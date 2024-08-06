Туркменистан наращивает потенциал транспортной дипломатии и транзитных магистралей

Комментарий TDH

Сфера транспорта и коммуникаций – важнейшая составляющая экономики любого государства. Динамика её развития во многом определяет динамику развития всей страны. В свою очередь одной из неотъемлемых составляющих транспортной инфраструктуры является служба грузовых и пассажирских перевозок, на которую возложена ответственность за своевременное и качественное обслуживание по различным направлениям. Не случайно эта тема не раз становилась предметом обсуждения на заседаниях Правительства Туркменистана.

Реальные шаги, предпринимаемые Туркменистаном по возрождению Великого Шёлкового пути в контексте ускоренного формирования современной транспортно-транзитной логистической инфраструктуры страны, придали мощный импульс не только национальной экономике, но и региональным тенденциям развития. Занимая исключительно выгодное географическое положение – на пересечении пролегающих через Центральную Азию международных путей транспортного сообщения, Туркменистан обладает огромным транзитным потенциалом, который глава государства Сердар Бердымухамедов стремится реализовать с максимальной отдачей.

В настоящее время продолжается системная деятельность по разработке новых организационных документов по наращиванию международного сотрудничества в транспортной сфере. В укреплении правовых основ транспортной дипломатии и возможностей транспортной отрасли государства, совершенствовании и реализации законодательства в этой области важная роль отводится «Программе Президента Туркменистана по развитию транспортной дипломатии на 2022–2025 годы». Согласно данному документу, включающему основные направления национальной транспортной политики, предусмотрено достижение широкого комплекса стратегических целей и принятие мер по модернизации материально-технической базы всех видов транспорта, формированию профильной инфраструктуры и др.

Также в числе основных задач этой Программы – создание объединённых мультимодальных транспортно-транзитных коридоров путём эффективного использования соответствующего потенциала нашей суверенной страны.

На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по предложению Туркменистана и при единогласной поддержке государств-членов Сообщества Наций 26 ноября каждого года было объявлено Всемирным днём устойчивого транспорта, что является признанием широкой поддержки выдвигаемых нашей страной инициатив глобального значения.

В целях освещения усилий Туркменистана по развитию транспортных сообщений, достижений и инициатив в этой сфере, вклада в составление Программы ООН по Десятилетию устойчивого транспорта на 2026–2035 годы, 16 апреля нынешнего года в здании ООН состоялась министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта, созданной по инициативе Туркменского государства.

Это – очередное свидетельство признания Сообществом Наций важности международных инициатив нашей страны, выдвинутых Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и успешно реализуемых Президентом Сердаром Бердымухамедовым, а также повышения авторитета независимой нейтральной Отчизны в мире.

При участии и в соответствии с предложениями нашего суверенного государства ведётся большая работа в области транспортно-транзитного сообщения. В рамках проекта TRACECA осуществляются систематические реформы в целях возрождения Великого Шёлкового пути, внедрения новейших транспортных технологий, организации и модернизации системы мультимодальных сообщений, что способствует объединению усилий по выводу этой сферы на качественно новый уровень.

В данном контексте инициативы регионального и глобального уровня Национального Лидера туркменского народа сыграли важную роль в создании соответствующих транспортно-транзитных и логистических коридоров в Центральной Азии и на Каспии, в поэтапном развитии этих направлений.

На расширенном заседании Кабинета Министров по итогам первого полугодия, состоявшемся 12 июля, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что для решения поставленных перед транспортно-коммуникационным комплексом задач следует и впредь наращивать темпы пассажиро- и грузоперевозок, улучшать качество оказываемых услуг.

Развитие международных экономических связей и внешней торговли Туркменистана обуславливает повышение объёмов перерабатываемых грузопотоков, в обслуживании которых систематически нарастает роль действующих и вновь создаваемых ускоренными темпами крупных транспортных узлов нашего государства.

Важным проектом в транспортной сфере ознаменован текущий год, проходящий под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Так, 17 апреля при участии главы государства состоялась торжественная церемония ввода в строй участка Теджен–Мары высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат.

Это знаменательное событие очередной раз подтверждает, что в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, в результате успешного претворения в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова масштабных преобразований, инициированных Героем-Аркадагом, в стране ведётся работа по модернизации транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Это в свою очередь обуславливает эффективное функционирование транспортно-транзитных коридоров Туркменистана, способствуя его утверждению в статусе крупного транспортного узла международного значения.

Прокладка автобана Ашхабад–Туркменабат протяжённостью 600 километров стартовала 24 января 2019 года. Работы по его строительству осуществляются в три этапа: Ашхабад–Теджен (203 километра), Теджен–Мары (109 километров) и Мары–Туркменабат (288 километров).

Как известно, первый участок Ашхабад–Теджен был введён в строй при участии Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага в октябре 2021 года.

Сдача в эксплуатацию высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат предоставит возможность для существенного повышения пропускной способности транспортной системы страны и качества логистических услуг. Совершенствование транспортной системы, в свою очередь окажет огромное влияние на динамику национальной экономики.

Наряду с прокладкой трасс международного и государственного значения интенсивно ведутся работы на строительстве автодорог велаятского и межэтрапского уровня. Ведь стремительное развитие промышленности и сельского хозяйства страны должно быть подкреплено и поддержано формирующейся транспортной инфраструктурой. Кроме того, крупномасштабное строительство дорог позволяет создать тысячи новых рабочих мест во всех регионах, улучшить связь между велаятами, увеличить поток транзитного автотранспорта иностранных государств через территорию Туркменистана, повысить безопасность движения.

Благодаря инициативам Национального Лидера туркменского народа и неустанным усилиям главы государства были заложены основы нового этапа развития экономики страны, началась реализация проектов международного значения в области воздушного транспорта.

На вышеназванном расширенном заседании Правительства Президент Туркменистана поручил соответствующим руководителям вести работу по реконструкции аэропортов, постоянному обновлению авиационной техники.

Внешнеэкономические связи в сфере гражданской авиации осуществляются на основе более 50 международных соглашений и конвенций с различными странами. Туркменистан является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Совета по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а также сотрудничает с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

В нашей стране строятся и вводятся в эксплуатацию новые аэропорты, оснащённые передовым оборудованием. В их числе – Международный аэропорт столицы пропускной способностью до 1600 пассажиров в час, международные воздушные гавани в городах Туркменабат и Керки Лебапского велаята. Важным событием в развитии отечественной гражданской авиации стала закладка при участии главы государства нового международного аэропорта в городе Джебел Балканского велаята.

Регулярно пополняется авиапарк современными самолётами Boeing и Airbus. В частности, за короткий период времени приобретены несколько воздушных судов Boeing различных модификаций и другие лайнеры, в том числе два новых грузовых самолёта Airbus А330-200, что является показателем конкурентоспособности национальной авиакомпании на мировом рынке.

В начале года в Международном аэропорту туркменской столицы приземлился новый пассажирский авиалайнер «Boeing 777-300 ER». Воздушный парк авиаперевозчика «Türkmenistan» получил первый самолёт в начале декабря прошлого года.

Развивается и наземная инфраструктура Международного аэропорта Ашхабада, на территории которого расположены ангары, предназначенные для стоянки и техобслуживания авиалайнеров различного типа, что позволяет осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием грузовых и пассажирских самолётов в соответствии с требованиями времени и международными стандартами. Это является главным условием долгосрочного использования самолётов и обеспечения безопасности полётов.

В составе ангарного комплекса C-check агентства «Türkme­n­howaýollary» располагается авиационно-технический центр, оснащённый современным оборудованием для обслуживания воздушных судов.

С начала текущего года открылись регулярные пассажирские авиарейсы Ашхабад–Абу-Даби–Ашхабад, Ашхабад–Куала-Лумпур–Ашхабад, Ашхабад–Джидда–Ашхабад, Ашхабад–Хошимин–Ашхабад, Ашхабад–Милан–Ашхабад.

В числе задач, поставленных главой государства перед руководителями транспортно-коммуникационного комплекса, – повышение пропускной способности железнодорожной системы страны и совершенствование её материально-технической базы.

Развитие железнодорожной отрасли, принимая во внимание исключительную важность данного вида транспорта, на который ложится основная нагрузка по массовым перевозкам на большие расстояния, является одним из приоритетов нашего государства, делающего ставку на неуклонное укрепление и расширение торгово-экономических связей со всеми заинтересованными странами.

К данной отрасли предъявляются всё более высокие требования, которые затрагивают различные сферы деятельности, – повышение эффективности хозяйствования, внедрение современных методов менеджмента, последовательное обновление ресурсной базы и рациональное использование подвижного состава, обеспечение высокого уровня сервиса и безопаснос­ти для пассажиров, условий работы персонала.

В настоящее время протяжённость существующих железных дорог достигает 5173,4 километра, при этом 3947,1 километра из них относятся к главным дорогам.

Следует отметить, что в транспортной сфере уже реализован ряд крупных проектов. В их числе – стальные магистрали Узень–Берекет–Горган, Керки–Ымамназар–Акина, Ашхабад–Дашогуз (Каракумы), Зергер–Керки. Строительство железных дорог с подключением их к железнодорожной системе соседних государств способствовало увеличению перевозок транзитных грузов.

В настоящее время наша страна признана государством, являющимся важным звеном транзитных потоков: транснациональной стальной магистрали Казахстан–Туркменистан–Иран, железных дорог Керки–Ымамназар–Акина, Серхетабат–Тургунди, Международного морского порта Туркменбаши, транспортных коридоров Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция и др. В данном контексте наша Отчизна, расположенная на перекрёстке Великого Шёлкового пути, придаёт большое значение восстановлению своей исторической роли в мире, реализует важные проекты в этом направлении, развивает транспортно-коммуникационные связи с государствами региона и международными организациями.

Так, с 15 по 19 апреля текущего года в туркменской столице прошло XXXVIII заседание Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). В представительном форуме приняли участие руководители и специалисты профильных ведомств, железнодорожных администраций более чем из 20 стран-членов ОСЖД.

Среди важных тем обсуждения – расширение двустороннего взаимодействия в рамках Организации, включая развитие договорно-правовой базы сотрудничества. Стороны рассмотрели возможности проведения основных заседаний ОСЖД, а также реализации потенциала грузовых и пассажирских перевозок нашей страны по существующим и вновь открытым маршрутам, в частности, по транснациональной железной дороге Казахстан–Туркменистан–Иран.

Как известно, Ашхабадский форум ознаменован 30-летием членства агентства «Türkmendemirýollary» в Организации сотрудничества железных дорог. По случаю знаменательной даты Председатель Комитета ОСЖД М.Антонович вручил агентству «Türkmendemirýollary» специальный памятный знак.

По итогам работы заседания принята Ашхабадская декларация, направленная на укрепление плодотворного партнёрства и доверительных отношений со странами-членами ОСЖД по региону.

Одной из ключевых задач, поставленных Президентом Туркменистана на упомянутом выше расширенном заседании Кабинета Министров, является задействование на полную мощность потенциала Международного морского порта Туркменбаши и Судостроительного и ремонтного завода «Balkan».

Темп роста по оказанию услуг за шесть месяцев текущего года по агентству «Türkmendeňizderýaýollary» равен 108,9 процента.

За годы независимости реализованы масштабные проекты по комп­лексной модернизации и развитию морской и речной транспортной инфраструктуры, увеличилось число грузо- и пассажироперевозок, продолжается развитие портов и портового хозяйства, совершенствуется государственный контроль за безопасностью и навигацией в море, проведены масштабные работы по охране окружающей среды Каспийского моря и укреплению законодательной базы отрасли, разработаны и приняты нормативно-правовые документы, а наша страна присоединилась к некоторым международным конвенциям, регулирующим морскую торговлю.

Установлены партнёрские отношения с рядом крупных авторитетных структур, таких, как Международная морская организация (IMO), Европейское агентство морской безопасности (EMSA), Исламский банк развития (ISDB), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный фонд ОПЕК (OFID). Кроме того, для получения соответствующих сертификатов о признании международного плавания судов в соответствии требованиям безопасности ведётся активное сотрудничество с такими классификационными обществами, как Российский морской регистр судоходства (РМРС) и французская инспекционно-сертификационная компания «Bureau Veritas» (BV).

Наряду с другими прикаспийскими государствами Туркменистан уделяет большое внимание увеличению мощнос­ти национального судоходного флота в рамках мероприятий, направленных на расширение международных торгово-экономических связей и диверсификации торговых путей. В последние годы по заказу туркменской стороны построены и введены в эксплуатацию танкеры и другие торговые суда, высокие эксплуатационные характеристики и инновационное оборудование которых отвечают современным требованиям морских перевозок.

Передовая инфраструктура порта способна удовлетворять не только имеющийся, но и перспективный спрос качественным предложением и высококлассным сервисом. Его выход на полную мощность приведёт к кардинальным изменениям в логистических цепочках континентальных грузоперевозок, важным узлом которых станут туркменские перевалочные терминалы как самые оптимальные для наиболее коротких и выгодных маршрутов.

Судостроительный и судоремонтный завод «Balkan» – принципиально новое производство в народнохозяйственном комплексе страны, заложившее основу для зарождения отечественного кораблестроения. С начала текущего года проведены ремонтные работы на одном иностранном и местных морских судах, ведётся строительство дноуглубительного судна и двух сухогрузов. Ввод их в эксплуатацию позволит перевозить грузы отечественного производства на собственных кораблях.

Максимальное использование возможностей морской гавани Туркменбаши, особенности доставки в Кас­пийский регион крупногабаритных и тяжеловесных грузов различными видами транспорта, их транзит в другие государства Центральной Азии через территорию нашей страны выведет на новый виток сотрудничество, что будет содействовать интеграции Туркменистана в систему мирохозяйственных связей.

На расширенном заседании Кабинета Министров по итогам первого полугодия Президент Сердар Бердымухамедов также обозначил в числе первоочередных задач модернизацию в соответствии с требованиями времени отечественной системы связи.

Особое внимание глава государства уделяет вопросам внедрения передовых технологий и оборудования, увеличения видов цифровых услуг, а также налаживания взаимовыгодного международного сотрудничества в данном направлении.

Успешно реализуемая «Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы» является уникальной платформой для технологической трансформации всех отраслей и государственного управления ими, экономического развития на основе огромных ресурсов и производственного потенциала страны.

Согласно соответствующему Постановлению Президента Туркменистана агентство «Türkmenaragatnaşyk» определено уполномоченным органом по развитию цифровой экономики в нашем государстве. В рамках возложенных на агентство задач ведётся деятельность в области местной и сотовой телефонной связи, сети Интернет, почтовых услуг, цифровой экономики, кибербезопасности, спутниковой связи, вещания национальных телерадио­каналов, подготовки специалистов.

Были приняты Законы Туркменистана «О связи», «О почтовой связи», «Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых услугах», «Об электронном правительстве», «О кибербезопасности», «О правовом регулировании развития Интернета и интернет-услуг в Туркменистане», «Об информации и её защите», «О космической деятельности», «О радиочастотном спектре», «О фельдъегерской связи» и другие, касающиеся развития телекоммуникационного сектора и внедрения цифровой экономики в стране.

Разрабатываются общие подходы и принципы организации, функционирования и мониторинга процессов управления системами фиксированной и беспроводной связи, телекоммуникационных сетей и др. Осуществление намеченного позволит значительно повысить качество жизни населения, в том числе сельского, эффективность народнохозяйственного комплекса и конкурентоспособность национальной экономики, её полноформатную интегрированность в мировой рынок и инвестиционную привлекательность.

Таким образом, масштабная работа, развёрнутая в нашей стране в целях совершенствования транспортной сферы, служит ещё одним наглядным свидетельством того, что забота о людях, повышении благосостояния народа – приоритет социально ориентированной политики, проводимой Президентом Туркменистана в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. ///TDH, 6 августа 2024 г.