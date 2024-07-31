News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Президент Сердар Бердымухамедов: Туркменистан выступает за разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения, обеспечение всеобщей ядерной безопасности

Президент Сердар Бердымухамедов: Туркменистан выступает за разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения, обеспечение всеобщей ядерной безопасности

By

Туркменистан полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития под эгидой ООН, и выступает за разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения, обеспечение всеобщей ядерной безопасности, заявил Президент Сердар Бердымухамедов во вторник, 30 июля на встрече с Исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом.

В ходе встречи Флойд высоко оценил внешнеполитический курс Туркменистана – страны, которая, обладая статусом постоянного позитивного нейтралитета, вносит весомый вклад в общие усилия по обеспечению мира и всеобщей безопасности.

В ходе беседы стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития традиционного партнёрства, отвечающего общим интересам.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, придерживаясь принципов позитивного нейтралитета, признанных мировым сообществом, Туркменистан постоянно расширяет отношения со всеми заинтересованными государствами и авторитетными международными структурами.

Туркменистан, являясь участником ряда важнейших Договоров – «О нераспространении ядерного оружия», «О запрещении испытаний ядерного оружия», «О зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии» неуклонно выполняет свои обязательства.

Касаясь вопросов двустороннего взаимодействия между Туркменистаном и ОДВЗЯИ, стороны констатировали продуктивный характер установившегося сотрудничества в области сейсмологии и мониторинга.

«Мы привержены обеспечению мира и глобальной безопасности на планете и готовы оказать всестороннюю поддержку в развитии сотрудничества с Организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», – подчеркнул в завершение встречи глава Туркменистана. ///nCa, 31 июля 2024 г.

 

Related posts:

  1. В Казахстане прошла региональная конференция «Гуманитарные последствия ядерного оружия и Зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии»
  2. Туркменистан поддерживает процессы нераспространения и разоружения
  3. Си Цзиньпин: КНР выступает за многосторонность и укрепление мира ради всеобщей безопасности
  4. Сердар Бердымухамедов: Туркменистан последовательно выступает за равноправие и справедливость в межгосударственных отношениях
  5. Туркменистан приветствует наращивание эффективного взаимодействия с компаниями США  – Президент Сердар Бердымухамедов
  6. Туркменистан готов диверсифицировать поставки газа на пространстве ОЭС, заявил Президент Сердар Бердымухамедов
  7. Президент Сердар Бердымухамедов подвел итоги 2023 года – Туркменистан уверенно движется по пути прогресса 
  8. Туркменистан придает большое значение укреплению диалога с ЕС – Президент Сердар Бердымухамедов
  9. Президент Сердар Бердымухамедов встретился с высокопоставленным представителем ООН
  10. Приоритетные позиции Туркменистана на 77-й сессии ГА ООН: обеспечение всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan