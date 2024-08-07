News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменские таможенники ознакомились с опытом Узбекистана в области электронного таможенного оформления

Туркменские таможенники ознакомились с опытом Узбекистана в области электронного таможенного оформления

By

30-31 июля 2024 года делегация Государственной таможенной службы Туркменистана в составе начальника отдела технического обеспечения и сотрудников отдела автоматизации таможенных процедур побывали с визитом в Ташкенте, Республика Узбекистан для изучения опыта узбекской таможни по созданию Центра таможенного оформления, а также ознакомления с принципами работы таможенных постов в Узбекистане, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

С этой целью члены делегации посетили Центр таможенного оформления, созданный в августе 2023 года при Таможенном комитете Республики Узбекистан. Комплекс включает в себя Центр обработки данных, пост удаленного электронного декларирования, колл-центр, отделы таргетирования и управления рисками. Информационная система интегрирована с базами данных иностранных ведомств, местных министерств и ведомств, субъектов внешнеэкономической деятельности, авиакомпаний.

На посту удаленного электронного декларирования оперативно обрабатываются грузовые таможенные декларации, а также обращения, поступающие в колл-центр таможенного комитета по горячей линии “11-08” и через веб-сайт ведомства. В Отделе таргетирования и управления рисками анализируются данные 50 информационных систем таможни и 3 информационных систем Всемирной таможенной организации, а также данные более 30 ведомств и таможен иностранных государств, оцениваются риски, дистанционно контролируется деятельность всех таможенных постов.

В рамках визита делегация также посетила посты внешнеэкономической деятельности «Аркбулок» и «Чукурсай тех контора», а также приграничный пост «Яллама» для ознакомления с процессом организации и принципом работ этих таможенных объектов.

Данная поездка имела важное значение как для развития двустороннего сотрудничества, так и для применения позитивного опыта Узбекистана в деле создания Контрольно-аналитического центра Государственной таможенной службы Туркменистана. ///nCa, 7 августа 2024 г.

 

Related posts:

  1. Туркменские таможенники ознакомились с опытом деятельности уполномоченных экономических операторов в Китае
  2. Туркменские таможенники изучили особенности управления рисками на семинаре, проспонсированном Китайским фондом таможенного сотрудничества
  3. Туркменские специалисты ознакомились с опытом Республики Беларусь в области противодействия торговле людьми
  4. Туркменские транспортные компании ознакомились с передовым зарубежным опытом в области логистики
  5. Туркменские таможенники приняли участие в семинаре проекта ЕС по созданию структуры таможенных компетенций
  6. УНП ООН расширяет практическое сотрудничество и обмен опытом между группами портового контроля Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана
  7. Кыргызстан и Туркменистан могут заключить соглашение в области таможенного дела
  8. Туркменские таможенники встретились онлайн с представителями Германского общества по международному сотрудничеству
  9. Таможенники Туркменистана и Узбекистана обсудили расхождения в статистических сведениях
  10. Представители служб ЧС из стран Центральной Азии ознакомились с опытом Германии в  области управления климатическими рисками
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan