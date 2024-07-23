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Председатель ТПП Туркменистана и Посол ОАЭ обсудили итоги туркмено-эмиратского бизнес-форума – ОАЭ и Туркменистан стремятся к расширению экономических отношений

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19 июля 2024 года председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Гурдов Мерген встретился с Послом Объединённых Арабских Эмиратов в Туркменистане Ахмедом  Аль-Хамели. Встреча была посвящена итогам бизнес-форума «Туркменистан – Объединенные Арабские Эмираты», состоявшейся 25 июня текущего года в Ашхабаде, сообщает ТПП Туркменистана.

Стороны с удовлетворением отметили, что бизнес-форум, собравший руководителей государственных и бизнес-структур двух дружественных стран, а также представителей ведущих компаний, носил высокоорганизованный и результативный характер.

Форум стал площадкой для подтверждения стремления ведущих эмиратских компаний, специализирующихся в сфере энергетики, цифровых технологий, торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства и туризма, к укреплению и расширению своего присутствия на перспективном туркменском рынке.

Стороны подчеркнули, что на деловой встрече были проанализированы пути вывода отношений на новый уровень в различных сферах экономики и инвестиций, передовых технологий, возможности расширения товарооборота, а также были определены конкретные планы совместной работы.

Участники встречи отметили важность продолжения диалога между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Федерацией торгово-промышленных палат ОАЭ в целях организации подобных мероприятий, что придаст новый импульс расширению делового сотрудничества между двумя странами.

Посол ОАЭ укрепляет связи с туркменским бизнесом

Следует отметить, что в июле текущего года Посол Ахмед  Аль-Хамели в рамках развития долгосрочных экономических отношений между ОАЭ и Туркменистаном провел ряд встреч с туркменскими предпринимателями.

В ходе одной из встреч стороны обсудили возможности сотрудничества между двумя странами в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Встреча с директором текстильной компании “Gerchek Yigit” Мерданом Алтыевым и визит на производственный цех компании “Bereketli Atyz” были посвящены изучению возможностей партнерства между ОАЭ и Туркменистаном в области производства хлопковой пряжи и текстильной продукции. ///nCa, 23 июля 2024 г.

 

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