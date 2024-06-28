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Туркменистан и Россия намерены активизировать сотрудничество в области науки

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25 июня 2024 года, состоялась встреча Посла Туркменистана в Российской Федерации Э.М. Айдогдыева с Президентом Российской академии наук (РАН) Г.Я. Красниковым, сообщает Посольство Туркменистана в России.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития отношений между Академией наук Туркменистана (АНТ) и РАН.

Г.Красников отметил необходимость восстановления партнерских связей между научными учреждениями двух стран и готовность РАН к наращиванию взаимодействия в данной области.

Также стороны пришли к согласию о целесообразности подготовки и подписания «дорожной карты» по вопросу активизации ранее подписанных двусторонних соглашений, а также по развитию сотрудничества в области нанотехнологий, биотехнологий, химической технологии, сельского хозяйства, водопользования, экологии и биобезопасности, и других научных областях, представляющих взаимный интерес. ///nCa, 28 июня 2024 г.

 

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