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Туркменистан и ЕС обсуждают активизацию транспортного сотрудничества, в центре внимания – предстоящая министерская встреча ЕС-ЦА

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Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Палванов встретился с Хенриком Хололеем, советником Генерального директората Европейской комиссии по международному партнерству (DG INTPA), директором DG INTPA Петерисом Устубсом и Андреа Росси из Европейской службы внешних действий, чтобы обсудить возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между ЕС и Туркменистаном в области международного сотрудничества, сообщает посольство Туркменистана в Бельгии.

На встрече особо была подчеркнута роль Туркменистана как надежного транспортного моста между Азией и Европой. Стороны отметили значительный прогресс в межрегиональном сотрудничестве ЕС и Центральной Азии в сфере транспорта и подчеркнули активную позицию Туркменистана в данном направлении.

Важной темой обсуждения стала предстоящая встреча министров транспорта ЕС и Центральной Азии, которая пройдет в Туркменистане.

Основной целью этой встречи является запуск платформы высокого уровня – координационной платформы ЕС-ЦА в сфере транспорта. Ожидается, что эта инициатива поспособствует развитию транспортной инфраструктуры и улучшению логистических связей между регионами, что в свою очередь укрепит экономические и торговые связи между Европейским Союзом и странами Центральной Азии. ///nCa, 11 июля 2024 г.

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