Туркменистан и ООН укрепляют партнерство на втором заседании Стратегического консультативного совета

Ашхабад, Туркменистан, 16 июля 2024 г. – Страновая группа Организации Объединенных Наций в Туркменистане приняла участие во Втором заседании Стратегического консультативного совета “Туркменистан – ООН”, который был учрежден Президентом Туркменистана 8 марта 2024 года.

Сопредседателями встречи выступили заместитель Премьер-министра и министр иностранных дел Туркменистана г-н Рашид Мередов и постоянный координатор ООН в Туркменистане г-н Дмитрий Шлапаченко. Основная цель встречи заключалась в том, чтобы проинформировать национальные заинтересованные стороны и членов Страновой группы ООН об итогах визита Генерального секретаря ООН в Туркменистан 5-7 июля 2024 года.

Также в развитие договоренностей, достигнутых на встречах Генерального секретаря ООН с руководством Туркменистан, встреча была посвящена обсуждению идей и предложений по реализации Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 78/266 “Международный год мира и доверия” в 2025 году, принятой 21 марта 2024 года.

В ходе брифинга, посвященного итогам визита Генерального секретаря Антониу Гутерриша в Ашхабад, Министр иностранных дел Туркменистана особо отметил укрепление стратегического диалога между ООН и Туркменистаном и согласование позиций Туркменистана и Организации Объединенных Наций по таким актуальным вопросам, как обеспечение мира и безопасности совместными усилиями и на основе Устава ООН; активизация диалога по вопросам мира и безопасности в рамках международных региональных организаций; повышение роли ООН как единственного и законного гаранта безопасности в мире; более активное использование потенциала нейтралитета и превентивной дипломатии в качестве инструментов поддержания мира и укрепления доверия между государствами; ситуация в Афганистане и необходимость интеграции этой страны в региональное экономическое сотрудничество. В ходе переговоров Туркменистан еще раз подтвердил свои инициативы в отношении разработки Глобальной стратегии безопасности, глобальных рамок для перехода к экономике замкнутого цикла, содействия энергетической и транспортной связанности и реализации водной дипломатии, а также готовность Туркменистана принять у себя министерскую конференцию по финансированию развития в 2025 году. Туркменистан подтвердил свою приверженность принятию мер по борьбе с изменением климата, ускорению реализации ЦУР, а также поощрению и защите прав человека, в том числе посредством сотрудничества с правозащитными механизмами ООН.

Завершая первую сессию, члены Стратегического консультативного совета договорились принять доклад Министра иностранных дел об итогах визита Генерального секретаря ООН в Туркменистан и преобразовать инициативы, предложенные туркменской стороной в ходе Саммита по глобальному управлению и встречи с Генеральным секретарем ООН, в конкретные мероприятия, которые будут проведены в ближайшее время. Это будет отражено в следующем цикле Рамочной программы сотрудничества ООН и Туркменистана в области устойчивого развития на 2026-2030 годы, которая в настоящее время находится в стадии разработки.

В ходе второго заседания участники встречи обменялись предложениями и идеями относительно разработки Плана действий по выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия. В заявлениях министра иностранных дел, вице-премьеров по вопросам образования и науки, экономики и финансов, а также в выступлениях руководителей учреждений ООН были изложены конкретные предложения, которые должны быть отражены в плане действий. Участники приветствовали все инициативы, выдвинутые ООН. Было решено, что для финансирования мероприятий Плана действий будет создан национальный целевой фонд. Целевой фонд будет капитализирован за счет софинансирования правительства, средств системы ООН и, возможно, других доноров. Участники совещания решили, что будет сформирована совместная рабочая группа для доработки Плана и представления его на утверждение к следующему заседанию Стратегического консультативного совета, которое состоится в сентябре 2024 года.

Встреча предоставила Туркменистану и Организации Объединенных Наций платформу для подтверждения их общей приверженности делу укрепления мира, доверия и устойчивого развития. Участники подтвердили свою приверженность тесному сотрудничеству в осуществлении резолюции ООН, направленной на построение более мирного и процветающего будущего для Туркменистана, региона и всего мира.

Стратегический консультативный совет “Туркменистан – ООН” был создан Президентом Туркменистана для укрепления сотрудничества и стратегического диалога между Правительством Туркменистана и ООН. Совет занимается продвижением общих целей в области мира, развития и гуманитарной помощи. ///ООН в Туркменистане, 16 июля 2024 г.