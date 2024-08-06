Хазар: защита природных систем и биоресурсов

Елена Долгова

Экологическое партнёрское взаи­модействие в Каспийском регионе определяется Рамочной конвенцией о защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская), а основные вопросы охраны биоресурсов регулируются Конвенцией ООН о биологическом разнообразии, к которой наша страна присоединилась одной из первых в июне 1996 года. Документ был принят 5 июня 1992 г. и рег­ламентирует совершенствование организации научно-практической работы в пределах особо охраняемых природных территорий. На Каспии Туркменистан располагает природоохранной территорией – это Хазарский государственный природный заповедник Министерства охраны окружающей среды Туркменистана. 30 лет назад – в 1994 году – заповедник получил своё современное название, а в его состав был включён остров Огурджалы. Действие глобальной конвенции для заповедной зоны дополнял Национальный Каспийский план действий Туркменистана, включивший конкретные меры, направленные на предупреждение и предотвращение загрязнения окружающей среды индустриальными объектами, сохранение и воспроизводство биоразнообразия Каспия, рациональное использование таких ресурсов.

Охранять природу на Каспии начали в 1932 году, охранная территория получила название – Эсенгулыйский орнитологический заповедник, который через год получил статус «всесоюзного», а в 1974 г. часть его акватории (Каспийский и Северо-Челекенский заливы) была включена в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция, Иран). Позднее, уже будучи независимым государством, Туркменистан в новом качестве стал стороной Рамсарской конвенции в 2009 году, когда Туркменбашинский залив вошёл в число рамсарских территорий. За уровень и качество осуществляемых охранных мероприятий и научных исследований в 1976 году заповедник награждён специальным дипломом Международного союза охраны природы (МСОП).

Заповедник имеет три участка, самый большой называется Хазарский, он состоит из мелководий нескольких заливов – Турк­менбашинского, Балканского, Северо-­Челекенского, окружённых километровой охранной зоной. Здешние прибрежные воды и мелководные лиманы богаты водорослями и планктоном. Около 77 процентов территории этого участка – водная акватория. Побережье заливов сопровождают горы, пески, дюны и солончаки. Второй участок – Эсенгулыйский – находится на расстоянии 300 км от первого – в сухой субтропической климатической зоне, южной части одноимённого этрапа. Третий участок – остров Огурджалы, включён в состав заповедника в качестве заказника. Заповедник можно назвать орнитологическим, большая часть исследований связана с изучение водоплавающих и околоводных видов птиц: на заливах, участках суши, островах – Кызыл сув и Огурджалы, на новом насыпном искусственном острове Эмели ада, других ключевых участках побережья проводятся ежегодные орнитологические учёты.

В пределах заповедника зафиксировано произрастание свыше 400 видов растений, в том числе редкие солянка закаспийская, песчаная акация Эйхвальда, климакоптера челекенская, мягкоплодник критмолистный и др.

В мелководьях встречается сорок видов низших водорослей и пять высших водных растений. Во время прогулок на водном транспорте можно разглядеть их густые подводные «леса» с растительностью различных оттенков, которые плавно двигаются согласно направлению подвод­ных течений. Они служат субстратом для мечения икры некоторых видов рыб. Богатые запасы биокорма обеспечивают пищей птиц, которые оседают на отдых при пролёте или остаются на зимовку, сезон которой продолжается с декабря по февраль. В августе первыми начинают прилетать фламинго и большие бакланы, в сентябре–октябре прибывают другие водоплавающие и околоводные птицы. Отдохнув и набравшись сил, часть их продолжает свой путь далее в тёплые страны. Если представить картину в цифрах, то из 40 видов птиц, занесённых в Красную книгу Туркменистана, 29 видов (70 процентов) встречаются на территории Хазарского заповедника. В этой связи следует напомнить, что в 2020 году Туркменистан присоединился к Соглашению о сохранении афро-евразийских мигрирующих вод­но-болотных птиц (AEWA), что на Каспии усиливает действие других соглашений – Рамсарской и Тегеранской конвенций.

Из млекопитающих в прикаспийской охраняемой зоне обитают шакал, дикобраз, волк, барсук, перевязка, каракал, три вида диких котов, тонкопалый суслик, джейран, эндемик – каспийский тюлень. Появление этого ластоногого в наших краях – одна из загадок природы. Предполагается, что он попал сюда из северных морей в ледниковый период, таким образом арк­тические тюлени стали байкальскими и каспийскими. Последний – один из самых маленьких в мире, питается килькой или другой мелкой рыбёшкой. Вид находится в третьем и четвёртом издании Красной книги Туркменистана с 2011 года, в красном списке МСОП проходит в категории вида, находящегося под критической угрозой исчезновения. По результатам многолетних гидробиологических исследований в туркменском секторе Каспийского моря обнаружено 26 видов беспозвоночных животных, составляющих богатую кормовую базу для ценных видов рыб, которых притягивают в южную часть моря благоприятные гидрометеорологические и гидрологические условия.

В Каспии сконцентрирован главный объём мировых запасов осетровых, на вылов которых в текущем году наложен мораторий VI-м Международным рыбопромышленным форумом.

200 миллионов лет назад осетровых можно было встретить во многих древних водах. Позднее, в процессе эволюции, возможно, из-за конкуренции с костис­тыми рыбами осетровые стали вымирать, но смогли выжить в Каспийском море, солёность которого была невысока по сравнению с другими морями и океанами, эти рыбы изначально были пресноводными. Современные каспийские осетровые – это белуга, севрюга, стерлядь и небольшой по размерам шип. Учёные подчёркивают высокую степень эндемизма биоразнообразия реликтового Каспия, а сегодня он может стать природным питомником для разведения кефали, каспийского лосося, белорыбицы, севрюги и других промысловых видов, ракообразных.

Другим вопросом остаётся колебание уровня воды, что является характерной чертой природы моря. В настоящее время уровень воды в Каспии находится на отметке минус 29 метров от уровня Мирового океана. Учёные отмечают, что постоянное изменение условий и привычного ландшафта влияет на сокращение мест зимовок, кормовой базы, биологической ёмкости водно-болотных угодий, ведёт к слому закономерностей размножения птиц, снижению их численности.

На поддержание чистоты туркменского сектора моря направлена модернизация химпрома и нефтепереработки, деятельность Международного морского порта Туркменбаши, в ходе строительства которого была построена новая дренажная система, смонтированы очищающие воду сепараторы, модернизация производств и рекультивация полигонов отходов добычи и переработки углеводородного сырья. Эти и другие усилия государства удерживают в допустимых пределах концентрации вредных веществ в природной среде. Чистота прибрежных участков, морской и грунтовой вод, донных отложений, грунта прибрежной полосы шириной два километра подтверждается лабораторно Каспийской экологической службой («Хазар­экоконтроль»), которая занимается исследованием гидрохимического режима моря на станциях, расположенных в Туркменбашинском заливе, районах морского бурения, бухте Киянлы, в пределах акватории посёлка Экерем, районе Гарабогаз, в пределах НТЗ «Аваза», проверяет эффективность работы очистных сооружений, работу ведомственных лабораторий различных предприятий. ///Первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан», 6 августа 2024 г.