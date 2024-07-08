Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты встретился с Генеральным секретарём ООН

В субботу, 6 июля, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем.

Аркадаг Бердымухамедов поздравил Антониу Гутерриша с вручением юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». Выразив искреннюю признательность за поздравления, Генсекретарь ООН отметил, что плодотворные отношения между Туркменистаном и Сообществом Наций выходят на новый уровень. Также Гутерриш подчеркнул, что эта высокая награда – большая честь для всех сотрудников Организации Объединённых Наций.

В ходе встречи в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон, Аркадаг Бердымухамедов отметил, что в последнее время сотрудничество с Сообществом Наций развивается особенно активно и плодотворно, охватывает практически все направления в области обеспечения безопасности и стабильности, социально-экономического развития, модернизации демократических институтов, защиты окружающей среды и др.

Успешно продвигается партнёрство со специализированными структурами и учреждениями ООН, которые осуществляют важные проекты и программы в различных сферах. Плодотворность и результативность взаимодействия во многом обусловлены обоюдным пониманием и совпадением стратегических целей Туркменистана и ООН, близостью интересов в стремлении к миру, справедливости, развитию, в уважении прав государств и народов как основы международных отношений.

Для нашей страны ООН – это единственная универсальная и легитимная организация, которую Туркменистан рассматривает в качестве несущей опоры современной системы глобального взаимодействия, гаранта сохранения и поддержания мира и баланса интересов на международной арене, устойчивости архитектуры безопасности, сказал Аркадаг.

Туркменистан выступает за усиление роли ООН в обеспечении общей неделимой и устойчивой безопасности, предпринимает конкретные шаги в данном направлении, подчеркнул он.

При этом акцент был сделан на инициативе Президента Туркменистана о выработке Стратегии глобальной безопасности, с которой глава государства выступил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в сентябре прошлого года.

Как отмечалось, такая Стратегия предполагает включение в неё политических, экономических, социальных, энергетических, транспортных, экологических и гуманитарных аспектов, инструментов миротворчества и превентивной дипломатии, использование потенциала нейтралитета для мирного урегулирования споров и противоречий. Туркменистан рассчитывает на поддержку данной инициативы со стороны ООН и Совета Безопасности ГА.

В продолжение выступления Национальный Лидер туркменского народа затронул вопросы реализации ЦУР в Туркменистане. Речь идёт о таких важнейших ресурсах, как обеспечение продовольственной безопасности и полноценного питания населения, повсеместное утверждение здорового образа жизни, обеспечение полного гендерного равенства через гарантии прав и возможностей для женщин и девочек, создание условий для всеохватного, справедливого и качественного образования.

Аркадаг отметил важность продвижения темы обеспечения должного финансирования в реализации глобальных программ и стратегий в области устойчивого развития. Он подчеркнул неизменную целесообразность созыва очередной Международной конференции по финансированию развития.

Важнейшим направлением стратегического диалога с ООН выступает продуктивное взаимодействие с ЮНЕСКО, с которой Туркменистан реализует целый комплекс программ и проектов в области науки, образования, охраны исторических и культурных памятников нашей страны.

На сегодняшний день на территории Туркменистана выявлены и зарегистрированы более полутора тысяч памятников истории и культуры.

Событием всемирного значения в нынешнем году стало празднование 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта, мыслителя и философа Востока Махтумкули Фраги, подчеркнул Аркадаг.

Говоря о предстоящих знаменательных событиях нынешнего года, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на инициативе Туркменистана об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Аркадаг озвучил мнение считать визит Генерального секретаря ООН как начало предстоящей совместной деятельности в рамках Международного года мира и доверия.

Бердымухамедов подчеркнул, что, возможно, есть своя глубинная политическая логика и здоровый символизм в том, что Международный год мира и доверия совпадает с 30-летием международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

Наш нейтралитет нацелен на всеобщее развитие и прогресс, выполнение стратегических планов и программных задач ООН, отметил Национальный лидер. В данном контексте отмечалось, что для Туркменистана такие две даты, как 30-летие нейтралитета и 80-летие основания ООН, неразрывны. Базовые принципы нейтралитета – приверженность миру, добрососедству, сотрудничеству и взаимопониманию, уважение международного права – это, по сути, отражение принципов Устава ООН.

В заключение Национальный Лидер туркменского народа пригласил Генерального секретаря ООН принять участие в праздничных торжествах, посвящённых 30-летию нейтралитета Туркменистана, которые пройдут в декабре будущего года.

В свою очередь, Антониу Гутерриш отметил большое значение миролюбивого внешнеполитического курса Туркменистана, в частности, инициативы страны о провозглашении предстоящего, 2025 года Международным годом мира и доверия.

В рамках беседы отмечалось особое значение инициатив и предложений в области транспорта, получивших широкую поддержку международного сообщества, которые очень важны для стран, не имеющих выхода к морю.

Актуальными для формата сотрудничества являются предложения Туркменистана по достижению Целей устойчивого развития. В этом направлении Туркменистаном осуществляется успешная деятельность.

Генсекретарь ООН также подчеркнул важность темы глобальных проблем. В частности, речь идёт о сокращении выбросов парниковых газов.

Как далее отметил высокий гость, каждая страна имеет свою культуру, традиции и историю. В данном контексте Туркменское государство проводит огромную работу по сохранению и широкой популяризации национального культурного наследия, которая достойна уважения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заверил, что все инициативы, выдвигаемые Туркменистаном, всегда будут получать большую поддержку со стороны ООН.

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с делегацией Организации Объединённых Наций во главе с Генеральным секретарём ООН

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Рад приветствовать Вас и членов Вашей делегации и выразить благодарность за принятое приглашение посетить Туркменистан. С теплотой вспоминаю предыдущие встречи с Вами, во время которых мы обсуждали важные вопросы, обменивались мнениями и оценками. Должен сказать, что такое общение всегда носило конструктивный, уважительный характер.

В его ходе формулировались ключевые направления стратегии сотрудничества Туркменистана и ООН на долговременную перспективу, вырабатывались и совершенствовались формы и инструменты их реализации. И особо хотелось подчеркнуть, что с Вашей стороны подходы Туркменистана находили поддержку и понимание.

Мы по праву считаем Вас большим другом нашей страны, единомышленником в решении принципиальных вопросов современной глобальной повестки. Сегодня в непростых условиях на важном и ответственном посту Генерального секретаря Вы проявляете себя как высокий профессионал, человек, полностью отдающийся служению высоким идеалам и ценностям Сообщества Наций.

По Вашей инициативе и под Вашим непосредственным руководством были осуществлены важные шаги, способствующие повышению эффективности работы ООН, её роли в решении актуальных вопросов современности. Мы высоко ценим Вашу работу и считаем, что принятые Вами ориентиры отражают реалии сегодняшнего дня и объективные требования дальнейшего совершенствования работы Организации. Вы всегда можете рассчитывать на содействие и поддержку Туркменистана.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Ваш нынешний визит мы рассматриваем как значимое событие в истории взаимоотношений Туркменистана и ООН.

Ожидаем, что его результаты позволят ещё более упрочить партнёрское взаимодействие, придать ему новые импульсы, скорректировать, где это необходимо, в соответствии с текущими реалиями и требованиями.

В целом с удовлетворением отмечаю, что сотрудничество Туркменистана с ООН в последнее время развивается особенно активно и плодотворно.

Сегодня оно охватывает практически все важнейшие направления – обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности, вопросы социально-экономического развития, совершенствования демократических институтов, защиты окружающей среды и многие другие.

Успешно продвигается наше партнёрство в рамках специализированных структур и институтов ООН, которые работают в Туркменистане, осуществляя важные проекты и программы в различных сферах.

Мы приветствуем такое взаимодействие, с благодарностью принимаем поддержку, которую оказывает ООН нашей стране.

Плодотворность и результативность такого сотрудничества во многом обусловлены обоюдным пониманием совпадения стратегических целей Туркменистана и ООН, близостью мировоззрения, основанного на стремлении к миру, справедливости, развитию, уважении прав государств и народов как основы международных отношений.

Поэтому тесное, многоплановое сотрудничество с Организацией Объединённых Наций остаётся стратегическим приоритетом Туркменистана.

Для нас ООН – это единственная организация, обладающая универсальной легитимностью. Рассматриваем её в качестве несущей опоры всей современной системы глобального взаимодействия, гаранта сохранения и поддержания мира и баланса интересов на мировой арене, устойчивости архитектуры безопасности. Мы твёрдо убеждены, что сегодня, на фоне новых мировых реалий, эскалации напряжённости в различных регионах земного шара, принципы Устава ООН должны оставаться правовой и нравственной опорой международного порядка.

В этих условиях вопрос обеспечения всеобщей, прочной и долгосрочной безопасности встаёт перед нами со всей очевидностью и остротой. Главную и решающую роль в сохранении основ стабильного мироустройства призвана сыграть Организация Объединённых Наций. Туркменистан выступает за усиление роли ООН в обеспечении всеобщей, неделимой и устойчивой безопасности и предпринимает конкретные шаги в данном направлении. На наш взгляд, одной из опорных основ для этого является формирование нового международно-правового механизма, отражающего современные реалии с одной стороны, и сохраняющего принципы мироустройства, заложенные в Уставе ООН и основных международно-правовых актах – с другой!

Здесь хотел бы привлечь Ваше внимание к инициативе Президента Туркменистана о выработке Стратегии глобальной безопасности, с которой он выступил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в сентябре прошлого года.

Это предложение исходит из необходимости выработки согласованных подходов к безопасности как комплексу мер, актуальных для всего мира и требующих соответствующего интегрированного подхода.

Такой механизм должен включать в себя политические, экономические, социальные, энергетические, транспортные, экологические и гуманитарные аспекты, инструментарий миротворчества и превентивной дипломатии, использование опыта нейтралитета в решении конфликтов и споров. Мировоззренческая основа вышеназванной Стратегии – восстановление стратегической культуры в современной политике как готовности и способности к конструктивному, уважительному, равноправному диалогу. Я глубоко убеждён, что альтернативы такому диалогу нет.

Мы очень рассчитываем на Вашу поддержку инициативы Туркменистана о создании Стратегии глобальной безопасности, на понимание со стороны Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Ваш визит в Туркменистан предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями о ходе выполнения Повестки в области устойчивого развития.

В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что Туркменистан, полностью поддерживая данную Повестку, незамедлительно приступил к осуществлению последовательных и предметных шагов по адаптации Целей устойчивого развития на национальном уровне.

Сегодня важнейшие параметры ЦУР, а также их соответствующие задачи и показатели органично интегрированы в Национальную программу социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах, другие концептуальные документы.

В экономической части Программы имплементация ЦУР призвана содействовать обеспечению всеобщего доступа населения к недорогому, надёжному и современному энергоснабжению, стабильному экономическому росту и полной занятости, созданию гибкой инфраструктуры, поддержке устойчивой индустриализации и поощрению инноваций.

Реализация ЦУР в Туркменистане имеет ярко выраженную социальную ориентированность. Речь идёт о таких важнейших аспектах, как обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания населения, повсеместное утверждение здорового образа жизни, обеспечение полного гендерного равенства через гарантии прав и возможностей для всех женщин и девочек, создание условий для всеохватного, справедливого и качественного образования.

Приступая к выполнению национальных планов в различных отраслях экономики, Туркменистан ответственно и неукоснительно соотносит их с экологической составляющей Целей развития. Здесь для нас приоритетной задачей является эффективное внедрение современных схем и методов производства, строительства промышленной и социальной инфраструктуры, что позволяет минимизировать негативные последствия для окружающей среды.

Поддерживая усилия международного сообщества по сокращению выбросов парниковых газов, Туркменистан переходит к использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий в промышленности, нефтегазовой, энергетической и транспортной отраслях, где происходит значительная часть выбросов парниковых газов.

Важным считаем продвижение темы обеспечения должного финансирования в реализации глобальных программ и стратегий в области устойчивого развития. В этой связи в целях ускоренной реализации решений Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития и мобилизации ресурсов для достижения ЦУР неизменно подчёркиваем целесообразность организации очередной Международной конференции по финансированию развития.

Поддерживаем дальнейшее укрепление координирующей роли Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального совета ООН, а также механизма регулярных политических форумов высокого уровня по устойчивому развитию в деятельности по обзору прогресса реализации Повестки–2030.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

В контексте стратегического диалога с ООН выделяем продуктивное взаимодействие с ЮНЕСКО, с которой Туркменистан реализует целый комплекс программ и проектов в области науки и образования, охраны исторических и культурных памятников нашей страны.

Одним из значительных итогов многолетней совместной работы является включение историко-архитектурных памятников Туркменистана – Древний Мерв, Куняургенч и «Парфянские крепости Нисы», дестанное искусство «Гёроглы», туркменское национальное искусство пения и танца куштдепди, «Туркменское традиционное искусство ковроткачества», «Ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нём и искусство бахши», которые вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Список нематериального культурного наследия человечества включены девять номинаций, среди которых «Туркменское искусство вышивки», «Шелководство и традиционное производство шёлка для ткачества» и «Традиции пересказа притчей о Молла Эпенди», «Ахалтекинское коневодческое искусство и традиции украшения коней».

На сегодняшний день на территории Туркменистана выявлено и зарегистрировано более одной тысячи пятисот памятников истории и культуры.

Событием всемирного значения стал отмечаемый в нынешнем году 300-летний юбилей выдающегося туркменского поэта, мыслителя и философа Востока Махтумкули Фраги. Коллекция его рукописей включена в международный список «Память мира», а в Список памятных дат ЮНЕСКО – День празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули, совместно отмечаемый в 2024–2025 годах. Также на заседании постоянного совета ТЮРКСОЙ – Международной организации тюркской культуры – текущий год был объявлен «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

Уважаемый господин

Генеральный секретарь!

Предстоящий год будет знаменательным во многих отношениях.

Как известно, по инициативе Туркменистана 2025 год был объявлен Международным годом мира и доверия. Это было важное, знаковое решение, единодушно поддержанное Генеральной Ассамблеей и закреплённое соответствующей Резолюцией.

По сути, данная инициатива Туркменистана стала прямым обращением ко всем государствам мира осознать свою ответственность за судьбу планеты, остановить растущее нагнетание эскалации и нетерпимости, трезво проанализировать современную ситуацию, переосмыслить её с исторической и перспективной точек зрения.

Наш призыв должен быть услышан! Прежде всего потому, что философия мира и доверия имеет универсальное значение. Она всегда востребована и конструктивна, отвечает подлинным, а не сиюминутным потребностям всеобщего развития и прогресса. И в этом смысле Международный год мира и доверия во многом отражает и выполняет заложенные в его идею глубокие мировоззренческие, гуманистические посылы и практические планы.

В данном контексте видим общую задачу в том, чтобы превратить Международный год мира и доверия в мощный созидательный процесс, призванный дать стимул сотрудничеству и взаимопониманию, сближению позиций, утверждению мирной повестки, формированию позитивной тенденции на долгосрочную перспективу.

Туркменистан приложит все усилия, свой миротворческий потенциал и опыт для выполнения положений соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи.

Предлагаю считать Ваш нынешний визит как начало предстоящей совместной работы в рамках Международного года мира и доверия. Убеждён, что она будет плодотворной, предоставит наглядные результаты в интересах народов всего мира, прогресса и развития.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Возможно, есть своя глубинная политическая логика и здоровый символизм в том, что Международный год мира и доверия совпадает с 30-летием международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

Мы по праву гордимся, что именно в стенах Организации Объединённых Наций наше стремление быть нейтральным государством стало реальностью, получив признание всех членов мирового сообщества.

При этом следует особо подчеркнуть, что нейтралитет Туркменистана мы рассматриваем как фактор широкого, конструктивного международного сотрудничества, позитивного воздействия на урегулирование и решение имеющихся вопросов и противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами, за переговорным столом.

Мы по праву говорим о том, что наш нейтралитет нацелен на всеобщее развитие и прогресс, выполнение стратегических установок и программных задач ООН.

Поэтому для Туркменистана такие две даты, как 30-летие нейтралитета и 80-летие основания ООН, неразрывны. Базовые принципы нейтралитета – приверженность миру, добрососедству, сотрудничеству и взаимопониманию, уважение международного права – это, по сути, отражение принципов Устава ООН. И эти принципы, на наш взгляд, сегодня становятся подлинным императивом современного мироустройства, непременным и главным условием поступательного и созидательного развития, мирного будущего нашей планеты.

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

С большим уважением приглашаем Вас принять участие в праздничных торжествах, посвящённых 30-летию нейтралитета Туркменистана, которые пройдут в нашей стране в декабре следующего года.

Мы будем отмечать этот праздник со всем мировым сообществом, многочисленными друзьями, партнёрами и единомышленниками Туркменистана. Ваше присутствие будет для нашей страны и туркменского народа большой честью.

В заключение хотел бы ещё раз выразить Вам глубокую признательность за этот визит, внимание и личное участие в развитии сотрудничества с Туркменистаном. Мы высоко ценим такой подход и готовы вместе с Вами работать над претворением в жизнь общих планов и устремлений.

Благодарю за внимание. ///nCa, 8 июля 2024 г.