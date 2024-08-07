Туркменские таможенники ознакомились с опытом Узбекистана в области электронного таможенного оформления

30-31 июля 2024 года делегация Государственной таможенной службы Туркменистана в составе начальника отдела технического обеспечения и сотрудников отдела автоматизации таможенных процедур побывали с визитом в Ташкенте, Республика Узбекистан для изучения опыта узбекской таможни по созданию Центра таможенного оформления, а также ознакомления с принципами работы таможенных постов в Узбекистане, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

С этой целью члены делегации посетили Центр таможенного оформления, созданный в августе 2023 года при Таможенном комитете Республики Узбекистан. Комплекс включает в себя Центр обработки данных, пост удаленного электронного декларирования, колл-центр, отделы таргетирования и управления рисками. Информационная система интегрирована с базами данных иностранных ведомств, местных министерств и ведомств, субъектов внешнеэкономической деятельности, авиакомпаний.

На посту удаленного электронного декларирования оперативно обрабатываются грузовые таможенные декларации, а также обращения, поступающие в колл-центр таможенного комитета по горячей линии “11-08” и через веб-сайт ведомства. В Отделе таргетирования и управления рисками анализируются данные 50 информационных систем таможни и 3 информационных систем Всемирной таможенной организации, а также данные более 30 ведомств и таможен иностранных государств, оцениваются риски, дистанционно контролируется деятельность всех таможенных постов.

В рамках визита делегация также посетила посты внешнеэкономической деятельности «Аркбулок» и «Чукурсай тех контора», а также приграничный пост «Яллама» для ознакомления с процессом организации и принципом работ этих таможенных объектов.

Данная поездка имела важное значение как для развития двустороннего сотрудничества, так и для применения позитивного опыта Узбекистана в деле создания Контрольно-аналитического центра Государственной таможенной службы Туркменистана. ///nCa, 7 августа 2024 г.