорья Копетдага, где в близком соседстве с Каракумами расцветут оазисы. Тогда же было намечено строительство первых двух водохранилищ будущей гидросистемы – Тедженского и Сары-язынского. Стройка была интернациональной как в отношении участников, так материально-технической базы: 200 городов пространства нынешнего СНГ присылали в помощь станки, грейдеры, трансформаторы, экскаваторы, краны, строительный лес, свою продукцию поставляли промышленные предприя­тия Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Свердловска (Екатеринбурга), Ярославля, Горького (Нижнего Новгорода), Минска, Ташкента, Душанбе.

Как это было

На начальном этапе русло «тянули» с двух сторон: со стороны г.Мары оно шло посуху, а от начала искусственной реки до Керки – с водой. Работа шла так: сначала бульдозерами, скреперами, экскаваторами выкапывали небольшую, километров пятнадцать длиной траншею и заполняли её водой, затем мощными земснарядами разрабатывали канал на полный профиль. На этом протяжённом первоначальном участке вместе с формированием множества сложных гидротехнических узлов и соединений, сооружений на месте было создано Марыйское строительно-монтажное управление, а в городе Мары начал функционировать строительный трест «Туркменгидрострой» – предшественник нынешнего Производственного объединения «Garagumderýаgurluşyk», головной офис и производственная база которого и поныне располагается в Мургабском оазисе. По ходу следования река пересекала водотоки, трубо- и путепроводы, и чтобы им с рекой «разойтись» каждому в свою сторону, устраивались специальные инженерные узлы, называемые акведуками, дюкерами, когда трубопроводы могли проходить по дну, а малые реки помещались в трубы и т.д. В определённых местах Каракум-река сливалась с реками Мургаб и Теджен, обходила препятствия, обрастала мостами, и скоро благодаря смелым проектным решениям инженеров и самоотверженному труду строителей уже имела протяжённость 400 км. Описывая открытие одного из участков, наша газета, которая тогда называлась «Туркменская искра», писала: «…Через брешь, пробитую ковшами, сначала робко, а затем быстрее и быстрее понеслась амударьинская вода по руслу по направлению к Теджену. Большая вода за 15 суток заполнила новое русло, 27 ноября 1960 г. слилась с рекой Теджен».

Противостоять фильтрации

Реке предстояло пройти три сотни километров по зыбучим пескам, поэтому был произведён расчёт потерь влаги, спрогнозирован режим грунтовых вод под влиянием фильтрации, что сделало возможным осуществление проекта, которое проводилось без бетонной облицовки дна и бортов русла. Сегодняшние гидротехники утверждают, что старое дно основного русла искусственной реки за десятилетия достаточно заилилось, уплотнилось, не требует дополнительного укрепления, чего нельзя сказать в отношении недавно построенных меньшего габарита отводящих и подводящих вспомогательных каналов, водозаборных и распределительных узлов, оросительных коллекторов, межхозяйственных каналов в этрапах и велаятах. Здесь инженеры рекомендуют использовать разработанные и проверенные в поч­венно-климатических условиях страны экологические методы и способы, способные свести к минимуму водопотери при транспортировке драгоценной влаги. Можно бетонировать борта, использовать влагонепроницаемые материалы при прокладке новых каналов, убрать в трубу ответвления, укрепить берега облицовкой, кирпичной кладкой, химспособом. Проведение водосберегающих мероприятий на гидротехнических сооружениях неоднократно обсуждалось на правительственных совещаниях, в ходе которых затрагивались вопросы водных ресурсов.

Лесопосадки для водосбережения

Есть экологические методы укрепления береговой зоны и регулирования уровня грунтовых вод близ прохождения воды. Это создание лесных полос, сопутствующих руслу с двух сторон с учётом необходимого пространства для свободного подъезда к реке землеройной техники. Ежегодно водники высаживают несколько тысяч деревцев хвойных и лиственных пород, в том числе плодовых, более всего шелковицу. Данный вклад в реализацию Национальной лесной программы Туркменистана, как уборка мусора и очистка в санитарных целях межхозяйственной оросительной сети, а также территории возле рукотворной реки – плановая работа, входящая в юрисдикцию одной из структур Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана – Объединения «Garagumsuwhojalyk», которое можно назвать мозговым центром планирования необходимой проектной, строительно-монтажной и ремонтной работы на гидротехнических объектах системы Каракум-реки. Такая работа ведётся круглый год, сейчас – в летнем режиме с учётом погодных условий. Биологическим методом спасения русла от зарастания камышом на многолетней основе остаётся зарыбление реки и водохранилищ, а также каналов и коллекторов. Специальная структура Госкомитета занимается выращиванием мальков крупных растительноядных рыб – сазана, толстолобика, белого и чёрного амура, ежегодно выпуская молодь в воды общей оросительной системы Каракум-реки.

Современная техника для водников

Для очистной работы применяются мощные земснаряды, а также землеройные агрегаты компаний «Komatsu» и «Caterpillar», составляющие значительный по количеству и разнообразию машин парк техники производственного объединения «Garagumderýаgurluşyk». Как известно, государство планово закупает апробированные в почвенно-климатических условиях Туркменистана многофункциональные зерноуборочные комбайны новых модификаций, современные хлопкоуборочные машины, в эти объёмы включены машины и техника для водной отрасли. Как сообщили в ПО, за период с 2017 года было приобретено 85 единиц земснарядов различных марок, мощностей и производителей, только в течение нынешнего года восемь таких агрегатов встали в строй действующих очистителей чаш и ёмкостей водохранилищ, русловых ответвлений. Подобное устройство собирает со дна ил, осадочные слои и выбрасывает под мощным напором с водой на берег. При этом вода фильтруется обратно в канал, а ил и песок остаются и становятся частью береговых мелких холмов – баиров. Это углубляет дно, осветляет воду, позволяет ей проходить беспрепятственно: Каракумы – равнина, наклонённая к Каспию, и вода по реке идёт самотёком, что также учитывалось при реализации проекта. Начиная с 2023 года отечественные гидростроители получили 32 единицы экскаваторов современной модификации, а также семь бульдозеров.

Мониторинг и контроль

В рамках внедрения элементов цифровой экономики в планы развития отраслей водники привносят в мониторинг водности Каракум-реки современные технологии водоучёта, наращивают опыт вливания отрасли в цифровую плоскость.

К настоящему моменту на всём протяжении русла – от головной части, срединного течения рукотворной реки до зарегулированной конечной точки в Берекетском этрапе Балканского велаята – специалисты водного сектора Туркменистана установили 70 экземпляров прибора, произведённого в Кыргызской Республике из стойких к коррозии и разрушению от влияния погодных условий материалов. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы, и после запуска выстроенной структуры получаемые сведения в режиме «прямой трансляции» будут стекаться в центральный диспетчерский пункт Госкомитета, а также мониторинговый центр в здании Объединения. Как пояснили в Госкомитете, прибор предоставляет информацию о водообеспеченности реки, называется ультразвуковой датчик измерения уровня воды, используется для контроля её расходов, обозначит водопотери при проходе участков, что улучшит контроль за водопотреблением. Это компактное устройство располагается над водой на стационарной опоре – кронштейне, мостике или же в так называемом измерительном колодце. Вся система может работать на установленном виде коммуникационной связи, обеспечит получение данных в режиме реального времени, послужит формированию своевременной картины распределения гидроресурсов при паводках или нехватке воды. Накопленные данные в электронном виде позволят оперативно проводить сравнительный анализ дебита главной пресноводной артерии страны.///газета «Нейтральный Туркменистан», 9 августа 2024 г.