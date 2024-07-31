Президент Сердар Бердымухамедов: Туркменистан выступает за разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения, обеспечение всеобщей ядерной безопасности

Туркменистан полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития под эгидой ООН, и выступает за разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения, обеспечение всеобщей ядерной безопасности, заявил Президент Сердар Бердымухамедов во вторник, 30 июля на встрече с Исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом.

В ходе встречи Флойд высоко оценил внешнеполитический курс Туркменистана – страны, которая, обладая статусом постоянного позитивного нейтралитета, вносит весомый вклад в общие усилия по обеспечению мира и всеобщей безопасности.

В ходе беседы стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития традиционного партнёрства, отвечающего общим интересам.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, придерживаясь принципов позитивного нейтралитета, признанных мировым сообществом, Туркменистан постоянно расширяет отношения со всеми заинтересованными государствами и авторитетными международными структурами.

Туркменистан, являясь участником ряда важнейших Договоров – «О нераспространении ядерного оружия», «О запрещении испытаний ядерного оружия», «О зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии» неуклонно выполняет свои обязательства.

Касаясь вопросов двустороннего взаимодействия между Туркменистаном и ОДВЗЯИ, стороны констатировали продуктивный характер установившегося сотрудничества в области сейсмологии и мониторинга.

«Мы привержены обеспечению мира и глобальной безопасности на планете и готовы оказать всестороннюю поддержку в развитии сотрудничества с Организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», – подчеркнул в завершение встречи глава Туркменистана. ///nCa, 31 июля 2024 г.