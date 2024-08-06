Хазар: защита природных систем и биоресурсов

Елена Долгова
Экологическое партнёрское взаимодействие в Каспийском регионе определяется Рамочной конвенцией о защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская), а основные вопросы охраны биоресурсов регулируются Конвенцией ООН о биологическом разнообразии, к которой наша страна присоединилась одной из первых в июне 1996 года. Документ был принят 5 июня 1992 г. и регламентирует совершенствование организации научно-практической работы в пределах особо охраняемых природных территорий. На Каспии Туркменистан располагает природоохранной территорией – это Хазарский государственный природный заповедник Министерства охраны окружающей среды Туркменистана. 30 лет назад – в 1994 году – заповедник получил своё современное название, а в его состав был включён остров Огурджалы. Действие глобальной конвенции для заповедной зоны дополнял Национальный Каспийский план действий Туркменистана, включивший конкретные меры, направленные на предупреждение и предотвращение загрязнения окружающей среды индустриальными объектами, сохранение и воспроизводство биоразнообразия Каспия, рациональное использование таких ресурсов.
Охранять природу на Каспии начали в 1932 году, охранная территория получила название – Эсенгулыйский орнитологический заповедник, который через год получил статус «всесоюзного», а в 1974 г. часть его акватории (Каспийский и Северо-Челекенский заливы) была включена в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция, Иран). Позднее, уже будучи независимым государством, Туркменистан в новом качестве стал стороной Рамсарской конвенции в 2009 году, когда Туркменбашинский залив вошёл в число рамсарских территорий. За уровень и качество осуществляемых охранных мероприятий и научных исследований в 1976 году заповедник награждён специальным дипломом Международного союза охраны природы (МСОП).
Заповедник имеет три участка, самый большой называется Хазарский, он состоит из мелководий нескольких заливов – Туркменбашинского, Балканского, Северо-Челекенского, окружённых километровой охранной зоной. Здешние прибрежные воды и мелководные лиманы богаты водорослями и планктоном. Около 77 процентов территории этого участка – водная акватория. Побережье заливов сопровождают горы, пески, дюны и солончаки. Второй участок – Эсенгулыйский – находится на расстоянии 300 км от первого – в сухой субтропической климатической зоне, южной части одноимённого этрапа. Третий участок – остров Огурджалы, включён в состав заповедника в качестве заказника. Заповедник можно назвать орнитологическим, большая часть исследований связана с изучение водоплавающих и околоводных видов птиц: на заливах, участках суши, островах – Кызыл сув и Огурджалы, на новом насыпном искусственном острове Эмели ада, других ключевых участках побережья проводятся ежегодные орнитологические учёты.
В пределах заповедника зафиксировано произрастание свыше 400 видов растений, в том числе редкие солянка закаспийская, песчаная акация Эйхвальда, климакоптера челекенская, мягкоплодник критмолистный и др.
В мелководьях встречается сорок видов низших водорослей и пять высших водных растений. Во время прогулок на водном транспорте можно разглядеть их густые подводные «леса» с растительностью различных оттенков, которые плавно двигаются согласно направлению подводных течений. Они служат субстратом для мечения икры некоторых видов рыб. Богатые запасы биокорма обеспечивают пищей птиц, которые оседают на отдых при пролёте или остаются на зимовку, сезон которой продолжается с декабря по февраль. В августе первыми начинают прилетать фламинго и большие бакланы, в сентябре–октябре прибывают другие водоплавающие и околоводные птицы. Отдохнув и набравшись сил, часть их продолжает свой путь далее в тёплые страны. Если представить картину в цифрах, то из 40 видов птиц, занесённых в Красную книгу Туркменистана, 29 видов (70 процентов) встречаются на территории Хазарского заповедника. В этой связи следует напомнить, что в 2020 году Туркменистан присоединился к Соглашению о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA), что на Каспии усиливает действие других соглашений – Рамсарской и Тегеранской конвенций.
Из млекопитающих в прикаспийской охраняемой зоне обитают шакал, дикобраз, волк, барсук, перевязка, каракал, три вида диких котов, тонкопалый суслик, джейран, эндемик – каспийский тюлень. Появление этого ластоногого в наших краях – одна из загадок природы. Предполагается, что он попал сюда из северных морей в ледниковый период, таким образом арктические тюлени стали байкальскими и каспийскими. Последний – один из самых маленьких в мире, питается килькой или другой мелкой рыбёшкой. Вид находится в третьем и четвёртом издании Красной книги Туркменистана с 2011 года, в красном списке МСОП проходит в категории вида, находящегося под критической угрозой исчезновения. По результатам многолетних гидробиологических исследований в туркменском секторе Каспийского моря обнаружено 26 видов беспозвоночных животных, составляющих богатую кормовую базу для ценных видов рыб, которых притягивают в южную часть моря благоприятные гидрометеорологические и гидрологические условия.
В Каспии сконцентрирован главный объём мировых запасов осетровых, на вылов которых в текущем году наложен мораторий VI-м Международным рыбопромышленным форумом.
200 миллионов лет назад осетровых можно было встретить во многих древних водах. Позднее, в процессе эволюции, возможно, из-за конкуренции с костистыми рыбами осетровые стали вымирать, но смогли выжить в Каспийском море, солёность которого была невысока по сравнению с другими морями и океанами, эти рыбы изначально были пресноводными. Современные каспийские осетровые – это белуга, севрюга, стерлядь и небольшой по размерам шип. Учёные подчёркивают высокую степень эндемизма биоразнообразия реликтового Каспия, а сегодня он может стать природным питомником для разведения кефали, каспийского лосося, белорыбицы, севрюги и других промысловых видов, ракообразных.
Другим вопросом остаётся колебание уровня воды, что является характерной чертой природы моря. В настоящее время уровень воды в Каспии находится на отметке минус 29 метров от уровня Мирового океана. Учёные отмечают, что постоянное изменение условий и привычного ландшафта влияет на сокращение мест зимовок, кормовой базы, биологической ёмкости водно-болотных угодий, ведёт к слому закономерностей размножения птиц, снижению их численности.
На поддержание чистоты туркменского сектора моря направлена модернизация химпрома и нефтепереработки, деятельность Международного морского порта Туркменбаши, в ходе строительства которого была построена новая дренажная система, смонтированы очищающие воду сепараторы, модернизация производств и рекультивация полигонов отходов добычи и переработки углеводородного сырья. Эти и другие усилия государства удерживают в допустимых пределах концентрации вредных веществ в природной среде. Чистота прибрежных участков, морской и грунтовой вод, донных отложений, грунта прибрежной полосы шириной два километра подтверждается лабораторно Каспийской экологической службой («Хазарэкоконтроль»), которая занимается исследованием гидрохимического режима моря на станциях, расположенных в Туркменбашинском заливе, районах морского бурения, бухте Киянлы, в пределах акватории посёлка Экерем, районе Гарабогаз, в пределах НТЗ «Аваза», проверяет эффективность работы очистных сооружений, работу ведомственных лабораторий различных предприятий. ///Первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан», 6 августа 2024 г.