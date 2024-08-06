Газовая промышленность Туркменистана: от прошлого к настоящему

Оразназар Хешдеков

70-е годы прошлого века были очень продуктивным периодом для газовой отрасли Туркменистана. Усилиями нефтегазовиков и геологов страны были введены в эксплуатацию множество открытых в разные годы газовых и газоконденсатных месторождений, что внесло значительный вклад в укрепление национальной экономики.

Являющееся одним из крупнейших по запасам газоконденсатное месторождение Кукуртли расположено в северо-восточной части Туркменистана, на левом побережье реки Амударья. В поисково-разведочных и эксплуатационных скважинах обнаружены отложения мезозойской и кайнозойской эпох, залегающих выше дислоцированных пород палеозоя. Газоконденсатное месторождение Кукуртли введено в эксплуатацию в 1970 году путем газодобычи из бессернистых горизонтов ХI, ХIIа, ХIIб, ХIII, ХIV, ХVII. Горизонт XV, содержащий серу, введен в эксплуатацию в 1983 году.

Большой объем информации, полученной из поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, пробуренных на большую глубину, позволил ясно представить достоверное структурное строение прогиба Кукуртли и понять основы его тектонического строения. Расчленения продуктивных слоев данного месторождения охватывают отложения широкого стратиграфического интервала от нижней-средней юры до нижнемелового (аптского) возраста, что позволяет получить четкое представление о строении юрско-меловых отложений прогиба. Таким образом, данные разведочных и эксплуатационных скважин позволяют предположить, что Кукуртли представляет собой простирающийся на северо-запад прогиб с сужающимся с юго-восточной и расширяющимся с северо-западной сторон двумя куполообразными флангами, усложненный тектоническим нарушением флексурно-разрывного типа.

Газоконденсатное месторождение Наип было открыто в июле 1970 года и в мае 1972 года введен в опытно-промышленную эксплуатацию.

Наряду с верхнеюрской системой в разрезе Наипской кладовой выделяют 18 продуктивных горизонтов. Он относится к брахиантиклинальной складке восточного края прогиба Балгуи. С региональной тектонической точки зрения прогиб занимает северо-западную окраину бассейна Амударья.

В 1974 году функционировавшее в те годы Оджакское управление буровых работ приступило к поисковым работам газовых залежей в нижней части верхнеюрских отложений и нижне-среднеюрских отложениях. В 1977 году определена продуктивная газоносность данных отложений (скважина № 18). Затем было пробурено еще несколько скважин (№ 19-24) с целью установления газопродуктивности горных пород и выявления полезных газоносных толщ этих продуктивных горизонтов. Эти скважины полностью вскрыли нижне-среднеюрские отложения. В нижне-среднеюрском разрезе месторождения Наип сверху вниз выделено шесть продуктивных горизонтов. Нижне-среднеюрские отложения вскрыты на всю толщу (185-217 метров) всеми разведочными скважинами (№ 18-24).

Литологический состав верхнеюрских отложений отличается разнообразием. По аналогии с разрезом и площадью соседних залежей в верхнеюрском разрезе месторождения Наип выделены кэлловеэй-оксфордский и киммерийско-титановый ярусы.

В 1988 году в период разработки Наипского месторождения в альбских отложениях в скважине № 108 был вскрыт горизонт Д1 на глубине от 1494 до 1528 метров. По предложению группы временного творческого коллектива «Gözleg» с глубины пробуренных 1 492 – 1 502 метров получен газовый поток объемом 510 тысяч кубометров.

Месторождение Северный Наип – одно из многопластовых подземных кладовых, введенное в опытно-промышленную эксплуатацию с разработкой трех пластов (III, V, Vб) в июле 1976 года, пласта VIII – в мае 1982 года. При пробуренных разведочных и эксплуатационных скважинах обнаружены отложения юрского, мелового, палеогенового и неоген-четвертичного эпох, по запасам нефти и газа месторождение находится на территории Найипского газового района газового региона Бовридешик-Оджак.

Наибольшая обнаруженная мощность осадочных слоев на площадке Северный Наип составила 2 тысячи 999 метров (скважина № 13).

В региональном тектоническом отношении возвышенность Северный Наип расположена в зоне пересечения Западно-Питнякской структурной террасы с прогибом Балгуи. По результатам работ глубокого бурения, Северный Наип представлен как возвышенность узкого брахиантиклинального типа, простирающаяся с юга на север.

Газовое месторождение Оджак (ныне Наип) ​​занимает северо-западную часть системы нефтегазовых месторождений Амударья. Большая его часть расположена в северной части Заунгузских Каракумов. Газоконденсатные месторождения Оджак, Наип, Северный Наип, Южный Наип принадлежат Наипскому газовому региону.

Многопластовое газоконденсатное месторождение Северный Балгуи был открыт в январе 1975 года, в 1977 году введена в эксплуатацию бессерная часть залежи, а в 1984 году — серная часть. В 35 км к северо-востоку от него расположено газовое месторождение Наип, а в 50 км к югу — Керпичли.

Месторождение газоконденсатное, сводчатое, многопластовое, этаносодержащее. Путем бурения скважин для исследования и эксплуатации на Северо-Балгуинском газоконденсатном месторождении обнаружены горные отложения, образовавшиеся в нижне-среднеюрской, верхнеюрской, меловой, палеогеновой и неоген-четвертичной системах.

Газоконденсатное месторождение относится к карбонатным отложениям юрского возраста, залежи слоистые и сводчатые. В эксплуатацию введены продуктивные пласты VIII, Хй, Хаш, Ха (в основном пласт Х), ХІ. Пласт X считается основным по объемам запасов газа. Газ содержит сероводород, который неравномерно локализуется по площади месторождения. Максимальное количество сероводорода сосредоточено в северо-восточной части месторождения, а на всех участках северо-западной части отмечен бессерный газ. Эти особенности учитываются при проектировании разработки месторождения, определении оптимальной скорости добычи газа из серной и бессерной зон пласта Х.

Подготовка бессерного и сероводородного газа осуществляется раздельно. Газ, содержащий сероводород, очищается на установке сероочистки. Кроме того, здесь также осуществляется подготовка и очистка газа, поступающего из месторождений Газлыдепе, Балгуи и Кервен.

В результате исследовательских работ построены структурные карты подошвы слоя, расположенного вблизи соленых отложений киммерийско-титанового яруса и опорных сейсмических слоев верхнемеловых и верхнеюрских отложений масштаба 1:100 000 по возвышенностям Керпичли, Балгуи и Северный Балгуи. Структурная модель Северного Балгуи во многом совпадает с результатами предыдущих сейсмических данных, полученных методом преломленных волн (МПВ).

Полученные геолого-геофизические данные, а также анализ и результаты тематических работ послужили основой для проведения работ по глубокому бурению на площадке Северный Балгуи, которые были успешно проведены в апреле 1974 года Оджакским управлением производственного объединения «Türkmengazsenagat».

В последние годы на исследовательских площадках Восточного Туркменистана успешно проводятся сейсморазведочные работы методом общей глубинной точки (ОГТ). Это позволяет детально изучить структуру локальных апвеллингов и выбрать наиболее подходящее место для разведочных и тестовых скважин.

В 1974-1975 годах на прогибах Балгуи и Северный Балгуи были проведены исследования с целью внесения дополнительных предложений по проведению на площадке Северный Балгуи сейсморазведочных работ методом ОГТ и взрывных работ последних разведочных скважин в верхней и нижней юре, в результате чего выявлены структуры данных прогибов.

Газоконденсатное месторождение Керпичли расположено в юго-восточной части Заунгузских Каракумов, в 90 км к северу от него находится газоконденсатное месторождение Наип, в 75 км к юго-западу – газоконденсатное месторождение Бовридешик, в 25 км к северо-востоку – месторождение Северный Балгуи и в 30 км к юго-востоку – Газлыдепе.

В октябре 1971 года на месторождении Керпичли ПО «Туркменнебит» были начаты разведочные и буровые работы и с июля 1972 года продолжены ПО «Туркменгаз». В декабре 1972 года при исследовании скважины № 1 был выявлен промышленно значимый газ.

Многослойное месторождение Керпичли введено в опытно-промышленную эксплуатацию в 1978 году. В результате бурения исследовательских скважин выявлены образования горных пород юрского, мелового, мезозойского, палеогенового и неоген-четвертичного периодов.

Карбонатный слой, перекрывающий келловей-оксфордскую формацию, состоит в основном из известняка с прослоями аргиллита и ангидрита. Эта толща состоит из различных литологических комплексов. Расположенная под карбонатным комплексом литологическая толща (50-55 метров) состоит из твердых известняков с прослоями песчаников и глин. На разрезе отмечены продуктивные пласты VIII, IX, X, Xа, XI. ///первоначально опубликовано газетой «Nebit-Gaz», 2 августа 2024 г.