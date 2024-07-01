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Предприниматели из Ульяновска будут активнее осваивать туркменский рынок

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Делегация из Ульяновской области, Россия, посетила Туркменистан с деловым визитом. Как сообщают российские сми, 28 июня в Ашхабаде прошло совместное заседание Российско-Туркменского и Туркмено-Российского деловых советов, участниками которого стали представители министерств сельского хозяйства, строительства и архитектуры, промышленности и торговли, а также союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе в рамках логистического проекта «Средняя Волга – Каспий – Персидский залив».

Помимо того, обсуждался вопрос создания дилерского центра ульяновских товаров на территории Туркменистана.

Российская делегация также провела переговоры с туркменской компанией партнером – AK GAYÁ, имеющая собственную сеть строительных супермаркетов и оптовую сеть. Туркменские предприниматели высказали заинтересованность в закупке каменных моек, дверей, мягкой мебели, газового оборудования, инструментов, кровельных и лакокрасочных материалов.

Ульяновские производители поставляют в Туркменистан электрическое оборудование, авто-и авиакомпоненты, строительные материалы. ///nCa, 1 июля 2024 г.

 

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