ООН видит в Туркменистане надёжного и ответственного партнёра – Антониу Гутерриш

В пятницу, 5 июля, в Ашхабад визитом прибыл Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

В междурядном аэропорту Ашхабада, Гутерриша встретил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Аркадаг Бердымухамедов.

Приветствуя высокого гостя, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что расширение сотрудничества с ООН выступает стратегическим приоритетом внешней политики Туркменистана. Как отмечалось, принимая активное участие в делах мирового сообщества, Туркменистан будет и впредь неуклонно следовать курсом позитивного нейтралитета, миролюбия и добрососедства.

Особый акцент был сделан на конструктивном характере двусторонних контактов в рамках реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2021–2025 годы, являющейся базовым документом для совместной работы. В данном контексте было подтверждено намерение Туркменистана и впредь принимать необходимые меры для воплощения в жизнь намеченных планов.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Гутерриша за поддержку инициатив туркменской стороны, нацеленных на установление и поддержание климата взаимопонимания и доверия на планете.

В свою очередь Гутерриш подчеркнул, что ООН видит в Туркменистане надёжного и ответственного партнёра и заинтересована в дальнейшем развитии установившегося сотрудничества.

При этом констатировалась уникальность международного правового статуса постоянного нейтралитета Туркменского государства, неуклонно следующего избранной миролюбивой внешней политике, основанной на принципах добрососедства, равноправия и взаимовыгодного партнёрства со всеми заинтересованными странами.

Генеральный секретарь ООН дал высокую оценку усилиям Национального Лидера туркменского народа в решении вопросов, касающихся сокращения и предотвращения безгражданства.

Констатировав, что стратегическое партнёрство охватывает широкий спектр направлений – социально-экономическую и правовую сферы, гуманитарную область, образование, здравоохранение, экологию и ряд других – Председатель Халк Маслахаты и глава ООН подтвердили готовность к поступательному наращиванию эффективных отношений. ///nCa, 6 июля 2024 г.