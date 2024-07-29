Итоги визита туркменской делегации в Пакистан – Туркменистан подготовил ряд предложений для активизации отношений с Пакистаном

Вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался об итогах рабочего визита в Пакистан.

Сообщалось, что делегация Туркменистана была принята Президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ключевые направления туркмено-пакистанского сотрудничества обсуждались в рамках переговоров с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. При этом акцент был сделан на теме реализации масштабных совместных проектов – строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

В ходе визита также состоялись двусторонние политические консультации на уровне министров иностранных дел. Констатировалось, что Туркменистан и Пакистан конструктивно сотрудничают на площадках международных и региональных организаций, оказывая взаимную поддержку выдвигаемых инициатив и предложений. В данном контексте обсуждался вопрос, касающийся сложения усилий по реализации инициативы Туркменистана о подготовке Стратегии глобальной безопасности. Достигнута также договорённость о совместной работе по дальнейшему укреплению партнёрства в формате ООН, ОИС, ОЭС и других авторитетных организаций.

В рамках консультаций состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня. Был также детально рассмотрен вопрос об укреплении договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Кроме того, состоялась встреча сопредседателей совместной Туркмено-пакистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которой был озвучен ряд предложений по повышению эффективности её деятельности.

В рамках визита также организованы переговоры между делегацией Туркменистана и министром нефти Исламской Республики Пакистан. Предметом заинтересованного обмена мнениями стали перспективы развития продуктивного партнёрства в топливно-энергетическом секторе. Отдельное внимание было уделено претворению в жизнь проекта строительства газопровода ТАПИ. В этой связи достигнута договорённость о проведении в ближайшее время соответствующих переговоров. Рассматривались также вопросы о поставках из Туркменистана в Пакистан сжиженного газа, нефте- и газохимической продукции.

По просьбе Правительства Пакистана делегация Туркменистана провела встречи с руководством организации «Frontier Works Organization» и компании «National Logistics Corporation».

[Frontier Works Organization – одна из крупнейших компаний по развитию инфраструктуры в Пакистане, специализирующаяся в различных областях гражданского строительства с 1966 года.

Национальная логистическая корпорация (NLC) – ведущая компания в области мультимодальной логистики Пакистана.]

В ходе встречи были обсуждены возможности налаживания и расширения сотрудничества в областях, на которых специализируются данные компании.

В частности, «National Logistics Corporation» выразила готовность к взаимодействию с туркменской стороной по автомобильным перевозкам Китай–Пакистан–Афганистан–Туркменистан и далее, в страны Центральной Азии и Каспийского региона.

Далее Мередов представил ряд предложений, подготовленных по итогам переговоров и в целях дальнейшего развития сотрудничества с Пакистаном, где важная роль отводится визитам и переговорам на высшем государственном и правительственном уровне. В числе предложений:

Принятие среднесрочной Программы по наращиванию двусторонних торгово-экономических отношений

Проведение заседаний совместной Межправительственной комиссии не менее двух раз в год и привлечение к участию в них бизнес-сообщества, научных учреждений и других заинтересованных структур

Создание механизма мониторинга выполнения принятых решений.

Активизация сотрудничества в энергетическом секторе, в частности, в газовой отрасли.

Изучение возможностей направлять туркменских дипломатов на курсы, организуемые Дипломатической академией Пакистана

Открытие в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади отделения по изучению языка урду.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал нарастающую динамику туркмено-пакистанских связей. Подчеркнув, что переговоры по развитию двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах будут способствовать дальнейшему укреплению традиционного межгосударственного диалога, глава Туркменистана одобрил представленные предложения. ///nCa, 29 июля 2024 г.